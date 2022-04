C olore, semplicità ad eleganza. L’abito blazer giallo lime di Natalia Paragoni di Uomini e Donne è il must have di questa stagione primavera-estate 2022

Avvistato il capo da avere assolutamente nell’armadio per questa primavera. È l’abito blazer di Natalia Paragoni. Fotografata mano nella mano con il suo Andrea Zelletta, mentre indossa un mini dress color giallo lime, l’influencer ed ex concorrente di Uomini e Donne, ci dà una preziosa lezione di stile con un solo abito e pochissimi accessori.

Classe 1997, Natalia Paragoni si è già fatta strada sul web -dove vanta oltre 1 milione di follower- e in tv grazie alla partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne. Giovane e bellissima, ha conquistato il cuore di Andrea Zelletta, anche lui modello e influencer, arrivato ufficialmente alla ribalta dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip del 2020.

Con il nickname @natyparagoni, sul suo profilo Instagram, l’influencer condivide attimi della sua vita e sfoggia look super chic e riproducibili da tutti. Non a caso è tanto apprezzata soprattutto dal pubblico più giovane. Amante dei look casual, non si risparmia però di indossare anche abiti da sogno per i red carpet e per le occasioni più speciali. Il suo stile rispecchia molto la sua personalità, semplice, curata e mai banale. Un capo immancabile nel suo armadio sono proprio i blazer: crop, oversized, dai colori neutri o coloratissimi, a fantasia o unica tinta. Blazer e capispalla sono i capi salva-look indispensabili nell’armadio di tutti e questo, Natalia Paragoni lo sa bene.

Capelli al vento, una borsa a spalla in total black di Prada e un sandalo verde menta con tacco champagne del brand 3juin. Il blazer diventa un mini dress con chiusura a portafoglio. La cintura ton sur ton risalta il punto vita e lo scollo a V slancia la figura. In perfetta tendenza con i colori fluo della stagione primaverile, sceglie un abito unica tinta giallo lime che fa subito primavera.

Con il suo abito blazer, Natalia Paragoni ci insegna che per essere eleganti non è necessario agghindarsi troppo. Basta un semplice abito dal colore giusto, deciso e accessori minimal per creare un look impeccabile. Un solo capo di abbigliamento per creare un look perfetto per moltissime occasioni: un giro in citta, una party tra amici o un aperitivo.