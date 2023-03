Levante è un trionfo di sensualità: il look in velluto è super sexy (e rock)

C ontrocorrente e dal mood super riconoscibile, l’ultimo look di Levante è un mix di ispirazioni da cui attingere pienamente

Sensuale, in perfetto vibe anni’80, ribelle e bellissima, Levante ha optato per un look grintoso e sexy in occasione della sua ultima apparizione nel programma di rai tre Che Tempo Che Fa. Un look che sa di libertà d’espressione, di rinascita, di voglia di osare e che rispetta perfettamente la nuova fase artistica e personale della cantante siciliana. Ma in cosa consiste questo outfit che è già diventato virale?

La cantate di Vivo, ha deciso di puntare su uno splendido body in velluto in una punta di borgogna raffinata ed intensa. Un body con spalline sottili, scollo all’americana e schiena scoperta. Un tripudio di femminilità valorizzato dalla scelta di collant della medesima sfumatura di colore del body e da décolleté tacco 12 della stessa cromia.

Ispirazioni anni '80 per un look super sexy

Ma veniamo alle ispirazioni di stile, che sono tante e riconoscibili. Levante infatti con questa scelta, realizza una vera e propria ode agli anni ‘80 attingendo a piene mani al cinema, alla musica e perché no, anche ai cartoon. Dai body indossati da Jane Birkin in occasione di tante esibizioni iconiche all’indimenticabile personaggio di Alex Owens in Flashdance interpretata da una magistrale Jennifer Beals. E che dire dei cartoons? Occhi di gatto vi dice qualcosa? É innegabile l’omaggio ai look delle “tre sorelle che han fatto un patto”!

Trench Metallico e make-up d'impatto

Tocco di stile finale, il trench, grande protagonista della stagione primaverile, in versione metallica e in una deliziosa punta di blu oltremare. Vi anticipiamo che questa sarà una delle versioni più trendy dei trench protagonisti della primavera 2023. E per quanto riguarda il makeup? Levante sceglie di abbinare ombretto e rossetto alla nuance dell’outfit optando per un ombretto bordeaux e un rossetto della medesima cromia e illuminando l’incarnato con una base naturale e glow. Il risultato? Un look fuori dagli schemi, grintoso e ribelle che sembra suggerire “Vivo come viene, vivo il male, vivo il bene, vivo come piace a me” e noi non possiamo essere più d’accordo!