V alentina Ferragni è riuscita a oscurare persino la magnifica Tour Eiffel con un look fresco e colorato: la primavera è già arrivata a Parigi!

Un mix di colori allegri e gioiosi tolgono letteralmente la scena alla magnifica Tour Eiffel. Non possiamo negarlo, il look sfoggiato su Instagram da Valentina Ferragni porta una ventata di freschezza nella soireé parigina e ci fa venire voglia di primavera.

La dolce Valentina si trova nella capitale francese per la Paris Fashion Week, il grande evento dedicato alle nuove tendenze (e collezioni) di alta moda che si sta godendo con la sorella Chiara Ferragni, tra una sfilata e una cena super chic.

Se è vero che la sorella maggiore è una delle fashion addicted più celebri al mondo, d'altra parte Valentina dimostra a ogni scatto che non è da meno. Di outfit in outfit ci insegna ad abbinare sapientemente capi e accessori, dando quel tocco in più che - con semplicità - ci può far diventare le vere star della serata!

Come creare un perfetto look in linea con le tendenze della prossima primavera? Innanzitutto Valentina Ferragni crea un bel colpo d'occhio con un mix di colori accesi, dimostrando che per essere di classe non occorre vestirsi tono su tono!

Al blazer azzurro con tre bottoni, dalle linee femminili e super glam, abbina una mini audace e scintillante sulle tonalità del verde e del viola. A smorzare un po' i toni ci pensa il dolcevita color crema leggermente trasparente e con delle deliziose maniche a campana (assolutamente da copiare).

Ed eccoci alla seconda tendenza della primavera 2022: le paillettes! La gonna di Valentina è il classico esempio di come stiano bene proprio su tutto, non soltanto sugli abiti da sera più "impegnativi". Quest'anno possiamo sbizzarrirci e liberare la fantasia, osando con paillettes e brillantini anche su pantaloni, jumpsuit, top e tutto ciò che indossiamo abitualmente di giorno!

Non poteva mancare un tocco brillante anche sulle splendide décolleté viola, semitrasparenti e rese ancor più preziose dal fiocchetto sul davanti. Naturalmente il modello è aperto e a punta, in perfetta linea con le tendenze del momento.

E a proposito di brillantini, Valentina Ferragni ci dà un'ulteriore lezione di stile: mettiamoli anche sui capelli! Gli hair jewel sono un'altra grande new entry in fatto di look, perfetti per far risplendere le nostre acconciature, proprio come quelle delle fate. Sono super chic e possiamo indossarli sia di giorno che di sera, giocando con i baby hair oppure sulle lunghezze.