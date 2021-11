Il minidress rosso di Blake Lively è il top da sfoggiare durante le feste

L e feste sono dietro l'angolo e Blake Lively, con il suo minidress rosso, ci regala il look natalizio di cui non sapevamo di avere bisogno

Il Natale sta arrivando! Ce lo dimostra Blake Lively con un look perfetto da sfoggiare durante le feste: un minidress super cool per l’invero 2021, rigorosamente rosso fuoco.

Gossip Girl è terminato ormai da anni (è recente il suo reboot 2021), ma la biondissima attrice non ha mai perso la sua passione per la moda. E chi è convinto che i fiocchi facciano tanto “regalo”, dovrà assolutamente ricredersi di fronte al suo outift.

Ma andiamo con ordine: mamma di tre splendidi bambini, moglie di un sex symbol come Ryan Reynolds e attrice talentuosa, Blake Lively ha anche un amore sconfinato per il Natale. Sarà per questo che ha voluto darci un assaggio del mood festivo con un look red extra glamour. L’occasione? Un evento all'Empire State Building di New York dove Blake è stata la reginetta della serata.

Il suo d’altronde è il look natalizio che tutte, ma proprio tutte, stavamo aspettando. Mancano ormai poche settimane a Natale ed è arrivato il momento di immergerci nell’atmosfera delle feste e…cercare l’outfit giusto! A regalarcelo è proprio la star di Hollwood che, dopo aver interpretato Serena van der Woodsen in Gossip Girl è diventata un’icona di stile.

Copiarla è d’obbligo! Il motivo? La Lively ha saputo mixare colori e forme per dare vita a un look che sembra uscito da una palla natalizia (sì, proprio quella con la neve che ci piace tanto girare e rigirare!). Partiamo da minidress rosso che è al tempo stesso chic con un tocco di casual. Rigorosamente corto, con un tessuto di raso, il vestito ha linee decise, quasi geometriche, che accarezzano il corpo dell’attrice senza costringerlo in nessun modo. A dare una marcia in più è però il fiocco in velluto, di un rosso rubino, che abbraccia le spalle e il petto di Blake.

A vederla sorridere di fronte alle telecamere viene voglia di festeggiare subito il Natale! Sarà per il colore acceso (ma non eccessivo) del look, sarà perché la Lively ha saputo completare il tutto in modo molto intelligente, aggiungendo pochi, ma essenziali, accessori e un hairstyle perfetto. La star ha infatti legato i capelli in una coda vaporosa, decorandoli con un nastro in velluto rosso.

Tornato di gran moda negli ultimi anni, il nastro in velluto è l’accessorio perfetto per arricchire il proprio hairstyle in modo intelligente. Prima di Blake Lively, non a caso, sono tante le star che l’hanno sfoggiato nei look invernali, da Kate Middleton (che alterna il nastro ai cerchietti in velluto…so chic!) a Bella Thorne, sino a Chiara Ferragni. Il segreto per esaltare al massimo questo accessorio ce lo svela proprio l’attrice: capelli vaporosi, morbidi e semplicemente bellissimi, risultato di tante coccole e un’ottima beauty routine.