C osa mettere ai piedi durante la bella stagione? Potrebbe essere un dilemma. E invece no, se puntiamo sui modelli strategici e sull'ampia possibilità di scelta in Rete!

Scarpe primaverili da comprare online, che si possano indossare con o senza calze, che siano trendy ma anche comode e versatili: ecco cosa stiamo cercando. E tu sei dei nostri, vero? Il nostro amore per la bella stagione è indiscusso, però questo è il periodo in cui proprio le scarpe diventano un dilemma. Le temperature non sono ancora del tutto stabili, i look layering non sempre risultano facili da comporre e insomma, cos’è meglio mettersi ai piedi? Sangue freddo, il quesito non è poi così difficile da sciogliere. Soprattutto se optiamo per una sana sessione di shopping in Rete, sempre prolifica di ispirazioni. E se proprio l’abbondanza di ispirazioni ti confonde ulteriormente le idee, dai un’occhiata ai modelli che abbiamo selezionato. Così diventa tutto più facile!

Le sneakers bianche

Di sneakers non siamo mai saz*, è vero. E con il ritorno della bella stagione, inevitabilmente sale la voglia di arricchire la nostra collezione. Ma per questa primavera 2023 non ci sono dubbi: le versioni più glam sono quelle total white. Abbiamo scelto questo modello con suola chunky, che te ne pare?

I mocassini chunky

… Ebbene sì: suola carrarmato anche per i mocassini! Che sono tornati in auge ormai da qualche tempo e non perdono appeal, anzi ci piacciono sempre di più. Perché sono classici ma anche rock, e soprattutto perché completano egregiamente qualsiasi look: dai jeans alle mini, dalle gonne lunghe ai pantaloni sartoriali, stanno bene con tutto!

Le slingback

Un grande classico di cui abbiamo riscoperto il fascino, grazie anche alle declinazioni contemporanee e all’essenza camaleontica: anche le slingback abbattono qualsiasi limite in fatto di abbinamenti. E vanno a nozze pure coi calzini. Abbiamo scelto questo modello ultra romantico con kitten heels, ci piace anche la delicatezza del colore pastello. I pastelli, d’altra parte, a loro volta sono tra i must di questa primavera.

Le Mary Jane

Tra le scarpe primaverili da comprare online, mettiamo anche le Mary Jane. Possiamo scegliere tra versioni classiche e versioni con plateau. Direttamente collegabili, queste ultime, alla Mercoledì mania e anche all’estetica Dark Academia. Che continua a fare proseliti su TikTok.

Le scarpe in tela

Torna la primavera e subito tiriamo fuori dalla scarpiera le sneakers in tela. Ma è capitato anche a te di realizzare che ormai sono fin troppo… vissute? Urge nuovo acquisto, rimanere senza non è concepibile. E sebbene in commercio abbondino proposte, noi restiamo fedeli ai modelli iconici. Non conoscono tramonti.

Cinturini e tacco a blocco

I sandali con punta chiusa e tacco medio si confermano tra le scarpe primaverili per eccellenza. Per questo 2023 scegliamo il tacco a blocco, non plus ultra della comodità, e il color nude. Il dettaglio glam sono i cinturini che si intrecciano sul dorso del piede.

I sandali con cinturini

E poi ci sono quelle giornate di primavera in cui viene voglia di indossare scarpe aperte, pregustando il trionfo dell’estate. Giornate, magari, che prevedono occasioni particolari. In questo caso, suggeriamo l’essenzialità: sandali neri, con listino singolo e cinturino alla caviglia. Altezze contenute. Scarpe passepartout!

Le scarpe da fitness

Con giornate così, anche i più pigri sentono il richiamo dell’aria aperta e riscoprono il piacere dell’attività fisica. Chi la pratica tutto l’anno, invece, intensifica gli allenamenti. Conseguenza naturale: il check delle scarpe primaverili comprende anche i modelli da fitness. Adatti alla corsa come alla ginnastica e ad altre discipline. Sì, la scelta saggia è la multifunzionalità. Scatenati coi colori!

... Dulcis in fundo, un ripasso di tutti i must have per la primavera: per non rischiare dimenticanze!

