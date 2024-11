Risparmiare ma essere sempre glam? È possibile: ti sveliamo i consigli di Tia Taylor

I n occasione della Giornata mondiale del risparmio, Klarna presenta il World Savings Day Report e condivide i suggerimenti di Tia Taylor. Da mettere in pratica per la prossima sessione di shopping!

Mai sottovalutare la Gen Z, da nessun punto di vista. E guai a pensare che sia una generazione spendacciona, perché è vero l’esatto contrario. Ma come risparmiare senza sacrificare la propria anima fashion e rinnovando costantemente il guardaroba, coniugando lo stile personale con le ultime tendenze moda? Stiamo per condividere con te alcune preziose dritte, ma prima facciamo una premessa. Il 31 ottobre si celebra la Giornata mondiale del risparmio, probabilmente lo sai già. Forse non sai, però, che proprio per l’occasione Klarna – noto provider globale di pagamenti e di servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale – ha presentato la prima edizione del World Savings Day Report. Cioè un’analisi che svela le abitudini di risparmio degli italiani. E c’è da dire che la Gen Z, appunto, ne esce benissimo!

“Comprare meno, ma meglio”

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori: dal report di Klarna emerge che ben il 96% mette da parte denaro. Il 44% lo fa ogni mese, e qui c’è il primo passaggio molto interessante: quest’ultimo dato sale al 59% in riferimento Gen Z. Ergo, le nuove generazioni sono molto attente alla gestione delle proprie finanze. E hanno piena consapevolezza di quanto il risparmio digitale possa fare la differenza. Il 49% della Gen Z cerca consigli su YouTube e il 43% su TikTok.

Poi c’è un altro fatto molto interessante che emerge dal World Savings Day Report di Klarna, vediamo se ti ci ritrovi anche tu. Il 56% degli italiani approfitta dei saldi per acquistare a prezzi più vantaggiosi, mentre il 55% confronta i prezzi online per trovare l’affare migliore. Il 47% utilizza coupon e il 31% si affida a programmi di cashback che offrono un ritorno economico su ogni acquisto. Non è finita qua: ben il 75% degli intervistati ritiene che “acquistare meno, ma meglio” sia la strategia vincente per risparmiare a lungo termine.

Gen-Z e risparmio digitale: molti cercano consigli in rete

Acquisti sostenibili

Un terzo degli italiani, quando si tratta di acquistare capi di abbigliamento, accessori o altri prodotti, presta attenzione anche al loro impatto ambientale. Il 55% sceglierebbe sempre opzioni sostenibili se i prezzi fossero più competitivi, il 35% verrebbe incentivato da programmi di cashback o premi fedeltà. A tal proposito, Klarna si rivela un prezioso alleato di chi desidera fare scelte finanziare consapevoli. Come? Rendendo il risparmio più accessibile, semplice e personalizzato. Mettendo a disposizione strumenti per confrontare prezzi, guadagnare cashback e gestire il proprio budget senza stress.

Doveroso aggiungere che anche il fashion system gioca un ruolo importante: come confermato anche durante il Fashion Month PE 2025, la moda sostenibile è sempre più diffusa e si candida a conquistare presto un ruolo di primissimo piano. A diventare un must, anche.

I consigli di Tia Taylor

In vista degli acquisti per affrontare l’inverno con stile, ma anche in vista dei regali di Natale 2024, vogliamo condividere alcuni tips di Tia Taylor.

Gli strumenti digitali sono utilissimi per gestire i risparmi

Usa le app di budgeting

Quando usciamo a fare shopping, compreremmo praticamente tutto il mondo. Battute a parte, il rischio di spendere troppo (o comunque più del previsto) è sempre alto. Le app di budgeting possono essere molto utili, perché permettono di monitorare le spese in tempo reale, anche assegnando un limite per ogni categoria. Gli strumenti di budgeting, come quelli presenti nell’app di Klarna, aiutano a evitare gli acquisti impulsivi e ottimizzare le tue finanze.

Acquisti smart e cashback

Vorresti tanto quel paio di slingback, quella it-bag, quel blazer che ti starebbe a pennello? Qualunque sia l’oggetto dei tuoi desideri, sfrutta i codici sconto, le offerte di cashback e gli strumenti di confronto prezzi. Funzioni come Cerca & Compara e il programma cashback di Klarna, per esempio, ti permettono di risparmiare senza particolari rinunce.

Punta sugli acquisti stagionali

Vabbè, durante i saldi ci scateniamo tutti. Sono e resteranno tra gli appuntamenti imperdibili di ogni stagione. Ma approfitta anche di altre opportunità, come il Black Friday e le offerte stagionali. E non trascurare l’ingrosso, soprattutto per quegli articoli che riacquisti periodicamente.