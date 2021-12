Tutti i look con cui Lady Gaga ha lasciato un segno nella storia della moda

L ady Gaga e la moda, Lady Gaga e il fashion, Lady Gaga e l'esuberanza: i suoi look ci hanno insegnato che non ci sono limiti alla fantasia e alla creatività. Lo dimostrano i suoi outfit, un connubio tra eleganza e teatralità

Iconica, indimenticabile, elegante, esagerata: i look di Lady Gaga non sono facili da descrivere. Tutt'altro, perché non è solo una questione di moda per Lady Germanotta - no, sarebbe davvero scontato affermare un pensiero del genere. Per Gaga, artista poliedrica, il fashion è un modo per lanciare un messaggio. E chi meglio di lei può ispirarci per rivoluzionare il nostro armadio?

Avremmo potuto scegliere gli outfit più estremi, particolari, ma in realtà Gaga è molto di più. Vogliamo dare una panoramica completa dei suoi look: entrare nella storia della moda non è facile, ma lo ha fatto perché non è stata solo elegante, non ha avuto solo modo di puntare sulla raffinatezza. No, ha scelto di essere Gaga: uno stile a parte.

Lady Gaga, non solo modernità

Siamo abituate a vederla in abiti molto eccentrici, super colorati, di grande impatto. Lady Gaga, tuttavia, è molto di più. Anzi, talvolta ha sfoggiato delle influenze vintage e retrò che, davvero, potevamo non inserire tra i look migliori di sempre?

Lady Gaga a New York nel 2021

I suoi abiti sono sempre selezionati, dal primo all'ultimo. Da sempre, considera la moda un veicolo di creatività e di luxury. Ha un guardaroba infinito, e nel tempo ha lanciato tendenze, anche grazie ai suoi fashion stylist: Sandra Amador e Tom Eerebout.

Outfit luxury, senza limiti

Una guru della moda da seguire: Gaga ci ha ispirate sin dai tempi in cui ha sfoggiato una teatralità senza eguali. Il suo armadio si è però rinnovato nel tempo, riscoprendo non solo uno stile più sfarzoso, ma quasi rielaborato in chiave eccessiva.

Lady Gaga a Londra nel 2021

Questo è un look che potremmo copiare tutte: incisivo, elegante, con un dettaglio che risalta. Impossibile non notare le scarpe in oro, un contrasto evidente.

L'argento che brilla, conquista, sfavilla

Lady Gaga ha sempre sfoggiato degli outfit in argento. Brillanti, con glitter, aderenti o voluminosi. Il taglio degli abiti è sempre diverso, ma ci sono degli elementi in comune: ha sempre esplorato gli orizzonti della moda.

Lady Gaga alla premiere di House of Gucci nel 2021

In questo abito a sirena con coda lunga, Gaga ha mostrato un lato più principesco di sé: ci vuole un certo savoir faire per sfoggiare tali vestiti. E ci è piaciuta perché ha avuto il coraggio di cambiare.

Le piume, un elemento irrinunciabile

Di tutti gli abiti di Lady Gaga che hanno fatto la storia, ci sono degli elementi ricorrenti: le piume, per esempio. Il suo stile non si pone limiti né freni. Il merito non è solo suo, ma anche dei suoi fashion stylist: visionari e in grado di puntare sulla moda intramontabile.

Lady Gaga a Las Vegas nel 2021

Un outfit che nella storia della moda ci rimarrà per sempre, e così come nei nostri cuori di fashioniste. Eccessivo? Forse. Ma è davvero impossibile non sognare di indossarlo. Una presenza scenica senza eguali.

Iconica per la raffinatezza

Tra alti e bassi, negli anni Lady Gaga è cambiata. Probabilmente qualcuna si aspetterà di vedere il suo iconico abito con carne in questa lista. Ci è sembrato scontato. Quello su cui vorremmo porre l'accento è come è sempre riuscita ad adattarsi a ogni outfit.

Lady Gaga agli Academy Awards nel 2021

La storia della moda si fa solo se si ha il coraggio di giocare con lo stile, di non essere mai fissi su un unico filo conduttore. Ogni vestito di Gaga ha sempre mostrato quel che voleva essere: in questo caso, una femme fatale.

Un abito tra stravaganza e teatralità

Al Met Gala del 2019, Lady Gaga ha dato il meglio di sé, entrando di fatto nella storia con uno dei suoi look più iconici. Stravagante, teatrale: in questo caso, la moda diventa più di un abito, bensì uno show da ammirare con il cuore che batte forte.

Lady Gaga al Met Gala nel 2019

Lo stilista che ha creato il guardaroba per il Met Gala 2019 di Lady Gaga è stato Brandon Maxwell ai tempi: la sua apparizione fu un evento scenico ineguagliabile.

Il look da Pride

L'outfit da Pride di Lady Gaga è un altro esempio di look storico da non perdersi in alcun modo. Ci vuole coraggio a essere Gaga: non è facile, dopotutto, indossare i panni di un personaggio per tutto il tempo, o temere di deludere le aspettative.

Lady Gaga a New York nel 2019

Non ha mai voluto rinunciare alla parte più stravagante di sé. Neppure per un momento. Soprattutto, però, è rimasta fedele ai suoi ideali, e ai supporti che ha sempre dimostrato. E non è poco, perché a volte dovremmo osare un po' di più, proprio come lei, e lanciare non tendenze, ma messaggi. C'è differenza.

L'abito nero lungo, il suo grande classico

Ci sono degli abiti di Lady Gaga che vanno oltre l'esuberanza della sua personalità e del personaggio che, in effetti, si è cucita addosso. Perché ci sono stati eventi in cui ha mostrato un'eleganza senza tempo. Una raffinatezza quasi "dolorosa", soprattutto se viene contrapposta all'evidente teatralità.

Lady Gaga agli Academy Awards nel 2019

Non c'è proprio storia: un look che non potremo mai dimenticare e che perdurerà negli annali della moda.

Moderna Marilyn Monroe

Ci ricorda una Marilyn Monroe più "casta", ma in realtà Lady Gaga ha sempre omaggiato la grande star del cinema. Il suo stile ce lo rimembra in parte, soprattutto nei momenti in cui vuole contraddistinguersi e sorprendere. E lo fa anche quando non oltrepassa quei limiti che ha sempre abbattuto.

Lady Gaga a Beverly Hills nel 2019

Viene ricordato come uno dei suoi abiti più belli, ma al contempo come un taglio netto con il passato: l'evoluzione dello stile di Gaga, negli anni, è stato evidente.

L'abito a pantalone che ameremo per sempre

Più seriosa, impostata, con l'acconciatura alla Marilyn Monroe: già nel 2016 Lady Gaga aveva subito un'evoluzione di stile, senza tuttavia perdere se stessa.

Lady Gaga a Beverly Hills nel 2016

Non possiamo non amarla. Non possiamo non innamorarci di lei. Soprattutto, non possiamo non osannare una donna che non si è mai piegata ai limiti imposti dalla società. Per lei, il fashion è molto di più. E anche per noi.