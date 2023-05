Animalier, rock, chic: il look di Levante è tutto da copiare

I l perfetto look di transizione che ci accompagna dalla primavera all'estate? Lo sfoggia Levante in un trionfo di animalier e denim

Libera dagli schemi, tigre sul palco, anticonformista e icona di stile contemporanea, Levante svela tutta la sua personalità audace, grintosa e controcorrente posando con un look animalier chic e rock allo stesso tempo.

Protagonista pochi giorni fa sul palco del Concertone del Primo maggio in Piazza San Giovanni, a Roma, Levante ha postato in queste ore su Instagram uno scatto del post pranzo nella capitale, corredandolo con l’ironica didascalia “effetto amatriciana”.

La talentuosa cantante siciliana, torinese d’adozione, in questo scatto indossa una mise sbarazzina tutta da copiare. I capi chiave? Ben due, una gonna salopette nera in denim e un cappotto animalier di estrema tendenza. Levante ama giocare con un mix&match di stili diversi e dare vita a combo che prendono spunto da tendenze anche diametralmente opposte tra loro che insieme formano un unicum sempre interessante e decisamente cool.

Parigine nere e cappotto animalier

Il quid che fa la differenza? Le parigine nere che donano un' allure chic e très jolie in perfetto mood parisienne. E che dire dei mocassini con dettagli in oro? Elegantissime. Ma l’incontro tra stili diversi non finisce qui, perché la cantante di Vivo decide di indossare anche un cappellino da baseball in una punta di giallo senape di gran tendenza, in perfetta palette con la sua stagione armocromatica.

Volete replicare il suo stile? I capi animalier sono diventati un must have dell’armadio di tutte noi, i più noti brand li ripropongono ciclicamente quindi non sarà difficile trovare un capospalla, una gonna o un pantalone con pattern zebrato, leopardato o maculato. Dopo aver scelto il capo animalier protagonista del vostro outfit, puntate sul total black per il resto dei capi e degli accessori.

Parigine e mocassini non possono mancare, così come il tocco casual finale: il berretto in una cromia in linea con la vostra stagione armocromatica o semplicemente con il vostro gusto. Divertitevi a sperimentare con gli accessori e il gioco è fatto! E anche stavolta ringraziamo Levante per l’ispirazione.