Hailey Bieber ci svela il lato sensuale dello stile comfy

L a modella e imprenditrice avvistata a Los Angeles con un outfit super cute: cappotto animalier e la maglia Intimissimi a barchetta, nuovo must have dell'autunno 2024.

È passato poco più di un mese da quando Hailey Bieber è diventata mamma. Sicuramente il piccolo Jack Blues le sta dando un gran da fare tra pannolini, biberon e - probabilmente - ore piccole, ma è altrettanto certo che il suo istinto da fashionista incallita non è assolutamente venuto meno. Anzi, ti diciamo di più: abbiamo le prove. Qualche giorno fa lei e l’adorato consorte Justin Bieber si sono concessi una serata libera, cosa buona e giusta. I paparazzi li hanno intercettati lungo le vie di Los Angeles, più innamorati che mai. Soprattutto, lei era più glam che mai. Ha sfoggiato una mise assolutamente trendy per la mezza stagione. Da urlo. Eccola...

Hailey Bieber's look: coat animalier + maglia + jeans

Hailey Bieber ci dimostra perfettamente che scegliere uno stile comfy non significa assolutamente adombrare la sensualità. La comodità può essere seducente, chic e anche grintosa. Insomma, ha fatto strike. Ma adesso dobbiamo scansionarla accuratamente, impossibile farne a meno. Il pezzo principale del suo look, quello che gli dà una caratterizzazione precisa e definita, è il capospalla in cavallino leopardato. Dal taglio dritto, semplicissimo: proprio per questo, valorizza la fantasia animalier (altra tendenza fortissima) senza che risulti eccessiva. Strategicamente lasciato aperto, il cappotto svela un pezzo virale. Un capo morbido, versatile, essenziale ma avvolgente. Un must have assoluto per l’autunno 2024, ma anche per l'inverno. Hai indovinato?

Si tratta della maglia Ultralight Intimissimi con scollo a barchetta e maniche lunghe, nella colorazione nero. La formula vincente è l’incontro tra la morbidezza del cashmere e la leggerezza – nonché traspirabilità – del modal, fibra tessile ottenuta dalla filatura della cellulosa estratta da alberi di faggio. Disponibile in molti altri colori, questo capo è un vero passepartout. Completa i più svariati outfit, da quelli più casual a quelli più eleganti. Puoi indossarla anche sotto un blazer, una giacca varsity, un trench. Tutto ciò che ti pare, senza eccezioni. Hailey ha poi scelto un paio di jeans baggy, a loro volta tra le tendenze top per questa stagione. Tocco di classe finale: la shoulder bag matchy-matchy con il capospalla. Ok: copiare questo look non solo è lecito, ma anche facile facile... cosa stiamo aspettando?

1 / 4 1/4 Maglia in modal con cashmere e scollo a barchetta (INTIMISSIMI) 2/4 Cappotto in pelle di vitello stampa leopardo con effetto cavallino (TOTEME) 3/4 Jeans baggy (CARHARTT) 4/4 Tote bag in cavallino e nappa (SAINT LAURENT) PREV NEXT