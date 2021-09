D a Kate Winslet ad Anya Taylor-Joy: i look più belli sul red carpet degli Emmy Awards 2021, fra mise spettacolari e colori vitaminici.

Look spettacolari e celebrity: gli Emmy Awards 2021 ci hanno regalato uno spettacolo unico, con un red carpet indimenticabile, diviso fra Londra e Los Angeles. L’evento dedicato alla televisione quest’anno non ha deluso le aspettative, grazie a tante star che si sono divertite a impressionare e sorprendere il pubblico, fra outfit e premi.

I backdrop sono stati due: il primo a Los Angeles e il secondo a Londra. Alla SoHo House della City l’atmosfera è stata da subito chic ed elegante, grazie alla presenza del cast di The Crown, capitanato da Olivia Colman e Roksanda che hanno puntato su look minimal, e completato da Emma Corrin che ha conquistato il red carpet con un look by Miu Miu in golden rose e cuffia.

A Los Angeles gli outfit hanno reso gli Emmy Awards 2021 un incontro fra star stravaganti e desiderose di farsi notare. Non a caso le tonalità scelte per gli abiti sono state vibranti e accese. Come il giallo, indossato sia da Michaela Coel, che ha puntato su un top yellow neon e gonna di Christopher John Rogers, che da Anya Taylor-Joy, arrivata con un cappotto giallo Dior Haute Couture. Il verde è invece il colore scelto da Yara Shahidi, che ha scelto un abito ispirato ad Audrey Hepburn, ma con un pizzico di colore e stravaganza.

Dalla divina Kate Winslet, sempre dalla parte delle donne, alla stravagante Taraji Henson: scopriamo i look più belli, audaci e interessanti degli Emmy Awards 2021.

Kate Winslet

Sempre elegante e impeccabile, Kate Winslet ha sfilato sul red carpet degli Emmy Awards sfoggiando un abito black con maniche a tre quarti e scollatura.

Diva e divina, ha conquistato il premio come Miglior attrice per una miniserie grazie a Omicidio a Easttown. Sul palco, la vincitrice della manifestazione, non si è smentita e, ancora una volta, è riuscita a ispirarci, dedicando il premio a tutte le donne.

“Voglio dare un riconoscimento alle mie colleghe candidate in questo decennio che dovrà riguardare le donne che si guardano le spalle a vicenda – ha spiegato -. Vi sostengo, vi saluto, sono orgogliosa di tutte voi. Mare of Easttown è stato percepito come fosse qualcosa di importante, e ha riunito le persone e ha dato loro qualcosa di cui parlare oltre a una pandemia globale. Brad Ingelsby, questo è stato merito tuo: hai creato una madre di mezza età, imperfetta e ci hai fatto sentire tutti degni di considerazione”.

Olivia Colman

Miglior attrice protagonista con la serie tv The Crown, Olivia Colman si è aggiudicata ben sette premi.

Straordinaria nei panni della Regina Elisabetta, l’attrice ha puntato su un look classico per gli Emmy Awards 2021 con un tocco di originalità grazie all’arancio.

Anya Taylor-Joy

Chic, elegante e semplicemente bellissima Anya Taylor-Joy è stata fra le grandi protagoniste degli Emmy Awards 2021. Merito di un look che non è passato inosservato e della vittoria come Miglior miniserie de La regina degli scacchi.

L'abito color crema è stato disegnato per lei da Dior ed era accompagnato da un lungo cappotto con strascico di un giallo intenso. A esaltare il suo outfit ha concorso anche l'acconciatura disegnata da Gregory Russell, il rossetto rosso e il luccicante color argento dei gioielli firmati Tiffany.

Sarah Paulson

Tra le presentatrici degli Emmy Awards 2021 c’è Sarah Paulson, che ha incantato tutti con il suo abito firmato da Carolina Herrera.

Per l’occasione l’attrice ha puntato su un abito strutturato e di grande effetto con maniche ampie e scollatura vertiginosa. Perfetto pure il colore: rosso passione.

Angela Bassett

Altra presentatrice, altro abito mozzafiato: Angela Bassett non è passata inosservata sul red carpet degli Emmy Awards 2021.

L’attrice ha optato per un abito lungo nero a sirena e fasciante, reso sfarzoso da volant fucsia.

MJ Rodriguez

Prima attrice transgender a ricevere una nomination in una delle principali categorie degli Emmy (Migliore attrice protagonista in una serie drammatica per Pose), Mj Rodriguez aveva un obiettivo per il red carpet: far sì che il suo abito somigliasse all'acqua, pura e allo stesso tempo impetuosa.

Il suo desiderio è stato esaudito dall'atelier Versace, che ha disegnato un abito monospalla personalizzato punto per punto, con uno spacco alto e allo stesso tempo morbido, sui toni dell'azzurro.

La Rodriguez ha abbinato dei sandali di un azzurro metallico, luminosi ed eleganti.

Hannah Waddingham

Romantico ed elegante, il look di Hannah Waddingham è un sogno. L’attrice, premiata come Miglior attrice non protagonista nella serie comica Ted Lasso, ha sfilato sul red carpet degli Emmy Awards 2021 con un abito lungo con strascico e rosa pastello.

Cynthia Erivo

Fra le mise più eccentriche c’è senza dubbio quella di Cynthia Erivo che ha scelto il bianco per i suoi Emmy Awards 2021.

La Erivo, nominata come Miglior attrice protagonista in una serie o film in edizione limitata o antologica per Genius: Aretha, ha abbinato questo colore con un dettaglio particolarissimo: uno strascico blu elettrico e verde smeraldo.

Gillian Anderson

Due pezzi per Gillian Anderson che agli Emmy Awards 2021 è apparsa splendida. L’attrice ha indossato un look firmato dalla maison francese Chloè che ne esalta lo splendore.

Per la precisione ha sfoggiato un top corto abbinato a una gonna a trapezio, lunga fino al pavimento, orlata da frange di seta grezza. Il top è stato impreziosito con nappe di seta crêpe de chine ed elementi metallici deadstock.

L'abito è stato disegnato da Gabriela Hearst , il nuovo direttore creativo di Chloè. L'attrice è stata premiata come Miglior attrice non protagonista per la serie Netflix, The Crown.

Issa Rae

Allure glamour e dettagli luminosi per Issa Rae, altra presentatrice di questa edizione degli Emmy.

Sul red carpet degli ha sfoggiato un abito metallizzato e con trasparenze. L’abbinamento con il make up glow è très chic.

Caitlin Thompson

Splendida nel ruolo di presentatrice, Caitlin Thompson ha calcato il red carpet con indosso un abito della collezione di Jason Wu.

Il colore, un azzurro delicatissimo, la rendeva a dir poco eterea. Tono su tono l'abbinamento con la clutch di Tyler Ellis.

Taraji Henson

Audace e fuori dagli schemi Taraji Henson che ha portato agli Emmy un abito con lustrini, molto elegante, abbinato a una manicure particolarissima per completare il look e a un’acconciatura voluminosa. Una presentatrice fantasmagorica.

Kaley Cuoco

Pura luce: nominata come miglior attrice per la serie tv comedy The Flight Attendant, Kaley Cuoco è arrivata a Los Angeles sfoggiando un abito con uno scollo a cuore, maniche a sbuffo e uno spacco alto sul davanti.

Il colore scelto dalla Cuoco è stato un giallo fluo che, su di lei, è davvero uno spettacolo. L'attrice ha abbinato il look a dei sandali gialli altrettanto accesi, con doppio cinturino e tacchi a spillo.

Emma Corrin

Uno stile straordinario, che colpisce nel segno: la Lady Diana di The Crown 4, Emma Corrin, ha calcato il red carpet mostrando come il suo legame con Miu Miu sia più saldo che mai.

La Corrin ha sfoggiato un abito senza spalline di un tenue color giallo burro, morbido e sinuoso, che sottolinea la sua intenzione di identificarsi con una donna sempre più androgina e potente.

Forte la scelta di indossare un cappello-cuffietta che ha acceso i riflettori sul suo bellissimo viso, ma ancor più forte è stato lo sfoggio di guanti senza dita per evidenziare le sue unghie: dei veri e propri artigli neri curati dal nail artist Simone Cummings.

Elizabeth Olsen

Ha accattivato i fan delle serie tv con Wandavision, ma sul red carpet ha dimostrato di non aver bisogno dei poteri da strega per incantare il pubblico: Elizabeth Olsen ha indossato un look disegnato dalle sue stesse sorelle, Mary-Kate e Ashley e firmato dal loro brand di lusso The Row.

Per rendere il look più chic ha abbinato l'abito a due orecchini di Chopard e ha sfoggiato un caschetto anni Venti. Davvero divina!