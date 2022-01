FANTASIA + FANTASIA. Certo, non è tutto in tinta unita ciò che è di classe. Anche l'originalità sa essere molto elegante. Quindi - come dettano le passerelle - via libera alla fantasia, anzi alle fantasie, da combinare tra loro in modo extravagant. Il trucco per farlo? Trovare un trait d'union tra le stampe (una nuance, una geometria, una linea...)