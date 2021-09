D agli abiti lunghi di haute couture ai più stravaganti coloratissimi (e mini!)...le celebrities stupiscono con i loro look sul red carpet.

Sul red carpet solo abiti elegantissimi. Sì, no...ni...La regola non è sempre rigida, specialmente se si parla degli MTV Video Music Awards. Se è vero che la semplicità è un jolly da giocarsi in qualsiasi occasione, è altrettanto vero che questo evento non impone un dress code...Anzi, è l'occasione giusta per indossare outfit estrosi e stravaganti, decisamente a effetto "wow". E tutto si trasforma in un gioco, la possibilità di andare oltre i fashion diktat e...stupire!

La 38esima edizione degli MTV Video Music Awards non è da meno e si conferma, ancora una volta, memorabile anche per i look visti su quel "tappeto rosso". Attenzione, però, perché se da un lato c'è chi non teme di osare e sfoggia uno stile kitsch - che va al di là di ogni immaginazione -, dall'altro però c'è chi preferisce gli abiti di haute couture esagerando magari con i dettagli come i maxi fiocchi o con gli accessori, persino i maxi cappelli con mille piume.

Gli MTV Video Music Awards diventano quindi una passerella e un'occasione per rompere gli schemi...andare oltre. Esagerare.

Camila Cabello

La cantautrice e attrice preferisce un long dress dalla linea a sirena con il corpetto dalla scollatura a cuore e la gonna che riporta un maxi fiocco. Per lei i due colori vincenti sono il fucsia e il rosso, un abito color block dall'effetto "shocking".

Camila Cabello in Alexis Mabille

Rita Ora

L'abito lungo stile impero diventa glam e ultra seducente se è aperto sul davanti proprio poco sotto il seno. Rita Ora lo indossa con un paio di shorts per dare quel tocco frizzante persino al total black. Completa il suo outfit con un paio di stivali cuissard.

Rita Ora in Vera Wang

Jennifer Lopez

Stile bondage per Jennifer Lopez che sul palco degli MTV Video Music Awards si è presentata con una minigonna con le paillettes intervallata dai lacci e un top sempre con i lacci che lascia poco spazio all'immaginazione. Un abbinamento che potrebbe essere semplice ma che J. Lo rende decisamente sexy.

Jennifer Lopez in David Koma

Megan Fox

Come catturare l'attenzione su di sé? Megan Fox lo sa fare benissimo e si presenta sul red carpet degli MTV Video Music Awards con un long dress che non lascia spazio all'immaginazione. Il vestito (non vestito!), infatti, è del tutto trasparente e mostra il suo fisico scultoreo. Quando non si tratta più solo di osare...

Megan Fox in Mugler

Kacey Musgraves

Il mini dress viola leggemrmente a palloncino diventa un abito che sarà ricordato in questa edizione per gli accessori che Kacey Musgraves ha preferito abbinare. La cantautrice, infatti, aggiunge personalità con un paio di guanti lunghi rossi, stupisce con il maxi cappello di piume.

Kacey Musgraves in Valentino Haute Couture

Charlie D'Amelio

Gli anni Novanta non vogliamo proprio abbandonarli, anzi vengono riproposti anche in occasione degli MTV Video Music Awards. Charlie D'Amelio ha sfilato sul red carpet con un completo minigonna e crop top rosa proprio come quello che indossava Baby Spice (ma anche Britney Spears, per dire). E per non farsi mancare proprio nulla aggiunge una collana chocker nera e un paio di codini.

Charlie D'Amelio

Olivia Rodrigo

Raffinatezza per Olivia Rodrigo che si presenta sul red carpet con un long dress a sirena tutto drappeggiato. La cantautrice e attrice preferisce uno stile più elegante rispetto alle sue colleghe. Osa solo con i colori che spaziano dal fucsia al corallo. Completa con i maxi orecchini chandelier.

Olivia Rodrigo in Alexis Mabille

Paris Hilton

Non cambia le regole e neanche il suo stile. Per Paris Hilton ogni vestito, ogni cosa deve brillare...Così anche sul red carpet degli MTV Video Music Awards indossa un mini dress argento ricoperto di paillettes. Sparkling.

Paris Hilton in The Blond

Avril Lavigne

Ancora una volta gli anni Novanta...Avril Lavigne, infatti, indossa un completo a quadretti fucsia stile grunge con i pantaloni a vita alta e un mini mini blazer dello stesso colore che arriva fin sopra il seno. Aggiunge un top a fascia tempestato di paillettes argento.

Avril Lavigne in Area