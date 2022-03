Gli account Instagram da seguire se sei una vera fashion addicted

L a ricerca di nuove ispirazioni e nuovi spunti per il proprio guardaroba passa da Instagram. Non solo influencer, ma anche account istruttivi che ti insegnano a guardare la moda con occhi diversi

Abbiamo messo a punto per te un elenco di account Instagram per fashion addicted a cui non sfugge mai nulla. Canali dedicati alla moda in tutto tondo, creati appositamente da persone che ne hanno fatto una passione e ragione di vita. E che ne sanno una più del diavolo.

Le influencer ci piacciono ancora tanto, sì, ma qualche account che segue la moda in maniera trasversale aiuta a comprendere meglio le dinamiche dietro alle scelte delle grandi maison. Questi “cani da guardia” del mondo fashion raccolgono le loro esperienze e analizzano le tendenze per raccontarle più da vicino, con un approccio collettivo e un po’ scanzonato.

Non solo moda in senso stretto

La vera fashion addict si muove, consapevole e silenziosa, nel mondo della moda e del beauty. Si aggira attraverso i profili delle influencer, li studia, si lustra gli occhi. Ogni tanto sogna. Al tempo stesso, questa figura mai stanca delle riviste patinate sa che ogni capo d’abbigliamento ha una storia. E ne è follemente attratta.

Attraverso questi canali Instagram, ti diamo qualche spunto per imparare a leggere il mondo della moda attraverso non solo quello che ti piace, ma anche ciò che sai. E se la moda è un’arte, studiarne la storia, i movimenti e le origini sarà il viaggio più bello che tu abbia mai intrapreso. Quanto sai di ciò che indossi? Te lo sei mai domandata?

Diet Prada

Tra gli account Instagram per fashion addicted a cui non sfugge proprio niente c’è naturalmente Diet Prada, un account collettivo che tiene d’occhio le passerelle di tutto il mondo e passa in rassegna ogni suggestione. Il suo obiettivo? Omaggiare le ispirazioni, prima di ogni cosa, e farci notare quando una di queste si trasforma in plagio senza tanti fronzoli.

Diet Prada è famosa per non mandarle a dire, e potrebbe aprirti gli occhi su tanti aspetti della moda che spesso gli influencer non tengono in considerazione. Un po’ perché non sono onniscienti, e un po’ perché siamo tutti umani, del resto!

Se pensi che l’ultimo completo di un certo stilista somigli tanto a quello di una vecchia collezione di un’altra casa di moda, è molto probabile che anche quelli di Diet Prada se ne siano già accorti. Il canale denuncia inoltre tutti i fenomeni di appropriazione culturale, e punta il dito contro le condizioni di lavoro a cui talvolta i dipendenti delle maison sono sottoposti. Il New York Times ha segnalato questa pagina di cani da guardia della moda tra le “authorities” a cui non la puoi fare, ma anche un nuovo modo per vivere questo modo in maniera più consapevole.

BOF (Business of Fashion)

Magari lo conosci già, ma Business of Fashion è il tuo profilo Instagram di riferimento dedicato a tutte le informazioni sul mondo della moda.

Non solo scarpe, vestiti e ispirazioni, dunque, ma una pagina Instagram dedicata all’analisi e allo studio dei brand, delle loro scelte e delle loro attività sociali, equo-solidali e in direzione di una moda più sostenibile. Questa pagina è l’ideale per tenersi sempre aggiornate sui grandi cambiamenti del mondo fashion. Del resto, non c’è più gusto a indossare un brand di cui si conosce la storia e si può essere in qualche modo orgogliose?

90sanxiety, Nineties Anxiety

Che cos’è esattamente Nineties Anxiety, e perché si trova in questo elenco? La risposta a questa domanda sta nel motivo esatto per cui ci piace così tanto Instagram. Se questa piattaforma social fosse una fetta di pane imburrata, la nostalgia sarebbe la marmellata che la completa. Impossibile resistere al fascino iconico di star che rilanciano sui loro profili immagini di abiti tramontati, e al tempo stesso ancora mozzafiato.

Se vogliamo imparare a conoscere e comprendere la moda di oggi, dobbiamo farci una cultura su ciò che è stata. Nineties Anxiety è un modo divertente e irriverente per imparare sempre più sui trend che ci fanno impazzire – o che ci hanno condannate, in gioventù, a scatti per cui ancora veniamo prese in giro dagli amici.

Estée Laundry

Parallelamente a Diet Prada, Estée Laundry nasce con uno scopo molto simile, ma il suo obiettivo è mettere in croce i beauty brands. Gli account Instagram da seguire per fashion addicted non sono mai stati così pruriginosi come quelli che vi stiamo suggerendo oggi.

Estée Laundry fa con il mondo del make-up quello che Diet Prada fa con le passerelle che contano. Il suo obiettivo è quello rovistare tra i “panni sporchi” delle beauty house e mettere in evidenza i piccoli, grandi controsensi che ogni tanto provano a rifilarci.

Estée Laundry è un collettivo di esperti di bellezza che denuncia la presenza di ingredienti poco salutari nei cosmetici e aiuta alla scelta più consapevole di ciò che si decide di comprare.