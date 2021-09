A biti di haute couture e una scelta precisa, sfilare su quel "tappeto rosso" indossando un solo colore. In Laguna, infatti, la prima sera vince il monocolore

Per le occasioni importanti, ci vuole un abito degno di un red carpet. Per stupire al primo sguardo e meravigliare il pubblico con l'eleganza e la raffinatezza delle celebs. Proprio come quelle che hanno sfilato durante la prima serata di Venezia 78. La Mostra del Cinema, infatti, esibisce ancora una volta il suo volto più bello...con applausi e inchini non solo per i film in gara e diventa una vera passerella di stile. Anzi, di haute couture, direttamente dal Lido!

Le tendenze parlano chiaro: l'eleganza è al primo posto, e finanche la semplicità. Sì, perché le attrici hanno preferito indossare abiti monocolore, nessuna fantasia dunque ma solo una scelta sapiente dei tessuti, dei tagli e dei volumi per valorizzare il fisico di ognuna di loro. D'altra parte proprio su quel red carpet gli stilisti hanno mostrato le loro creazioni più belle, da Chanel a Dolce & Gabbana, da Ermanno Scervino ad Armani Privé - solo per citarne alcuni.

È una palette variopinta di tonalità che spaziano dal nero - il vero protagonista di questa edizione! - al blu, senza contare che spiccano i colori più vivaci come il giallo e il rosso. Venezia è quindi lo scenario perfetto per esibire le prossime tendenze in fatto di alta moda.

GRETA FERRO

Eleganza e raffinatezza, certo, ma anche quel pizzico di seduzione come l'abito indossato da Greta Ferro sul red carpet di Venezia 78. In realtà, l'abito dalla linea a sirena è piuttosto semplice, in una tonalità di blu scuro. Il dettaglio? La schiena completamente nuda. Sensuale oltre ogni misura, pur mantenendo una certa raffinatezza.

Greta Ferro in Giorgio Armani

BIANCA BALTI

Parola d'ordine? Energia e vitalità proprio come l'abito che indossa Bianca Balti in questa occasione così speciale. La modella ha indossato un long dress giallo limone monospalla e dall'ampia gonna che si distingue per i maxi volumi. A completa il look, gioielli in formato maxi.

Bianca Balti in Dolce & Gabbana

GIULIA VALENTINA

Eleganza e semplicità nel look da red carpet di Giulia Valentina che indossa un abito lungo dalla scollatura a cuore, stretto in vita scende morbido con la gonna in tulle. Il long dress è valorizzato proprio dal celeste e la rende di una bellezza eterea.

Giulia Valentina in Stella McCartney

PAOLA TURANI

Sul red carpet di Venezia 78 c'è una novità in arrivo. Paola Turani, infatti, ha sfilato con il pancione in un long dress blu scuro dalla scollatura a V e dal taglio a sirena che sottolinea ancora meglio quel dolce dettaglio. L'abito scende lungo i fianchi morbidi e termina in una lunga coda.

Paola Turani in Atelier Emé

SARA SAMPAIO

Il nero è il protagonista di Venezia 78, non ci sono dubbi. Anche Sara Sampaio non resiste al fascino del non-colore per eccellenza. Il suo long dress è particolare per le righe tono su tono e i dettagli sparkling che la fanno brillare sotto i riflettori. Complici anche una maxi collana e gli orecchini a lobo.

Sara Sampaio in Giorgio Armani Privé

MARIA CARLA BOSCONO

Se c'è una celeb che ha reso più "sensuale" Venezia 78 è di certo Maria Carla Boscono con il suo abito lungo bordò dallo stile vintage. Il long dress è di una collezione passata, risale al 2016 ed è particolare per la lunga gonna dai profondi spacchi laterali e dal corpetto monospalla.

Maria Carla Boscono in Jean Paul Gaultier

TIA TAYLOR

Anche Tia Taylor preferisce indossare il nero per la sua sfilata sul red carpet di Venezia 78. Il long dress è molto semplice ma si distingue per il profondo spacco e il collo alto all'americana. Per valorizzare un abito così semplice ndossa un maxi bracciale e un paio di décolleté metallizzate.

Tia Taylor in Brandon Maxwell

GEORGINA RODRIGUEZ

Dopo tanti long dress, Georgina Rodriguez stravolge le regole e indossa un paio di pantaloni a vita alta abbinati a un corpetto in tinta e a un blazer portato sulla spalla. Eleganza assoluta valorizzata dal collier di diamanti.

Georgina Rodriguez in Ermanno Scervino e gioielli Pasquale Bruni

BARBARA PALVIN

Anche la supermodella Barbara Palvin ha scelto un abito a sirena monocolore con il corpetto che esalta le sue forme perfette e la gonna scultura. Il dettaglio che rende la sua mise raffinata? Lo chignon!

Barbara Palvin in Armani Privé

PENELOPE CRUZ

Perché indossare un solo colore? Penelope Cruz ne sceglie due, bianco e nero sul suo long dress dal corpetto che si distingue per le spalline con i volants e la gonna nera voluminosa con le maxi pieghe sottolineate da fiocchi e spacchi che lascia intravedere il bianco.

Penelope Cruz in Chanel Haute Couture

ADRIANA LIMA

Adriana Lima preferisce il colore più sensuale in assoluto, il rosso... sul suo long dress dalla scollatura a cuore, particolare per i dettagli cut-out e la lunga gonna a sirena con uno spacco profondo. L'abito è ancora più particolare perché è letteralmente tempestato di cristalli, per brillare a Venezia 78.

Adriana Lima in Etro