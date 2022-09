L evante e i suoi look non smettono di stupirci, come l'ultimo sfoggiato a Venezia in occasione della Mostra del Cinema con blazer e maxi cappello (che avevamo già visto...)

Se dovessimo provare a descrivere Levante, la mente andrebbe di certo a quei personaggi dei romanzi d'altri tempi che vivono di sogni, poesia, melodie del cuore e dell'anima. Un'anima, quella della cantautrice siciliana, che sa di mondi esotici e colorati, di musica girovaga e vibrante, di calore e di profonda umanità. E la stessa anima emerge a ogni look di Levante che in ogni capo e ogni accessorio mette qualcosa di sé. Un pezzo della sua anima, appunto.

Levante è sbarcata a Venezia in occasione della Mostra del Cinema, con tanto di primo red carpet (sublime) da mamma. Nei mesi scorsi ci aveva deliziato con i suoi look premaman, dalle mise più eleganti fino agli outfit casual con blue jeans, maxi cappotti, cardigan e gli immancabili capi di ispirazione anni Settanta, ma stavolta la musica è cambiata (è il caso di dirlo): lasciati alle spalle l'inverno e il pancione, Levante ha solcato le acque della Laguna avvolta da tessuti più freschi e leggeri, perfetti per il clima di questi ultimi scorci d'estate.

Il completo di Levante è semplicemente delizioso: blazer oversize sui toni del beige, con maniche risvoltate a tre quarti di una tonalità più scura, abbinato a una maxi camicia bianca dal taglio maschile. Revers ton sur ton, taschino sul petto ed ecco il perfetto look da giorno con un capo come il blazer amatissimo dalle celebs e di grande tendenza. Proprio a Venezia 79 lo ha proposto anche Lili Reinhart, in una versione total black molto accattivante e super chic!

Vada per blazer e camicia, ma parliamo del pezzo forte del look di Levante: il maxi cappello! Basta leggere i commenti al suo post di Instagram per comprendere l'effetto che ha avuto praticamente su chiunque. Negli stessi toni del blazer, il cappello a falda larghissima è impreziosito da un grande fiocco e, seppur "importante", copre dolcemente il capo e i lunghi capelli neri di Levante, con leggerezza. È lo stesso cappello che aveva indossato qualche tempo fa, in uno dei rari scatti con la sua bimba, Alma Futura. E ci piace pensare che per Levante abbia un valore affettivo, che lo rende ancor più speciale (e non solo bellissimo).