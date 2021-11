10 idee di outfit autunno-inverno da copiare alle celebrities

S iete pronte per la nuova stagione alle porte? Ecco dieci proposte a cui ispirarsi per creare degli outfit autunno-inverno tutti da ammirare e sfoggiare con classe e originalità.

Ogni cambio di stagione porta con sé nuovi colori, atmosfere, stati d’animo e soprattutto, tendenze. Oltre alla voglia irrefrenabile di rifarsi il guardaroba, sfoggiare i capi più cool della stagione appena iniziata e sentirsi sempre al top in ogni occasione. Ma quali sono gli outfit autunno-inverno a cui ispirarsi per un look sempre perfetto, mai banale e soprattutto confortevole anche con le temperature sempre più fredde?

Ovviamente quelli che ci consigliano e che ci mostrano con disinvoltura e un tocco di glamour le varie celeb, italiane e non, proprio in questi primi accenni di inverno. E che non bisogna assolutamente farsi scappare. Ecco, allora, qualche piccolo consiglio di stile ispirato direttamente dalle vip, per garantirsi un outfit autunno-inverno super originale, alla moda e che strizza l’occhio alle tendenze più gettonate di queste nuova bellissima stagione.

Cappotto Teddy bear

Comodo, morbido, super caldo e assolutamente un must comfort dell’inverno. Parliamo del cappotto teddy bear, un concentrato di dolcezza anche solo dal nome. E un capo che non potete non avere nel vostro guardaroba per i vostri outfit autunno-inverno.

Lungo o corto poco importa, il teddy bear è davvero un capo versatile, da abbinare a total look in contrasto, ad outfit più eleganti o casual o, come ci dimostra perfettamente la fashion blogger italiana più seguita al mondo, Chiara Ferragni, anche con un look sportivo. Che dire, il cappotto teddy bear è davvero unico nel suo genere e un capo da avere sempre a portata di mano in questa nuova stagione invernale.

Il maxi maglione a collo alto

Un capo intramontabile, super caldo e che non può non esserci nel vostro armadio. Il maglione a collo alto oversize è davvero perfetto per scaldare anche le giornate più fredde e rendere ogni look assolutamente eccezionale.

Come abbinarlo? Con dei pantaloni slim o con una gonna di jeans corta come quella sfoggiata dalla modella Barbara Palvin nel suo bellissimo outfit autunno-inverno. Il maglione a collo alto è davvero un passepartout, vi basta solo un po' di creatività.

Jeans e cappotto plaid

Le mode si sa, ritornano tutte. E alcune si creano da zero. Proprio come l'abbinamento jeans e cappotto plaid sfoggiato da Elisabetta Gregoraci. Un capo dal taglio super sexy, perfetto per comporre degli outfit autunno-inverno super cool e di tendenza.

Ideale per arricchire dei look total black, white o come in questo caso un outfit super basic. Il dettaglio che non passa inosservato? Le scarpe altissime e aperte (ovviamente per chi non soffre il freddo) o chiuse, da scegliere tra i mille modelli di stivali, mocassini, ecc. Ma sempre con quel tocco di unicità che il cappotto in plaid nei suoi mille colori è in grado di dare. Che dire, provare per credere.

Mocassini che passione!

E dal momento che li abbiamo nominati, come non parlare dei mocassini. Le scarpe più cool della stagione e un must nei vostri outfit autunno-inverno. Comodi e semplici da indossare, sono perfetti per esser e abbinati a qualsiasi tipologia di outfit, dal classico pantalone a sigaretta, alle gonne ampie e lunghe fin sotto al ginocchio e oltre, fino agli short.

Il dettaglio da non trascurare mai? Il calzino in vista. Che sia sulla gamba nuda (per chi non soffre troppo il freddo) o in contrasto al collant, i mocassini con la calza a vista renderanno qualsiasi vostro outfit autunno-inverno assolutamente unico e indimenticabile.

Mini top e cappotto

E se siete davvero pronte a tutto (e a qualsiasi temperatura), uno degli outfit autunno-inverno più gettonati e di tendenza da sfoggiare è quello che mixa dei pantaloni dal taglio classico con un mini top, un corsetto o una bralette in pizzo, il must have della lingerie e un capo che diventa il vero protagonista del vostro look.

Da indossare con un classico cappotto lungo (dopo tutto è inverno) e che lascia scoperta quel po' di pelle che vi rende ancora più sensuali e assolutamente uniche. Insomma, se il freddo non vi paura questo outfit è davvero l’ideale.

Look alla francese

Pantaloncini morbidi e caldi (per esempio in lana o velluto), maglione, collant coprenti, mocassini (neanche a dirlo), e ovviamente un cappello alla francese come quello indossato dalla bellissima Paola Turani o un bel basco.

Un outfit autunno-inverno e un look assolutamente da copiare, elegante, semplice e allo stesso tempo ricco di dettagli super fashion che lo trasformano in un vero must a cui ispirarsi. Un classico che, con il mix di colori giusti, saprà rendervi del tutto originali.

Total nude

E quando si parla di outfit autunno-inverno classici, sobri, eleganti ma mai banali, allora non si può non lasciarsi ispirare dal look total nude come quello indossato dalle modella Gigi Hadid, più leggero se la temperatura lo permette, o da Valentina Ferragni più pesante.

Che al pantalone neutro abbina un maglione tono su tono, dalle line e dal tessuto morbido, caldo e perfetto per le temperature fredde. Un look super chic da impreziosire con qualche dettaglio e accessorio ma sempre senza esagerare, per mantenere intatto il mood semplice dell’outfit.

Look classico con cromie autunnali

E se anche a voi piace farvi ispirare dai colori delle stagioni ma sempre con un tocco di eleganza che non passa mai di moda, l’outfit autunno inverno indossato dalla fashion influencer tedesca Leonie Hanne, fa davvero al caso vostro.

Un total look nei colori dell’autunno dal beige al marrone, con capi oversize, dal pantalone al cappotto lunghissimo, che sapientemente abbinati, formano un mix di forme e colori assolutamente perfetti. Un outfit morbido, elegante e che non passa inosservato. Regalandovi un tocco chic in chiave moderna tutto da copiare.

Maxi maglione

Mini dress o maxi maglione? Ovviamente entrambi! E la scelta sfoggiata da Paola Turani è super azzeccata. Un outfit autunno inverno sempre perfetto in ogni occasione. Comodo, pratico e che, a seconda della scarpa indossata, sa essere davvero versatile.

L’ideale per affrontare con originalità questa nuova stagione fredda strizzando l’occhio all’estate passata, che vi permette di non rinunciare a mostrare le gambe o delle calze di tendenza ma senza soffrire le basse temperature tipiche di questa stagione.

Maxi gonna in ecopelle

Che si tratti di un taglio corto a tubo, a mezza ruota, svasata o a portafoglio non conta. La gonna lunga in ecopelle è un capo da avere nel vostro guardaroba per creare outfit autunno inverno di tendenza e mai banali.

Proprio come quello indossato dall’icona di stile Oliva Palermo, che abbina la maxi gonna nera con un paio di mocassini super colorati, per dare un toco di originalità a un look dai toni classici, nero e bianco, ma che non tolgono luce alla vera protagonista dell’outfit, la gonna.

Insomma, non vi resta che prendere ispirazione da questi outfit autunno inverno, magari facendo un giro sui profili social delle celeb che li portano, per farvi un’idea dei colori più di tendenza e farti trasportare dalla vostra creatività. Per creare dei look super originali e che valorizzino al meglio il vostro stile e la vostra personalità.