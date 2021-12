N on solo cinema e musica: le star diventano icone grazie agli outfit indossati sul tappeto rosso: ecco i 10 look più stravaganti che hanno fatto la storia dei red carpet

Gli oscar, i GALA e i Festival del Cinema o della Musica diventano un’occasione importante non solo per ricevere premi e rafforzare la propria immagine ma anche per sfoggiare abiti da sogno: non solo long dress da principessa e dal mood romantico ma anche modelli eccentrici e davvero originali. Quali sono gli abiti più stravaganti indossati sui red carpet dalle star? Scopriamolo insieme in questa gallery con i 10 look più particolari visti sul tappeto rosso.

La testa di cavallo sull’abito di Kim Petras

Kim Petras ha stupito tutti sul red carpet del Met Gala: un abito davvero originale quello firmato da Collina Strada con un bustier a forma di testa di cavallo.

Kim Petras al Met Gala

Capelli raccolti per dare tutto il risalto al bustino davvero particolare ma non è certo meno appariscente la gonna dal fascino retrò: pomposa e con spacco vertiginoso. Kim Petras ha affrontato il suo primo tappeto rosso con un look stravagante che non passa inosservato.

Kim Kardashian con il passamontagna

Durante il Met Gala del 2021 Kim Kardashian non ha perso l’occasione per far parlare di sé: lei, regina dei look sopra le righe, ha pensato di stupire con un total black… ma davvero total.

Kim Kardashian al Met Gala

Sembra quasi voler garantire il suo anonimato la bellissima e stravagante diva: Kim sottolinea le sue curve attraverso un completo nero attillatissimo firmato Demna Gvasalia e Balenciaga. Stivali a calza, minidress, doppio strascico, guanti e passamontagna.

L’abito spaziale di Lady Gaga

È sicuramente lei la diva della musica e del cinema che ha saputo incantare e stupire con uno stile eccentrico e stravagante. Provocatrice nata, Lady Gaga non ha paura di osare e se negli ultimi anni il suo look è più chic in passato ha fatto la storia degli outfit sul tappeto rosso con outfit davvero stravaganti: tra i più memorabili questo look del 2010 firmato Giorgio Armani Privé.

Un abito a maniche lunghe con corsetto e totalmente ricoperto di cristalli Swarovski: a rendere più particolare un gioco geometrico che sembra voler richiamare il sistema solare. Ai piedi le sue immancabili McQueen.

Total denim per Britney Spears

Britney Spears, cantante pop che ha fatto ballare e cantare tantissime generazioni, è conosciuta anche per i suoi look che hanno dettato tendenza. Dall’outfit con gonnellina tartan e camicia annodata degli anni ’90 è passata a calcare i red carpet in pochi anni ma sempre mantenendo la sua personalità.

Britney Spears agli American Music Awards

Tra i look più originali c’è quello total denim presentato agli American Musica Awards del 2001: ad accompagnarla Justin Timberlake, anche lui in jeans.

L’abito cigno di Björk

Sono trascorsi vent’anni ma chi ama la moda ancora si ricorda l’abito stravagante di Björk sul tappeto rosso degli Oscar. Un abito-cigno sfoggiato dalla cantante islandese non è certo passato inosservato e a distanza di molti anni fa ancora parlare di sé.

Björk agli Oscar

In tulle bianco con una testa di cigno che avvolge il collo della cantante: l’accessorio in più? No, non una borsa ma sei uova di struzzo che l’icona deponeva sul red carpet mentre procedeva verso l’ingresso.

L’abito vedo non vedo luccicante di Rihanna

Tra le regine pop che conquistano a colpi di look non possiamo non citare Rihanna: la splendida cantante risulta super sexy e non volgare nemmeno quando è semi-svestita. Sembrava interpretare alla perfezione la sua “shine bright like a diamond” mentre indossava il suo look stravagante nel 2014 ai CFDA Fashion Awards.

Rihanna ai CFDA Awards

Il vestito vedo non vedo lungo e scintillante è un’opera d’arte firmata da Adam Selman che ha completato l’outfit della star con un copricapo tempestato di 216 mila cristalli Swarovski.

Rita Ora in accappatoio

Rita Ora è sicuramente una delle cantanti più popolari e stravaganti del panorama musicale: lei con i suoi look ha dettato tendenze e tra gli outfit più stravaganti apparsi sul red carpet c’è proprio una sua idea.

Durante gli MTV EMA del 2017 Rita Ora ha indossato 14 look differenti tra cui un abito accappatoio abbinato ad una collana di diamanti. Ai piedi un paio di tacchi vertiginosi tempestati di brillanti mentre in testa un asciugamano a mo’ di turbante.

L’abito chandelier di Katy Perry

Anno 2019: una Katy Perry in versione blondie arriva sulle scale dei Met Gala in un abito chandelier.

Katy Perry ai Met Gala

Kitch o chic? Il web si è scatenato nel parlare dell’abito lampadario firmato Moschino. Un chandelier dallo stile vintage per omaggiare il film Disney la Bella e la Bestia: dietro alla creazione c’è la firma di Jeremy Scott.

Il presepe di Sarah Jessica Parker

Nel 2018 Sarah Jessica Parker, volto storico di Carrie Bradshow, ha stupito tutti agli Heavenly Bodies Met Gala.

Sarah Jessica Parker ai Heavenly Bodies Met Gala

Con un abito Dolce & Gabbana Alta Moda incuriosisce grazie all’opulenza tipica degli stilisti italiani: oro e pietre ricoprono l’abito decorato da cuori rossi mentre come copricapo un vero e proprio presepe.

L’abito di piume di Christina Aguilera

Durante il red carpet degli Harpers Bazaar Icon Party del 2018 Christina Aguilera ha sfoderato un look total white: l’abito bianco ricoperto di piume ricorda come la cantante e attrice ami questi due elementi.

Christina Aguilera agli Harpers Bazaar Icon Party

Le piume sono una vera e propria passione per la cantante e attrice: questo look in bianco stupisce con dettagli rossi per labbra, scarpe e smalto.