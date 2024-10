I collant colorati di Kendall Jenner sono ufficialmente il nostro oggetto dei desideri per la FW24

L a supermodella manda in visibilio i fashionisti abbinando i collant rossi di Calzedonia a un abito nero e minimalista. Sai già cosa fare, vero?

Parliamoci chiaro e subito: i collant colorati sono tra le tendenze imprescindibili e irrinunciabili per l’autunno inverno 2024. Ma dopo tutto lo sapevamo già. Quando sono apparsi in passerella, uno dietro l'altro, abbiamo intuito subito che sarebbe stato un successo. Le conferme definitive arrivano da un crescente esercito di celebs che li stanno sfoggiando in ogni dove e con qualsiasi outfit (perché anche questo è il bello). Un esercito di cui fanno parte – fra le altre – Gigi Hadid, Sarah Jessica Parker, Dua Lipa, Iris Law, Jenna Ortega. E Kendall Jenner. Ecco, è proprio sul look di Kendall che qui vogliamo soffermarci. Perché in 2-3 mosse, mettendo al bando qualsiasi fronzolo e restando fedele a quella sua passione per il minimalismo più sofisticato, ha ottenuto un risultato decisamente cute.

Tubino nero + collant rossi + sandali rossi

Eccola, Kendall Jenner, mentre esce dal Ritz Paris Hotel. Siamo nei giorni della Parigi Fashion Week PE 2025. Con la supervisione della stylist Dani Michelle, Kendall sceglie i collant rossi 50 denari di Calzedonia. Coprenti, dunque. Realizzati in microfibra, con fascia in vita comfort e tassello in cotone. Ormai sta diventando un diktat: la comodità prima di tutto. Perché se sei una it-girl inside, risulterai ancora più glam e disinvolta. Kendall ha indossato i red tights Calzedonia con un abito midi nero a maniche lunghe e sandali a loro volta rossi che, grazie alla continuità cromatica con i collant, slanciano le gambe a livelli super-wow. Infine, una mini handbag nera in pelle di forma cilindrica chiude il look.

Ora. I collant colorati più trendy di questa stagione sono caratterizzati da nuance molto decise, in alcuni casi vitaminiche. Parliamo del blu, dell’arancio, del verde nelle sue infinite sfumature, del giallo. Ma Kendall Jenner insegna: i collant rossi hanno conquistato la vetta. Sono i più cool. Anche i più sfacciati, certo. E come la bella Kendall suggerisce, sia pur indirettamente… Coprenti è meglio!

1 / 4 1/4 Collant Comfort Totale 50 denari Soft touch (CALZEDONIA) 2/4 Abito midi in lana elasticizzata con doppio spacco, scollo rotondo e cintura rimovibile (THE ROW) 3/4 Mini bag in pelle martellata (THE ROW via Luisaviaroma) 4/4 Sandalo in pelle rossa (SANTONI) PREV NEXT