Scatta l’ora del back to school: i look più cool per la scuola e l’università

L a campanella sta per suonare, bando alla malinconia: il tuo look per la scuola dev'essere cool e di tendenza... lasciati ispirare!

Back to school, la campanella sta per suonare. Milioni di studenti italiani si preparano a tornare tra i banchi e un filo d’ansia è normale. E poi sì, lo è anche un pizzico di malumore. Per fortuna le cose migliorano nel giro di pochissimo, il mood vacanziero si dissolve presto e lascia il posto alla quotidianità. Che, a ben pensarci, non è poi così male. Anzi. Allora vediamo di accorciare i tempi e affrontare questo ritorno nel migliore dei modi. Come? Beh, occupandoci del look per la scuola e l’università. La psicologia della moda parla chiaro: gli outfit hanno un ruolo tutt’altro che secondario sul nostro… spirito. Ma a parte questo, i veri fashionisti sanno che lo stile non va mai messo in secondo piano. A dirla tutta proprio la scuola e l’università sono contesti in cui l’attenzione e l’impegno, in tal senso, devono essere al top. Insomma, ti sorride l’idea di essere la prima della classe? Allora cominciamo dal guardaroba.

Prima di mostrarti qualche inspo davvero niente male, alcune “regole” generali. Innanzi tutto, teniamo a mente che la semplicità vince sempre. Lascia stare le mise troppo elaborate o vistose, concentrati sulla ricerca di un equilibro tra le tendenze moda autunno inverno 2024 e i tuoi gusti personali. Ciò che meglio ti rappresenta e ti identifica. Tieni anche presente che il caldo continua a farsi sentire, ma in questo periodo le temperature possono cambiare da un momento all’altro. Quindi, un capospalla – o comunque un sapiente layering – è cosa buona e giusta. Non accedere neppure con i colori, ma divertiti. Con le ispirazioni retrò (da collegiale in primis), il mix&match, le sperimentazioni e le combo che rompono gli schemi. Ovviamente tieni sempre un occhio al regolamento scolastico, ma non sarà difficile rispettare poche direttive per una fashion lover che si rispetti, no? Infine, tieni sempre a portata di mano quei pezzi timeless che aiutano a sciogliere ogni dilemma: la t-shirt bianca, la canotta pure, la camicia. I jeans, naturalmente. I mocassini le sneakers. Bene, adesso passiamo dalla teoria alla pratica!

Blazer + t-shirt + mini a pieghe

… A proposito di stile da collegiale, un’interpretazione decisamente cool è data dalla seguente combo: blazer (anche oversize, se ti piace), minigonna a pieghe (anche in denim, se ti piace), una semplice maglietta bianca. Poi calzini di spugna e sneakers. Questa è la prima "College version", più avanti ne trovi un'altra che ti consigliamo di studiare. Qui intanto, promossa ancor prima di iniziare!

Look in mood College: versione 1

1/4 Blazer monopetto (STEFANEL) 2/4 Mini gonna in denim a pieghe (TOMMY HILFIGER) 3/4 T-shirt a costine (H&M) 4/4 Sneakers Superstar (ADIDAS) PREV NEXT

Il mondo sportivo continua a essere prolifica fonte d’ispirazione per le it-girls. In particolare qui ci riferiamo alle maglie da calcio: molto probabilmente ne hai già almeno una nel cassetto. Allora sì, il soccercore e il blokecore sono ottimi input a proposito di look per la scuola… imbattibili diremmo noi. Per esempio puoi abbinare la tua football shirt a una gonna lunga in denim, a sua volta super trendy, e a un paio di stivali. Mirabili contrasti stilistici.

Look in stile blokecore

1/3 Maglia da calcio (PUMA) 2/3 Gonna lunga in denim (MANGO) 3/3 Stivale in pelle scamosciata (VAGABOND) PREV NEXT

Cargo pants + blazer + canotta

I cargo pants non necessitano di presentazioni né tantomeno sponsorizzazioni: continuiamo ad amarli incondizionatamente. Via libera nei look per la scuola e l’università, dunque. Ma sai che c’è? Proviamo a dar loro un’impronta diversa dal solito, per esempio abbinandoli a una t-shirt e un blazer bianchi. Una trovata chic e per certi versi spiazzante, wow!

Look sporty chic

1/4 Cargo pants oversize (PINKO) 2/4 Blazer doppiopetto (ALEXANDER MCQUEEN) 3/4 Canotta di cotone (FENDI) 4/4 Slingback nude (& OTHER STORIES) PREV NEXT

Gilet + camicia + minigonna

Torniamo per un attimo allo stile da collegiale (sì, ecco finalmente la "versione 2" preannunciata), che resta sempre una scommessa vinta in partenza quando bisogna decidere come vestirsi per la scuola e l’università. Un back to school 2024 all’insegna della... classe (non potevamo resistere a questo gioco di parole!) può essere dato dal seguente look black&white: minigonna (o gonna appena sopra il ginocchio), gilet (anche in maglia, why not?) e camicia bianca. A questo punto, calzini bianchi e mocassini neri diventano d’obbligo.

Look in mood College: versione 2

1/4 Top gilet (ZARA) 2/4 Minigonna a portafoglio in crepe stretch (MOSCHINO via LUISAVIAROMA) 3/4 Camicia in popeline di cotone (JIL SANDER) 4/4 Mocassini chunky in pelle (SERGIO ROSSI via LUISAVIAROMA) PREV NEXT

Bermuda + camicia cropped

I bermuda sono di tendenza, però dividono gli animi. Diciamolo: c’è chi li ama e chi li detesta (o quasi). Se istintivamente ti collochi nella seconda fazione, aspetta un secondo. Considera l’idea di un paio di bermuda oversize a vita bassa. Immaginali abbinati a una camicia corta (ma non troppo) e un paio di mocassini con calzini in vista. Stai già rivedendo la tua posizione, vero?

Look cool

1/3 Bermuda sartoriali (OTTOD'AME) 2/3 Camicia crop in popeline (PRADA) 3/3 Mocassino in pelle (TOD'S) PREV NEXT

Total denim

Chiudiamo questo focus sul back to school 2024, ovvero sui look per il ritorno a scuola, con il total denim. Che lo sappiamo già: continuerà ad essere di tendenza anche nell’autunno 2024. Camicia di jeans, come preferiamo chiamarla. I tuoi jeans preferiti. Una cintura che spezzi il continuum rendendolo più dinamico e un paio di scarpe abbinate. Sei pronta... e promossa a pieni voti!

Look urban total denim

1/4 Camicia in denim (ISABEL MARANT) 2/4 Jeans a vita alta (KHAITE via NET-A-PORTER) 3/4 Mocassino chunky (TIMBERLAND) 4/4 Cintura con fibbia Gancini (FERRAGAMO) PREV NEXT