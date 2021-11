L ook urban dall’animo sauvage? La risposta sono sempre loro: le stampe animalier! Ecco come sceglierle in palette secondo la Color Analysis

Buone notizie per tutte le amanti della coolness dall’animo wild: anche quest’anno il trend dell’animalier non va in letargo e torna più grintoso che mai a colorare le giungle metropolitane.

Molti dei look più “cute”, si sa, da tempo passano proprio per pattern animaleschi, che si fanno via via sempre più vari e versatili. Va detto infatti che - dopo gli esordi degli anni ’40 e i puntuali ritorni di fiamma (e di trend!), che nei nineties sono sfociati in declinazioni cool-grunge caratterizzate principalmente da interpretazioni della leo print - oggi la zoo palette offre davvero l’imbarazzo della scelta!

Oltre alla ben nota stampa leopardo dunque, ormai si aggirano in grande quantità per le vie delle città (e per i guardaroba più hot!) anche zebra print, stampe tigre e pezzi pitonati di ogni genere e sorta, tutti declinati sia in versioni più “naturali” che in chiave pop e coloratissima (dalle tinte acide e fluo alle pastel palette). Questo significa che la proposta si arricchisce non poco di alternative, arrivando ad offrirne di perfette per tutti i gusti e gli stili. Ma anche per tutte le immagini!

Sì perché, con una palette così vasta di animal print, vale davvero la pena chiedersi quali siano le più valorizzanti per la propria persona, non ti pare? Ebbene ci abbiamo pensato noi: abbiamo scomodato l’Armocromia per identificare i principi secondo i quali scegliere il proprio animalier ideale in base alla teoria delle quattro stagioni.

Ecco dunque, palette per palette, le zoo print perfette sulle quali puntare ora e per sempre. E tu, sai già in quale pelle (ops, stampa!) calarti per valorizzarti al meglio?

Stampe animalier per donne Inverno

Le donne Inverno sono caratterizzate da colori freddi e scuri, hanno un’immagine molto intensa e un contrasto nel proprio mix personale che va dal medio all’elevato. Insomma, “chiamano” nuances profonde e dal sottotono freddo, da abbinare cercando di ricreare contrapposizioni cromatiche forti.

Bene, venendo al sodo: come scegliere la propria zoo print se si è Winter?

La stampa animalier regina per tutte le Inverno alla lettura è senza dubbio una: la zebra print, in primis se interpretata in chiave “naturale” of course!

Sì perché – se è vero che nero e bianco ottico sono davvero il mix and match cromatico più classico per questa stagione – la stampa zebra sembra davvero esserne la sintesi perfetta da indossare senza nessun tipo di sforzo!

Va da sé che anche tutte le declinazioni digitali e grafiche del pattern zebra, ma anche del pitone o del maculato molto contrastati, sono tutte alleate perfette di cui fare incetta (a patto che sostituiscano uno dei due colori con tinte fredde e molto piene). Qualche esempio? Le versioni in magenta e blu elettrico o il giallo limone accostato al nero saranno alternative davvero golosissime!

Stampe animalier per donne Autunno

Colori personali medio scuri, contrasto basso nel proprio mix cromatico e sottotono di incarnato caldo con un aspetto sempre tipicamente dorato: ecco l’identikit di una Autunno doc secondo l’Armocromia!

La palette ideale per chi appartiene a questo gruppo? Semplice: tinte calde (a base aranciata) poco intense e contrasti bassi saranno la ricetta perfetta.

Ma veniamo a noi, ovvero all’animalier ideale per questa stagione. Se sei una Autumn, è bene che tu sappia che sei tra le fortunate che da sempre indossano la leo print (in versione “originale” s’intende) potendoselo davvero permettere! Già - da scegliere a densità media, con le tinte calde che la contraddistinguono (dal marrone cioccolato al color miele), miscelate in modo sfumato e senza stacchi netti - è davvero una delle stampe più valorizzanti in assoluto per le Autunno, lo sapevi?

Alternative alla stampa leopardata sono i pitonati, ma attenzione: che siano rigorosamente virati sulle tonalità del marrone caldo, scuro o medio e senza contrasti netti. In caso contrario, meglio girare i tacchi e tornare al buon vecchio leopardo!

Stampe animalier per donne Estate

Le donne Summer hanno un’immagine particolarmente delicata, con colori chiari o medio-chiari e sottotono freddo. Richiedono dunque una palette giocata su colori particolarmente tenui e a base bluastra, ovvero fredda, e combo mai particolarmente contrastate e forti.

L’animelier perfetto per una persona Estate si tradurrà nel pitonato, a patto che sia a base grigiastra o tortora. Si tratta infatti di un pattern non contrastato, per lo più sfumato, e tendenzialmente declinato in versioni abbastanza soft.

L’importante dunque è saper scegliere quello giusto, giocato sui greige (amici fidatissimi della palette) oppure – in caso di interpretazioni colorate – su sfumature chiare e delicate (ad esempio delle tinte pastello).

Altre zoo print da tenere nel guardaroba? Funzionano bene le rivisitazioni del maculato e del leopardato su colori soft e chiari, magari sul grigio o sui marroni freddi, purché con disegno piccolo e ad alta densità in modo da risultare poco contrastato. Provare per credere!

Stampe animalier per donne Primavera

Ah le Primavera: incarnato dal sottotono caldo e sempre dorato con colori personali chiarie brillanti. Come non riconoscerle? Ebbene, se queste sono le tue caratteristiche, la tua palette ideale si giocherà tutta su tavolozze a base calda, proposte in chiave piena e vivace.

Ebbene, esiste una animal print perfetta per te? Ovviamente la risposta è sì: la stampa tigrata. Come sceglierla? Possibilmente piuttosto carica e brillante nella parte aranciata, un accorgimento piuttosto semplice in realtà. Ma non è tutto ovviamente.

Bene anche i leopardati più luminosi e chiari, giocati sulle tonalità del caramello, ma anche tutte le animal prints declinate in chiave pop su tonalità calde e brillanti che caratterizzano la paletteSpring, come il corallo o il blu cobalto. Pochi paletti e molto “occhio” per le tue nuances amiche ti aiuteranno a spaziare molto nel mondo dei pattern animalier insomma. Scommettiamo che ti divertirai?

