L a rampolla di casa Addams, protagonista della serie Netflix, ha un guardaroba che ipnotizza la Gen Z. La nuova tendenza si fa largo: focus sui must have.

Così non l’avevamo mai vista. Così a fondo, non l’avevamo conosciuta e neppure immaginata. Ci ha aiutato Tim Burton, che quanto a fantasia non è secondo a nessuno. E così eccola, Mercoledì. Celebre rampolla della Famiglia Addams nonché protagonista della serie Netflix che sta ipnotizzando mezzo globo. Molti si rispecchiano in lei, tanti ne subiscono il fascino – condito da un’abbondante dose di dark humour – e comunque tutti parlano di lei. Un fenomeno a pieno titolo, anche di costume. Perché lo stile gotico di Mercoledì Addams, magistralmente interpretata da Jenna Ortega, è rifiorito nella sua versione più chic e glam.

È uscito dalla sua storica nicchia per diventare “febbre” e contagiare soprattutto la Gen Z. Vestirsi come Mercoledì non è un semplice desiderio, ma un obiettivo concreto. Anzi, una tendenza. Da approfondire SUBITO.

Chi è l'artefice?

Dietro lo stile gotico di Mercoledì Addams, o meglio la sua rivisitazione, c’è un Premio Oscar: la costumista americana Colleen Atwood, il cui sodalizio con Tim Burton era già stato felicemente testato in pellicole cult come Edward mani di forbice, Sleepy Hollow e Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street.

Atwood non ha rinunciato ai capi che da sempre identificano il personaggio in questione, a cominciare dall’iconico abito nero con colletto bianco, ma si è anche lasciata ispirare dall’estetica Dark Academia (vedi Harry Potter), dallo street style londinese e da alcuni mood diventati virali su TikTok. Un mirabile mix&match, insomma.

I colori? Banditi: dominano il nero e il bianco. Ma entriamo più nel dettaglio, così sarà più facile passare dalla teoria alla pratica.

Il collar dress

Mercoledì esordisce indossando l’immancabile abito nero con colletto appuntito e polsini bianchi a contrasto, delicatamente ravvivato da piccole fantasie floreali a loro volta candide. Un chiaro omaggio, tra l’altro, a Christina Ricci e alla sua interpretazione ne La Famiglia Addams.

Se vuoi fare di Mercoledì la tua musa fashion, se subisci il fascino dello stile gotico chic, il collar dress nero e bianco è praticamente obbligatorio. Ed è anche i pezzo forte delle collezioni invernali di svariati brand, da Red Valentino ad Alessandra Rich, da Sandro Paris a Shein.

La divisa scolastica

Gli studenti della Nevermore Academy indossano un’uniforme scolastica a strisce viola e nere, ma all’outsider Mercoledì viene concesso di metterne una a strisce nere e grigie. Per una questione di coerenza. Blazer e gonna a pieghe, camicia bianca e cravatta nera, pullover slim grigio scuro: un completo che richiama lo stile accademico, certo, ma è anche un inno al gotico-dark. E sono tutti capi, se ci pensi bene, che s’inquadrano in diversi trend del momento. Nulla è lasciato al caso.

Ai piedi, stringate nere con suola ultra chunky: sono le Monolith di Prada, che ormai da parecchio tempo hanno conquistato il cuore delle it-girls.

Gli outfit per il tempo libero

Nel tempo libero lo stile gotico di Mercoledì cambia rispetto al contesto scolastico, sia pur senza snaturarsi. Continua a dominare la combo black&white, però il design si fa più morbido e rilassato. Anche più moderno. Accanto alle righe, entrano in scena i quadretti del damier. Ma anche le felpe oversize – must indiscusso per la Gen Z – e i gilet crochet, le giacche varsity e i giubbotti a loro volta maxi. I giubbotti in pelle anni ’90, i puffer smanicati, i lupetti e i pantaloni a gamba dritta.

Colleen Atwood ha anche optato per un’interessante contaminazione di marchi luxury e low cost, mixando per esempio Miu Miu, Urban Outfitters, Zara e LK. Benett.

Capitolo scarpe: Mercoledì indossa le sneakers Slider Back di Naked Wolfe, con mega plateau, e gli anfibi Dr. Martens Jadon. Il suo desiderio di “elevarsi” si legge anche da qui.

L'abito per il ballo

E poi c’è l’abito in chiffon indossato per il ballo scolastico (l’hai imparata anche tu la coreografia virale?). Total black, rouches, volant, trasparenze e una chiara impronta vintage sono gli ingredienti della ricetta vincente. Si tratta di una creazione di Alaïa, Colleen Atwood e il suo team l’hanno scovata nel negozio londinese di Bond Street.

La Atwood ha chiesto alla sua assistente di indossarlo e dopo qualche attimo nessuno aveva più dubbi: era quello giusto. Insieme alle Mary Jane di Christian Loubotin.