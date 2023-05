L a bella stagione accende il desiderio di averne un paio nuovo di zecca. Ecco già pronta una selezione di modelli da comprare online, in linea con i trend del momento!

Le sneakers sono le scarpe più amate dalla Gen Z, anzi un simbolo a tutti gli effetti. Ma c’è da dire che queste scarpe sono anche intergenerazionali, ai piedi di tutti prescindendo dall’anagrafe. Arriva la bella stagione e voilà: sale la voglia di un nuovo acquisto e le ginniche si posizionano al primo posto tra le scarpe primaverili da avere. Quali sono le sneakers primavera estate 2023 che fanno rima con tendenza? Il podio spetta alle versioni con plateau, seguite a ruota da quelle con suola chunky. Confermano il loro appeal anche le sneakers total white e scalano le classifiche di gradimento quelle dal design retrò. A tutte queste proposte si affiancano, naturalmente, i classici intramontabili. Che in alcuni casi sono vere e proprie icone. E adesso che abbiamo definito il focus, scendiamo più nel dettaglio con la nostra selezione di sneakers primavera estate 2023 da comprare online. Ispirazioni in arrivo!

Con plateau

Sono le sneakers più trendy del momento, praticamente è d’obbligo averle. Il plateau ci fa guadagnare centimetri ed è anche un’affascinante rivisitazione delle tradizionali “scarpe da ginnastica”. L’accoppiata ideale è quella con i pantaloni a gamba larga, ma in realtà le sneakers platform non hanno limiti in fatto di abbinamenti.

Con suola chunky

Sempre a proposito di sneakers con plateau, ecco una gettonata variante sul tema: le sneakers chunky. Per quanto riguarda i centimetri guadagnati, siamo lì; cambia invece il design, questa è una versione più grunge e se vogliamo anche più rock. Forse un po’ meno versatile, perché lo stile è prettamente casual. Però piacciono, eccome se piacciono!

Le sneakers total black

A prescindere dalle altezze e dalle declinazioni stilistiche, le sneakers bianche stanno vivendo un momento d’oro. Ma puoi anche mescolare le carte in tavola scegliendo, invece, le sneakers nere. 100% black. Un inno a quel minimalismo che fa sempre rima con raffinatezza, anche quando si tratta di scarpe sportive. E poi vuoi mettere il grado di versatilità?

La versione evergreen

Nella lista delle sneakers primavera estate 2023 più desiderate, non possiamo non mettere un grande classico: la versione essenziale, con suola flat e banda laterale. Design ultra pulito e al contempo inconfondibile per queste scarpe che mettono tutti – ma proprio tutti – d’accordo.

Sneakers in tela

… Parlavamo di grandi classici? La promozione a icona è tutt’altro che rara. E tra le icone si collocano anche le sneakers di tela, quelle basse come quelle alte (ovvero con la tomaia che arriva alla caviglia). Scegliamo tra i modelli storici, senza eccezioni.

Retrò

Il fenomeno riguarda tutto il guardaroba: mai come in questo periodo, la moda dei tempi andati ci affascina. Di conseguenza, sempre più richieste sono le sneakers vintage. Anzi, retrò per essere più precisi. Ispirate a quelle degli anni Ottanta e Novanta, anche per quanto riguarda i colori. Quando la nostalgia diventa fashion!

Per il fitness

La bella stagione amplifica la voglia di fitness come il desiderio di correre e passeggiare. Nella shopping list, dunque, aggiungiamo le sneakers più adatte all’attività fisica: comode, leggerissime, resistenti. Un paio che vada bene anche per rilassarsi all’aria aperta, semplicemente. Vogliamo scatenarci con i colori, senza se e senza ma!

Altre ispirazioni

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.