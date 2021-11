5 modi di indossare il cappotto ispirati alle serie tv più amate

L’inverno è arrivato e gli stili dei propri personaggi preferiti sono d’ispirazione. Ecco i modi più cool di indossare il cappotto nelle serie tv più seguite

La moda è ovunque: anche guardare la propria serie più amata, la sitcom preferita può dare libero sfogo alla propria creatività e risvegliare la voglia di reinterpretare dei look proposti dai personaggi che più si amano. Che sia un semplice spunto o che si decida di copiare ogni dettaglio, il risultato è assicurato.

Non è raro rivedersi nello stile di vita, nel modo di pensare e di agire di coloro che ricoprono i vari ruoli delle serie tv più in voga del momento. Da Gossip Girl a Scream Queens, sono tanti gli outfit da copiare o riadattare alla vita di tutti i giorni senza rinunciare alla propria personalità.

Non bisogna essere Emily o Serena Van Der Woodsen per essere cool e sempre sul pezzo in fatto di tendenza. I modi più fashion di indossare il cappotto nelle serie tv possono dare qualche spunto interessante per sentirsi una star ogni giorno.

Carry di Sex and the city

Sex and the city è una serie che non passerà mai di moda e che potrà insegnare sempre nuovi modi di indossare ogni tipo di capo. Che ci si senta più affini a Carrie Bradshaw oppure alle sue tre amiche Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones poco importa: tutte e quattro sanno il fatto proprio.

Il cappotto indossato da Sara Jessica Parker in questa scena della serie tv, per esempio, la fa da padrone e le conferisce un’eleganza e uno stile davvero fuori dal comune: esattamente come il personaggio che interpreta, una donna in carriera che non vuole rinunciare all’amore. Bianco candido, lungo fin sotto al ginocchio e lasciato aperto, fa in modo che si intraveda l’abito plissettato. Una cornice perfetta a un look semplice ma al tempo stesso sofisticato. La scarpa nera con la punta argentata, poi, esalta la figura e la completa.

Serena di Gossip girl

Ogni personaggio di una delle serie tv più amate di sempre ha un proprio look che non passa di certo inosservato. Gli abiti e gli accessori firmati non sono mai indossati a caso, e Serena Van Der Woodsen (interpretata da una magistrale Blake Lively) non fa eccezione. In questo look castigato ma sexy (lei lo è sempre), la protagonista di Gossip Girl ha deciso di abbottonare completamente il cappotto nero e di impreziosirlo con un foulard che dà un tocco di colore a un look total black con il quale non si può mai sbagliare.

Hester di Scream queens

Una vera regina del look è Lea Michele, che interpreta Hester. Un cappotto in pelliccia sintetica sui toni del rosa pallido arricchiti da piccole sfumature di marrone, nella serie tv viene tenuto con una mano: semplicemente sulla spalla. Un tocco di stile e di forza viene dato con una posa sicura e determinata. Maglia e gonna con una fantasia a triangoli bianchi e rosa sono messe perfettamente in risalto da un soprabito elegante ma sofisticato.

Chanel di Scream queens

Torna a darci lezione di stile il cappotto della serie tv Scream queens. In questo caso è Chanel Oberlin, interpretata da Emma Roberts, a indossarlo in maniera ineccepibile. La giovane, ricca e viziata protagonista ricopre perfettamente il suo ruolo di presidentessa della confraternita delle Kappa Kappa Tau. Con un cappotto in pelliccia sintetica a righe bianche e color salmone. Lasciato, anche in questo caso, aperto sul davanti lascia intravedere un abito bianco semplice ed elegante. Fa in modo che la scena sia tutta del soprabito appariscente.

Insomma, qualsiasi sia il personaggio al quale si vorrebbe assomigliare, le serie tv sono un concentrato di outfit ai quali ispirarsi. Così da cambiare i propri panni per qualche ora e sentirsi delle vere e proprie star, che sanno il fatto proprio in fatto di moda. Aperto, completamente abbottonato, su entrambe le spalle o semplicemente su una: il cappotto riscalda senza che si debba rinunciare allo stile. Il freddo si fa sempre più pungente e tocca coprirsi? E allora è bene farlo scegliendo il capo giusto e avendo cura dei dettagli. Anche gli accessori sono importanti quando si vuole esaltare sua maestà il cappotto.

Emily di Emily in Paris

Il cappotto, ma anche tutti gli altri capi di questa serie tv, sono stati scelti e pensati per essere alla moda. La storia di Emily, interpretata da Lily Collins, infatti è incentrata sullo stile che deve essere all’altezza della città che la ospita e della professione che svolge: si occupa di marketing in una prestigiosa società che deve esaltare soprattutto famossimi marchi di abbigliamento.

Ecco allora che il look non è certo un affare secondario e questo cappotto dai toni accesi del rosa lo dice a chiare lettere. Non viene indossato, ma lasciato sulle spalle per non nascondere la fantasia a rombi del maglione, la mini gonna, le parigine e le scarpe decollete dello stesso colore (quasi a voler imitare uno stivale senza esserlo).