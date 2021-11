5 must have che dovremmo rubare a Carrie Bradshaw

U n tuffo nell'armadio di Carrie Bradshaw a caccia dei must have da rubare alla regina di Sex and the City per sentirti splendida e alla moda

Regina della moda, icona di stile indiscussa e star di Sex and the City, Carrie Bradshaw è stata per anni (ed è ancora) la nostra ispirazione in fatto di look.

Lo stile della star di Sex and the City

Sex and the City ha segnato un’epoca per la sua capacità di parlare, per la prima volta, di donne e sesso senza più tabù. Ci ha insegnato cosa vuol dire girl power e quanto sia importante avere accanto le proprie amiche, soprattutto quando il grande amore (vedi Mr Big) continua a sfuggire e a spezzarti il cuore. Ma questa serie, che a distanza di oltre vent’anni continua a emozionarci, ha fatto molto di più. Ci ha insegnato cos’è lo stile e come, ognuna di noi, si possa esprimere attraverso un abito o un paio di favolose scarpe.

D’altronde Carrie Bradshaw, la mitica protagonista della serie interpretata da Sarah Jessica Parker, ha stile da vendere ed è sempre favolosa. Invitata a una mostra con le amiche Charlotte, Miranda e Samantha, di corsa per prendere un taxi o in una cena romantica con Mr Big, sfoggia look straordinari. Ama mixare capi, colori e fantasie, aggiungendo accessori che non passano inosservati, come maxi spille, clutch gioiello e cappelli a tesa larga, abbinati a gonne lunghe, short aderenti e vestiti corti. Carrie d’altronde non segue le regole della moda, ma le stravolge, sfoggiando pigiami per uscire fra le strade o sottoveste di seta per un party.

Tubino aderente

Linee stretch e tacchi vertiginosi: Carrie Bradshaw in Sex and The City sfoggia spesso il tubino, preferibilmente nero. Un capo che mette in mostra le sue gambe toniche e il corpo scolpito, con una semplicità disarmante. Della serie: quando il minimal vince su tutto!

Sandali nude

Carrie in Sex and The City ha una passione straordinaria per le scarpe. Nella sua cabina armadio, d’altronde, ce ne sono centinaia di paia. In particolare va pazza per i sandali, rigorosamente nude, che siano con il plateau, alti oppure midi. Nella serie tv ne sfoggia tantissimi, uno più bello dell’altro.

Il top

Le dimensioni micro sono particolarmente apprezzate da Carrie Bradshaw. La nostra eroina adora sorprenderci con top che non passano inosservati, da abbinare a pantaloni a vita bassa, preferibilmente larghi, e camicia bianca aperta. Il tocco di classe della nostra diva? Un cappello di paglia.

La gonna di tulle

Il tulle è un tessuto amatissimo da Carrie, che lo indossa spesso nel corso dello show. Nella sigla, ad esempio, la vediamo sfoggiare una gonna in tulle bianco che è diventata un cult ed è stata venduta all’asta. Il tulle viene usato da Sarah Jessica Parker anche nell’ultima puntata di Sex and The City, dove indossa un abito con gonna tutù verde e corpetto bianco. Il vestito, abbinato a un blazer dorato, è il preferito dell’attrice, come ha raccontato lei stessa: “È un outfit così romantico, così delicato, dotato di così tanta grazia. Con quell’abito ho corso per tutta Parigi, e non era così che aveva immaginato di sfoggiare quel look”, ha detto.

Micro shorts

Proprio come Samantha Jones, sua migliore amica, Carrie adora gli shorts. Adora indossarli micro e super aderenti, anche in caso di look eleganti, abbinandoli a dei tacchi vertiginosi.

I segreti di uno stile

Dietro lo stile favoloso di Carrie Bradshaw c’è la celebre costumista Patricia Field. “Mi avevano descritto le ragazze – ha raccontato -, ma è stato interessante perché l’unica che non mi era stata delineata in modo chiaro era Carrie. Lei è stata quella che in qualche modo si è sviluppata con il tempo. Le altre tre, le potevi descrivere, avevi in mente un’immagine precisa, ma per Carrie si è trattato di un’evoluzione, di un lavoro fatto insieme a Sarah Jessica Parker”.

La costumista ha poi parlato di alcuni pezzi cult di Sex and the City, come la celebre collanina con inciso il nome di Carrie. “Era un pezzo di New York, non solo di Manhattan – ha detto -. New York era la mia ‘tavolozza’, ma non ho mai fatto un collegamento consapevole fra la città e gli abiti. Era più una cosa tipo, ‘Ma che carina, assomiglia al personaggio.’ Non l’ho sviluppato più di così.”

Fra le altre mise celebri di Carrie ci sono la t-shirt con scritto “J’adore Dior” che porta con una lunga gonna in taffetà e l’abito di Versace che vediamo nell’ultimissimo episodio della serie tv. “L’abito di Versace ha davvero amplificato le emozioni di quella scena”, ha detto, ricordando il momento in cui l’eroina di Sex and The City finalmente riesce a coronare la sua storia d’amore con Mr Big.