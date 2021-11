I l reboot di Sex and the City ci fa già sognare dalle foto condivise in anteprima: torniamo nella New York più iconica e glamour di sempre, in grado di farci innamorare

Da quando è stato annunciato il reboot di Sex and the City, And Just Like That... si è ovviamente scatenata la febbre da abiti griffati, Manolo Blahnik, Louis Vuitton. La serie TV è stata iconica sotto molti punti di vista: dall'amicizia profonda alla ricerca dell'amore, la cartolina sullo sfondo è la Grande Mela. Non solo, però, perché anche l'armadio di Carrie Bradshaw merita una menzione d'onore. E i look del reboot di Sex and the City finora non si stanno smentendo affatto.

Carrie, mini abito per ogni occasione

Carrie Bradshaw è stata più di un'ispirazione e di un'icona: è la Regina di Stile che proprio non possiamo non prendere come modello ed esempio. La nuova Carrie non ha smesso però di sfoggiare abiti meritevoli.

Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That...

Se è vero che Sex and the City ci ha insegnato che è l'amicizia che non passa mai di moda, è altrettanto vero che non scherzano neppure gli abiti sfoggiati nel reboot: questo è sensazionale.

Charlotte, il perfetto stile bon ton

Ognuna delle "ragazze" di Sex and the City ha sempre mostrato uno stile personalizzato e unico: che dire di quello di Charlotte, molto in linea con la sua personalità di classe?

Kristin Davis sul set di And Just Like That...

Sfoggia una gonna ampia e gialla - un colore non facile da portare, dobbiamo dirlo - ma lo fa con quell'eleganza che a lei viene totalmente spontanea e adorabile.

Il look casual di Carrie è già di moda

Abbiamo visto più volte Carrie Bradshaw indossare degli abiti all'ultima moda, ma non solo: anche dei look molto casual, che tuttavia sono sempre studiati nei minimi dettagli.

Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That...

Quel look trasandato ma di classe, tanto caro anche a Serena Van der Woodsen nei migliori look di Gossip Girl, è sempre un grande classico che non passa decisamente di tendenza.

Charlotte, abito sbarazzino ed elegante

Adorabile e sempre vestita con un sorriso, Charlotte è l'eterna romanticona del gruppo, la sognatrice, quel carattere frizzante che non intende piegarsi a nulla. E le scelte dei suoi abiti lo dimostrano in pieno.

Kristin Davis sul set di And Just Like That...

Questo look ci ha particolarmente colpite, soprattutto per l'accostamento della gonna ampia bicolore a un top nero a balze, molto d'effetto e in linea per le occasioni più speciali.

Il look granny style di Carrie Bradshaw

Un outfit in pieno stile granny style per Carrie? Sì, perché no? Ci sono dei look molto strambi, e in effetti Sex and the City ha lanciato numerose tendenze e mode con il tempo, particolari e all'ultimo grido.

Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That...

Questo outfit è molto strano indubbiamente, ma è in linea con il personaggio di Carrie dopotutto. L'accostamento è per noi super promosso e non vediamo l'ora di assistere al reboot!

Miranda, la tuta che vorremmo tutte

Miranda è la migliore amica di Carrie, e lo è sempre stata: un supporto, una voce sincera, una personalità che si è integrata per la sua forza e il desiderio di non arrendersi di fronte a nulla.

Cynthia Nixon sul set di And Just Like That...

La tuta di Miranda è quel must have che non possiamo proprio non avere nell'armadio. Non solo è indicata per una serata formale o speciale, ma va bene anche per un appuntamento, per una notte al teatro o al ristorante preferito.

L'abito multicolor di Carrie è super trendy

Tra i look del reboot di Sex and the City da non perdere ci siamo fatte conquistare dall'abito multicolor di Carrie, che sicuramente detterà tendenza. Abbinato a un cappello e a un paio di scarpe animalier, l'effetto finale è assolutamente splendido.

Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That...

Un outfit a dir poco vincente, in grado di affascinare e di lanciare un trend di tutto rispetto, a cui non vogliamo proprio dire di no!

Il tubino azzurro fasciato di Carrie

Ah, che delizia, questo tubino azzurro fasciato di Carrie è incredibile. Le fan di Sex and the City conoscono la sua grande passione per gli abiti a tubino, e ovviamente in And Just Like That... non potevano mancare.

Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That...

Super azzeccata anche la scelta delle scarpe e ovviamente la giacca lunga e chiara: il contrasto di colori in questo caso è d'obbligo per spezzare.

Ispirazione etnica, un outfit da sogno

Influenze etniche? Assolutamente sì, grazie. Carrie Bradshaw nel reboot di Sex and the City sfoggerà dei look che sono sempre stati molto in linea con il suo personaggio: quel sapore al "curry" di cui parlava Samantha Jones al matrimonio con Mister Big.

Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That...

Davvero unico da vedere, e non osiamo immaginare neppure come si possa essere sentita Sarah Jessica Parker nell'indossarlo: vorremmo averlo subito nell'armadio anche noi.

Il look classy di Carrie è storia

Tra tutti i look del reboot di Sex and the City, questo ci ha colpito molto: un outfit classy, molto semplice, ma al contempo in grado di esprimere un'eleganza senza tempo.

Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That...

Non vediamo proprio l'ora di immergerci nuovamente nelle atmosfere newyorchesi, di ritrovare l'amicizia di Carrie, Miranda e Charlotte. Purtroppo peseranno due assenze: Samantha Jones e Stanford Blatch, in quanto l'attore Willie Garson è deceduto il 21 settembre 2021: era davvero il migliore amico che tutte meritiamo.