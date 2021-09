L 'evento fashion più atteso dell'anno fa ancora una volta breccia nei nostri cuori. Ecco una carrellata di abiti dal red carpet più estroso

Il Met Gala, è tornato finalmente. E noi non vedevamo l'ora che arrivasse l'evento più glamour e atteso dell'anno nel mondo della moda, organizzato e presieduto da Anna Wintour dal 1995. Che per quest'anno si divide in due tappe. Il primo capitolo, svoltosi stanotte a inaugurare la mostra In America: A Lexicon of Fashion inaugurare, e un secondo appuntamento a maggio, sul tema In America: An Anthology of Fashion.

Il dress code della serata inaugurale che si è tenuta stanotte al Metropolitan Museum of Art di New York, è chiaro: si celebra la moda americana e la libertà ritrovata, o meglio, cui si auspica in questa fase post-Covid-19. Il tema è infatti "American Indipendence".

Dunque, quest'anno quel tappeto rosso su cui si può, anzi si deve, dare ampio spazio alla creatività - ben accetti infatti look ad altissimo tasso di stravaganza - è stato più a stelle e a strisce che mai.

Sono tante le celebs che hanno partecipato, arrivano dal mondo della moda così come quello della musica e del cinema. Tutte con la voglia di osare, di stupire indossando abiti da principesse come quello rosa cipria (in tulle!) di Billie Eilish, in versione Marylin Monroe moderna, o un tripudio di fiori per un risultato effetto madre natura come Irina Shayak. Il suo abito a sirena, infatti, ha una coda lunga con i fiori variopinti ricamati sul tessuto. E non solo. Altissimo anche il tasso di seduzione. Ne sono un esempio gli abiti red passion di Karlie Kloss e Megan Fox.

Linee e forme stravaganti ma anche dettagli preziosi come gioielli sul completo top e maxi gonna a tubino di Rita Ora o il vestito da ranchera di Jennifer Lopez. Tutti hanno in comune la voglia di eccedere persino con i volumi esagerati. Gigi Hadid rispolvera (letteralmente!) la moda del passato e si presenta con un abito firmato Prada che trae ispirazione da Jackie Kennedy. Rihanna invece sceglie un abito della collezione autunno inverno 2021 di Balenciaga. E ancora una volta centra perfettamente l'obiettivo.

Non solo moda, però. Il Met Gala è l'occasione giusta per lanciare messaggi di inclusione e sociali come fa Cara Delevigne che indossa un completo bianco pantaloni e corpetto di Dior con la scritta "Peg The Patriarchy", e si schiera subito contro il patriarcato.

E tu sei curiosa di vedere tutti i look indossati dalle celebs al Met Gala?

1 di 29 - Irina Shayk in Moschino 2 di 29 - Cara Delevigne in Dior 3 di 29 - Billie Eilish in Oscar de la Renta 4 di 29 - Gigi Hadid in Prada 5 di 29 - Anna Wintour in Oscar de la Renta 6 di 29 - Emily Blunt in Miu Miu 7 di 29 - Emily Ratajkowski in Vera Wang 8 di 29 - Jennifer Lopez in Ralph Lauren 9 di 29 - Kaia Gerber in Oscar de la Renta 10 di 29 - Karlie Kloss in Carolina Herrera 11 di 29 - Kate Hudson in Michael Kors 12 di 29 - Kristen Stewart in Chanel 13 di 29 - Lili Reinhart in Kate Young 14 di 29 - Lily Aldridge in Ralph Lauren 15 di 29 - Lily-Rose Depp in Chanel 16 di 29 - Megan Fox in Dundas 17 di 29 - Olivia Rodrigo in Saint Laurent 18 di 29 - Rachel Zegler in 19 di 29 - Rihanna in Balenciaga 20 di 29 - Rita Ora in Prada 21 di 29 - Sienna Miller in Gucci 22 di 29 - Taylor Hill in Versace 23 di 29 - Valentina Sampaio in Iris Van Herpen Couture 24 di 29 - Kendall Jenner in Givenchy 25 di 29 - Vittoria Ceretti in Michael Kors 26 di 29 - Winnie Harlow in Iris Van Herpen 27 di 29 - Alicia Keys in AZ Factory 28 di 29 - Iman in Harris Reed 29 di 29 - Amanda Gorman in Vera Wang