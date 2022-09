L ili Reinhart sbarca a Venezia e ci regala un look total black dalle linee semplici (e maschili): un'eleganza fuori dal comune, che detta tendenza

Si può essere super eleganti con un maxi blazer dalle linee maschili? Beh, a giudicare dal look di Lili Reinhart a Venezia la risposta è: assolutamente Sì! L'attrice, che abbiamo amato nel ruolo di Betty Cooper nella serie televisiva Riverdale, è sbarcata in Laguna in occasione del Miu Miu Women’s Tales, evento organizzato dal celebre brand per la Mostra del Cinema di Venezia.

Si definisce "pretty cocky" ("un tantino arrogante") nello scatto condiviso su Instagram, ma tutto ciò che emerge è l'innata classe di una donna che, a soli 25 anni, ha già stile da vendere. Uno scatto in bianco e nero che mette in risalto la splendida acconciatura - un raccolto ultra wet di gran tendenza con trecce sui lati -, il make up strepitoso e soprattutto la bellezza di un look tanto semplice, quanto accattivante.

Scesa dalla barca per la consueta passerella, Lili Reinhart ha letteralmente incantato i presenti. Per l'occasione ha abbandonato lo stile naturale che spesso le vediamo sfoggiare (soprattutto nel tempo libero), indossando un blazer oversize con spalline accentuate e taglio maschile, che lascia scoperte le gambe. Il rever è ampio e lucido, tipico delle giacche maschili, mentre i bottoni ton sur ton si allacciano a doppiopetto, evidenziando il punto vita dell'attrice.

Il blazer non è mai stato così elegante, dobbiamo proprio ammetterlo! E dire che lo abbiamo visto sfoggiare a tante celebs in mille versioni diverse. Come dimenticare, ad esempio, quello azzurro e allegro come la primavera che Valentina Ferragni ha indossato a Parigi con una mini scintillante, o ancora l'abito blazer giallo di Natalia Paragoni senza bottoni, con cintura e chiusura a portafoglio. E sono solo alcuni esempi che dimostrano quanto questo capo sia trendy e super versatile!

Il look di Lili Reinhart a Venezia è minimale, ma alla semplicità dell'abito firmato Miu Miu, fanno da contraltare i gioielli Pomellato, brand made in Italy che anche altre star del calibro di Irina Shayk, Tessa Thompson, Leonie Hanne e Coco Rebecca Edogamhe hanno scelto di indossare in occasione della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. La splendida Lili ha optato per un girocollo e un paio di orecchini della Iconica Collection, realizzati in oro bianco e diamanti.