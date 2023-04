M antiene saldo il suo posto tra le estetiche più glam. E con l'arrivo della primavera, gli orizzonti si ampliano!

Lunga vita allo stile Dark Academia. Emerso nel 2021, sembrava uno di quei micro trend destinati a dissolversi nell’arco di poco tempo. Invece ha acquistato crescente forza e appeal, per due motivi principali: il grande successo della serie Netflix dedicata a Mercoledì Addams e la viralità di TikTok. Questa nuova interpretazione del gotico, dunque, anche per la primavera 2023 s’impone sulla scena fashion. E fa proseliti. Sono outfit che intrigano e seducono, senza eccessi ma con sapienza.

Stile Dark Academia

Cos’è lo stile Dark Academia

… Ma di cosa si tratta esattamente? E perché questa combo di termini che a primo impatto sembrano contrastanti? Il punto di partenza va ricercato nei più celebri college inglesi. Pensa a Cambridge e Oxford, alle uniformi degli studenti e in generale ai loro outfit da sofisticati intellettuali. Ed ecco il nocciolo della questione: quell’immagine seriosa viene smorzata e resa più affascinante da un tocco dark e un’impronta retrò.

Lo stesso mondo accademico offre gli strumenti per questa reinterpretazione, o meglio a farlo sono i libri, in particolare la letteratura romantica. I volumi antichi e/o esoterici, i racconti di tempi lontanissimi, anche le storie misteriose. Ti viene in mente Harry Potter? Esatto, quello è un gancio fondamentale. E lo stesso dicasi per pellicole cult come L’Attimo Fuggente, Ritorno a Brideshead, Dorian Gray.

La reinterpretazione di quest’immaginario 100% british ha visto come principale artefice proprio il mondo della moda, trovando nello streetstyle una formidabile cassa di risonanza. E quando si tratta di streetstyle, non si può prescindere da TikTok. Come dimostra il continuo moltiplicarsi degli hashtag #darkacademia e #darkacademiaaesthetic.

Look retrò in stile Dark Academia

Gli outfit Dark Academia in primavera

Blazer check, trench e cappotti doppiopetto, camicie, lupetti, pullover a V, completi in tweed, abiti in tulle: sono questi i must have dell’estetica Dark Academia. Per quanto riguarda i colori, oltre al nero e al bianco (con parsimonia) troviamo tutte le tonalità neutre – a cominciare dal beige e dal grigio – e le gradazioni più intense del blu.

In primavera gli outfit si alleggeriscono, sotto ogni punto di vista. Entrano in gioco le gonne a pieghe midi e mini, le pencil skirt, i cardigan (in stile collegiale ma non solo). I minidress smanicati e non, le camicie bianche e anche celesti. Sì, perché con la bella stagione ottengono il lasciapassare alcune nuance più chiare; per esempio anche il panna e l’ocra. Nulla di troppo acceso e vibrante, intendiamoci: l’essenza dark resta. Però la scelta si amplia, appunto. Via libera anche ai bomber in pelle, alle giacche varsity e alle t-shirt con loghi e stampe lettering. L’unica eccezione coincide con le fantasie, nel senso che non si va oltre il check e il tartan.

Le scarpe? Precedenza a Mary Jane (anche platform), mocassini e slingback flat. Le calze a vista, gambaletti compresi, sono un ulteriore tocco glam.

Completo dandy in principe di galles con basco

Come sempre, concludiamo con una carrellata di ispirazioni: ecco la nostra gallery dedicata alla primavera Dark Academia!

