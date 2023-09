K endall Jenner ci svela il look perfetto per affrontare settembre, con un capo cult che sfoggeremo nei prossimi mesi

Il look effortless chic di Kendall Jenner non solo è favoloso, ma è assolutamente da copiare. La top model è da sempre un punto di riferimento per quanto riguarda trend e must have. Lo dimostra l’ultimo outfit in cui ci svela come affrontare le giornate in ufficio a settembre, ma anche come essere super chic e pronte per un aperitivo con le amiche.

Avvistata a Los Angeles, la modella ha svelato un look favoloso firmato Mango. Camicia in seta, pantaloni a zampa e cinta trendy per affrontare una serata glam e i flash dei fotografi. Con l’arrivo dell’autunno, Kendall ci ricorda che è arrivato il momento di mettere nell’armadio gli shorts e i parei per passare ai pantaloni lunghi e a look più adatti alla città e alle giornate lavorative.

Capo cult degli anni Sessanta, i pantaloni a zampa d’elefante sono l’ideale per ogni fisicità. Stretti nella zona delle cosce e ampi in basso, slanciano le linee del corpo, regalando leggerezza e freschezza. In più si abbinano a tantissimi capi differenti con facilità, per creare look imperdibili. Versatilità e vestibilità dunque sono i punti forti di questo pezzo da mettere nel guardaroba con la fine dell’estate. D’altronde i flared pants hanno attraversato differenti epoche, conquistando tante generazioni diverse. Nati negli anni Sessanta, sono tornati di moda nella fine degli anni Novanta e in seguito all’inizio del Duemila.

Se i flared pants in jeans stanno bene su tutto e quelli in ecopelle sono super rock, la versione tailleur, come quella sfoggiata da Kendall, è imperdibile. Un capo raffinato da abbinare a camicie o bluse in tessuto morbido e leggero, ottimo per un outfit da indossare nelle giornate di lavoro o per un happy hour in città. A fare la differenza poi sono i dettagli, come un paio di décolleté, e una cinta con fibbia oro.

Ma questo non è l’unico abbinamento possibile con i pantaloni a campana. Le versioni in tessuto elastico o maglia infatti sono perfette con una felpa, con taglio crop oppure cappuccio. Ideali pure le t-shirt maxi con stampe: il top per chi cerca un look alla moda, ma confortevole. Il bello di questo capo è che consente di giocare anche con le scarpe da abbinare. Se con la fine dell’estate i sandali con plateau sono perfetti, con l’arrivo dell’inverno il consiglio è di optare per stivaletti in pelle, décolleté a punta e super alte, ankle boots e, perché no, sneakers.