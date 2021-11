I l sogno di tutte le fan fashioniste di Sex and The City diventa realtà: Sarah Jessica Parker apre le porte del suo appartamento nell'Upper East Side, diventando host su Airbnb

Diciamolo pure, perché è una certezza: tutte le fan di Sex and The City che sono state a Manhattan si sono recate almeno una volta nell'Upper East Side per mettersi alla ricerca dell'appartamento di Carrie Bradshaw.

Un luogo invidiatissimo, un tempio per le fashioniste che a lungo hanno sperato di potersi insinuare all'interno della cabina armadio più amata delle serie tv.

La buona nuova è che adesso è possibile non solo visitarlo, ma addirittura passarci la notte. Ed è tutto merito della nuova stagione della serie tv. E, ovviamente, di Sarah Jessica Parker.

And Just Like That e l'idea di SJP

Mentre sono ancora in corso le riprese dei nuovi episodi di Sex and The City, l'intera macchina organizzativa si sta muovendo per promuovere l'uscita nel migliore dei modi. E quale pubblicità può essere più efficace che restare almeno una notte nelle iconiche stanze dove Carrie ha vissuto gioie e dolori?

Questo è ciò che ha pensato Sarah Jessica Parker. E l'idea, originale e di sicuro successo, è piaciuta moltissimo alla Warner Bros, che ha deciso di collaborare con AirBnb per rendere possibile il tutto.

C'era, però, un piccolo problema: l'appartamento è sempre stato fittizio. Carrie nella serie dichiara di vivere tra Park Avenue e Madison Avenue nell'Upper East Side, ma la realtà è che... non è vero.

La casa vera e propria si trovava al 66 di Perry Street, nel West Village. E c'è di più, non è fruibile dopo essere stata venduta. Come ovviare la problema? Semplice: ricreando lo stesso identico appartamento in un altro luogo.

L'appartamento in affitto su Airbnb si trova nell'esclusivo quartiere di Chelsea ed è curato in ogni dettaglio. E, a partire da mezzogiorno di lunedì 8 novembre si apriranno le prenotazioni. Pronte al clic?

Una notte nell'appartamento di Carrie Bradshaw

A Night in Carrie Bradshaw’s New York Apartment: è questo il nome dell'annuncio su Airbnb. Sì, perché non è possibile prenotarlo per lassi di tempo superiori a una sola notte.

Tuttavia, il solo fatto di poter dormire nel letto di Carrie è una gioia, che diventa più grande se si considera che la host è proprio Sarah Jessica Parker, la quale si presenta agli utenti della portale in questo modo:

«Ciao, sono Sarah Jessica Parker, un'attrice, produttrice e donna d'affari che ha avuto il grande onore di dare vita a Carrie Bradshaw. Non c'è nessuno come Carrie, e non c'è alcun posto simile alla New York vista attraverso i suoi occhi. Come newyorkese, sono entusiasta di dare a coloro che ha ispirato nel corso degli anni l'opportunità di camminare nei suoi panni per una notte indimenticabile».

L'appartamento, che si snoda su due piani, comprende un soggiorno e una cucina al piano inferiore. Solo il piano superiore è stato trasformato nelle stanze di Carrie: c'è il suo bagno con cabina doccia e vasca, un angolo lettura con la sedia in pelle di Aidan Shaw e una terrazza con vista sul parco.

Nelle varie stanze è possibile trovare diverse easter egg relative alla vita di Carrie: dalla sua panca con le foglie di palma a una replica esatta del copriletto esatto usato nello show. Poi, è possibile notare la sua credenza in stile mid-century.

Per rendere più realistica l'esperienza, inoltre, all'interno dell'appartamento, si trovano anche un kit da bar per realizzare i Cosmopolitan preferiti di Carrie, una replica funzionante del suo pc Apple degli anni Novanta, una collezione di copie di Vogue super vintage vintage, un telefono retrò con segreteria telefonica e la collana con il nome di Carrie adagiata in un posacenere di marmo. Ah, e ovviamente, la sua cabina armadio.

La cabina armadio (super iconica)

Nella cabina armadio è possibile trovare gioielli, cappelli, cappotti, vestiti, gonne e décolleté. E se ve lo state chiedendo, la risposta è sì: potete indossare tutto.

Le fan riconosceranno subito una serie di reliquie, tra cui il tutù di Patricia Field, la borsa a forma di Torre Eiffel e una manciata di scarpe fornite firmata proprio dal brand di Sarah Jessica Parker.

Quanto costa alloggiare nell'appartamento di Carrie?

Sorprendentemente, il costo dell'affitto dell'appartamento di Carrie è davvero abbordabile: soli 23 dollari a notte. E non è neanche una cifra casuale, perché celebra i 23 anni da quando Carrie fece il suo esordio nel mondo.

Non solo. Nella cifra è compreso un brunch a Chelsea e una volta fatto il check-in gli ospiti riceveranno una messaggio di benvenuto firmato proprio da Carrie.

Se ciò non bastasse a farvi venire voglia di prenotare e partire, aggiungiamo anche che non si tratta solo di un'iniziativa pubblicitaria, ma anche benefica: tutti i proventi andranno a sostegno dello Studio Museum di Harlem, museo d'arte americano dedicato al lavoro di artisti di origine africana.

Quando esce la nuova stagione di Sex and The City?

Per chi non sta nella pelle, la buona notizia è che l'uscita della nuova stagione di Sex and The City è imminente: a dicembre sarà possibile vedere gli episodi su Sky Serie e in streaming su NOW, in contemporanea col debutto su HBO Max.