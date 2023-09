L evante a Venezia 80 ci ricorda che vintage e moda sostenibile sono l'accoppiata perfetta, anche sul red carpet.

Levante è stata una delle tante star del nostro panorama artistico a sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2023, e il suo look ci ha colpiti più di altri partecipanti per vari motivi. Innanzitutto parliamo di un vintage firmato Versace, e poi perché gli abiti pre-loved e la moda sostenibile stanno diventando una realtà anche sul red carpet.

Levante a Venezia, l'abito vintage che parla di moda sostenibile

Negli undici giorni al Lido, abbiamo visto sfilare alcune delle donne più belle al mondo, con look che ci hanno lasciato senza parole: dalla semplicità a raffinatezza delle attrici, all'estrosità delle tiktoker. Ma un outfit ci ha davvero incantato: quello di Levante.

La cantante (tornata mora per la gioia di molti), ha scelto un abito lungo pre-loved color grigio scuro in metallo di Versace acquistato attraverso Vestiaire Collective, app di rivendita di moda second-hand leader a livello internazionale. Impreziosito da pailettes e pizzo, il vestito, leggermente a sirena, ha subito catalizzato l'attenzione dei fotografi, rendendo l'artista tra le più fotografate della decima serata del Festival. Levante ha percorso il red carpet in occasione dell'11° Edizione del Soundtrack Stars Award tenutasi proprio al Lido.

La scelta di Levante di indossare un abito vintage non è casuale, e appare con un chiaro messaggio contro la moda usa e getta degli ultimi anni. Sono tante le artiste, soprattutto fuori dall’Italia, che stanno portando sul red carpet abiti vintage e di seconda mano. E poi, ammettiamolo, nel ruolo di dark lady Levante ci piace davvero tanto.

Gli abiti pre-loved arrivano sul red carpet, anche a Venezia 80

Non è solo la bellezza e l’unicità dell’abito firmato Versace ad aver fatto parlare di sé, il look di Levante ha conquistato (anche il web) per la scelta vintage. Parliamo, infatti, di un abito di una collezione degli anni passati, e soprattutto pre-loved.

Di cosa stiamo parlando? Con questo termine si indicano gli oggetti (in questo caso abiti) "precedentemente amati", dunque di seconda mano. Questa forma di economia circolare permette al nostro pianeta di non diventare un grande contenitore (discarica?) di capi non utilizzati, e di combattere la moda usa e getta, tanto discussa negli ultimi anni.

Sono stati tanti gli stilisti (partendo da Giorgio Armani) a decidere di voler arginare questo fenomeno di spreco della moda, di collezioni che durano davvero una sola stagione, e di abiti che non hanno un ciclo, ma solo un utilizzo. Il vintage, dunque, incontra la moda sostenibile, anche sul red carpet, come ci dimostra Levante alla Mostra del Cinema di Venezia, così come tante star americane a Hollywood.