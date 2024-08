Mostra del Cinema di Venezia: i look da red carpet più belli di sempre

I l Festival di Venezia, da sempre, è l'evento che meglio rappresenta il legame tra cinema e moda. Riguardiamo gli outfit che hanno contribuito a fare la storia della kermesse, diventando iconici.

Si scaldano i motori: il 28 agosto avrà inizio l’81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La Mostra del Cinema di Venezia, come viene chiamata più comunemente. L’evento che forse più di tutti - anche degli Oscar - sottolinea quanto stretto sia il nesso tra cinema e moda. Parte del merito, senza dubbio, va allo scenario. Che si traduce in arrivi di grande effetto – a bordo dei motoscafi – e in un’atmosfera sempre magica. Un folto gruppo di celebrità, nostrane e internazionali, conquista dunque la scena non solo per le pellicole in concorso ma anche a colpi di outfit.

E di look spettacolari, nel corso degli anni, su quel tappeto rosso ne sono apparsi un bel po’. Basti pensare che la prima edizione del Festival di Venezia risale al 1934. Al Lido sono sbarcate dive del calibro di Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot, Jane Fonda, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Cate Blanchett. E tante, tantissime altre. Le loro mise, oltre a suscitare ammirazione (pure un po’ di sana invidia, ammettiamolo), è come se fossero una sorta di racconto. Del costume, della storia della moda. Negli anni Cinquanta erano abiti ricchi e sontuosi. Nel decennio successivo hanno prevalso quelli più semplici, che rispecchiavano il cambiamento sociale in atto. Poi è stato un appassionante mix di tradizione, sperimentazione, audacia, messaggi sociali. Lectio magistralis di stile insomma, ma anche qualche immancabile buccia di banana qua e là.

Ricordi il Peace Dress disegnato da Valentino e indossato a Venezia dalla modella Alek Wek, nel 2005? La parola pace tradotta in quattordici lingue e impressa sul tessuto. E quelle farfalle rosse che sembravano prendere il volo dall’abito di Vionnet scelto da Madonna nel 2011? Nel 2016 Giulia Salemi e Dayane Mello si sono invece presentate con due abiti dagli spacchi inguinali (e senza lingerie sotto). Avevano diviso gli animi. Nel 2023 Levante ha sensibilizzato sull’importanza della moda sostenibile scegliendo un vestito pre loved Versace. A tutto questo si sono affiancate, naturalmente, creazioni diventate iconiche. In attesa di scoprire quale sarà il best dress di Venezia 81, dunque, che ne dici di riguardare insieme alcuni degli abiti più belli visti nelle precedenti edizioni?

Gina Lollobrigida - 1954

Anni Cinquanta, il tempo delle dive. E tra quelle più amate c’è anche la Lollo. Che nel 1954 arriva al Lido di Venezia indossando un abito damascato con scollo halter e vita stretta, guanti opera in seta e boa di pelliccia. Manco a dirlo, tutti restano incantati. Alcuni personaggi hanno contribuito a rendere il Festival di Venezia un evento iconico, e Gina Lollobrigida è una di questi.

Gina Lollobrigida, Venezia 1954

Sophia Loren - 1958

Nel 1958, Sophia Loren è all’apice del successo. Vince la Coppa Volpi per la pellicola Orchidea Nera, ha appena vent’anni ed è di una bellezza che toglie il respiro. Il suo outfit per la Mostra del Cinema di Venezia è curato da Marc Bohan, storico direttore creativo di Dior. Che per lei sceglie un abito bianco e maestoso, con gonna vaporosa e corpetto, ulteriormente arricchito da una preziosa spilla fissata in vita.

Sophia Loren, Venezia 1958

Jane Fonda – 1966

Gli anni Sessanta e Settanta, si sa, sono stati per molti versi un periodo di rottura. Anche la fase in cui le donne hanno preso maggiore consapevolezza di sé e cominciato a rivendicare una serie di sacrosanti diritti. Una ribellione, un dinamismo che hanno trovato fedele riflesso nella moda. Basti pensare al boom della mini gonna. Ecco dunque che Jane Fonda arriva alla Mostra del Cinema di Venezia 1966 con un abito midi giallo dal design essenziale. A completare il look, una maxi collana bold arancio e una handbag nera. Quando la massima semplicità diventa simbolo, parlando forte e chiaro.

Jane Fonda, Venezia 1966

Melanie Griffith – 1999

Corsi e ricorsi della moda. Tra le attuali tendenze figurano i capi sparkling e i net dress, lo sappiamo bene. E fa un certo effetto rivedere questa immagine di Melanie Griffith sul red carpet di Venezia con Antonio Banderas. Splendida (e innamoratissima) in un long dress monospalla nero ricoperto da una rete argento e tempestato di strass. Bagliori!

Melanie Griffith, Venezia 1999

Sharon Stone – 2000

Sharon Stone ha sempre avuto non solo bellezza, ma anche grinta da vendere. Nel 2000 appare sul tappeto rosso del Festival di Venezia con l’ex marito Phil Bronstein e porta la sua innata sensualità al livello pro indossando un abito leopardato lucido. Roar. Ma soprattutto... Uao.

Sharon Stone, Venezia 2000

Monica Bellucci – 2002

Il feeling tra Monica Bellucci, Stefano Dolce e Domenico Gabbana è cominciato parecchi anni orsono e non si è mai interrotto. La diva di Città di Castello, con la sua bellezza mediterranea, è sempre stata musa perfetta dei due stilisti siciliani. Eccola a Venezia, siamo nel 2002 e questo abito bustier in seta, pizzo e paillettes è un vero capolavoro di alta sartoria. Le sta divinamente.

Monica Bellucci in abito Dolce & Gabbana, Venezia 2002

Charlize Theron – 2008

Abbagliante in tutti i sensi, Charlize Theron, con questo abito a sirena monospalla ricoperto di bagliori argentei. Una creazione firmata Versace, resa ancora più particolare dalle lavorazioni 3D che formano piccole spirali. Anche la micro pochette è argentata.

Charlize Theron in long dress Versace, Venezia 2008

Gwyneth Paltrow – 2011

Continuiamo il nostro excursus dedicato agli abiti più belli della storia del Festival di Venezia. Un elenco completo sarebbe pressoché impossibile, ma di certo questa selezione è… da sogno. Ed ecco Gwyneth Paltrow, la cui classe non può essere messa in discussione da nessuno. Corre l’anno 2011 e lei appare con questa soave creazione by Prada, stile Balletcore. Un fiocco le scende lungo la schiena.

Gwyneth Paltrow in abito Prada, Venezia 2011

Natalie Portman – 2016

Tra le star che percorrono il red carpet del Festival di Venezia 2016, anche Natalie Portman in dolce attesa. Che cattura sguardi e suscita ammirazione con questo candido abito peplo monospalla, dotato anche di breve strascico. Una creazione Christian Dior Haute Couture.

Natalie Portman in Dior Haute Couture, Venezia 2016

Jennifer Lawrence – 2017

Arriviamo all’edizione 2017 e scende in campo Jennifer Lawrence, conquistando – secondo molti – il titolo di star più glamour. Indossa un abito in tulle principesco, nel senso letterale del termine. Con gonna ampia, corpetto, decorazioni floreali e pois a completare l’opera. Quei giochi di finte trasparenze lo rendono ancora più affascinante. Dior Couture.

Jennifer Lawrence in Dior Couture, Venezia 2017

Tilda Swinton – 2020

Nel 2020 arriva Tilda Swinton e, come di consueto, rompe gli schemi. Scegliendo un outfit che si discosta parecchio dalle “tradizioni da red carpet”. Algida e intrigante, eccola con un cappotto Chanel Haute Couture in crêpe di seta bianca, fittamente decorato con pizzo guipure. Nota anche le décolleté in stile ottocentesco e la mascherina d’oro.

Tilda Swinton in Chanel Haute Couture, Venezia 2020

Dakota Johnson – 2021

Sensuale, audace, provocante: per la Mostra del Cinema di Venezia 2021 Dakota Johnson sceglie un abito Gucci argento dal design quasi futuristico. Che mette sapientemente in risalto la sua silhouette e sembra quasi sottolineare il suo spirito da guerriera. Un vestito non facilissimo, ma che lei porta con estrema naturalezza.

Dakota Johnson in long dress Gucci, Venezia 2021

Zendaya – 2021

Sempre nel 2021, sbarca al Lido di Venezia anche Zendaya. Una delle star più amate dalla Gen Z. Percorre il red carpet sfoggiando un wet dress drappeggiato nude con spacco da vertigine. La firma è di Balmain. Nude anche le décolleté. Pur essendo quasi minimalista, o comunque tutt’altro che sontuoso, questo look... spacca.

Zendaya in wet dress Balmain, Venezia 2021

Micaela Ramazzotti – 2023

Siamo arrivati al 2023 e non possiamo non porre l’accento sull’abito Stella McCartney indossato da Micaela Ramazzotti: bianco, lungo, con scollo argentato e la schiena scoperta. Very cute, per noi è sì. Se non te li ricordi, qui trovi i look più belli di Venezia 2023. Rifacciamoci gli occhi. E poi non ci resta che attendere l’inizio dell’edizione 2024!

Micaela Ramazzotti in abito Stella McCartney, Venezia 2023