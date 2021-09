È il momento delle passerelle di Milano. E noi te le raccontiamo in diretta giorno per giorno. Pronta a prendere appunti per la prossima stagione calda?

Milano riapre le sue porte e ti conduce per mano nel mondo affascinante della moda. La parola d’ordine? Ripartenza, ritornare alla vita…proprio come il Made in Italy, la sartoria italiana e la sua tradizione che però accoglie anche i suoi ospiti, ovvero i marchi internazionali. E non solo. Riscoprire la tradizione ovvero ciò che la pandemia aveva fermato per un po’: le sfilate in presenza che adesso tornano più forti che mai alla Milano Fashion Week 2022. Questa edizione presenterà le collezioni dedicate alla primavera estate 2022.

Sono tanti gli appuntamenti tutti concentrati fra il 21 e il 27 settembre con 65 sfilate, 42 in presenza e 23 digitali. Organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, la settimana della moda meneghina è un appuntamento imperdibile ed è molto attesa anche a livello internazionale. Tutto è pronto, quindi, per stupirti fra colori, tessuti, linee, forme e ancora una volta per darti le anticipazioni sulle prossime tendenze che indosserai per la bella stagione.

Non mancano le novità anche in questa edizione che ha come tema principale la sostenibilità, il rispetto per l’ambiente. E ancora tanti i progetti che vedono come protagonisti i giovani talenti. Ma non è tutto. Ci sono loro, i big della moda: da Fendi ad Alberta Ferretti, da Max Mara a Etro, e poi ancora Gucci, Prada, Versace, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani e Dolce & Gabbana – solo per citarne alcuni.

La fashion week inizia ufficialmente il 22 settembre e potrai vederla anche tu in via digitale sulla piattaforma dedicata. Ma noi te la recensiamo qui giorno per giorno, sfilata per sfilata!

Stay tuned!

L'eleganza contemporanea di Fendi

Tessuti leggeri, impalpabili che scivolando sulla silhouette rendendola ancora più femminile. Elementi unici come le frange che danno quel piglio bohémien ai look, il monocolore si alterna alle fantasie specialmente quelle astratte. Per la primavera estate 2022 Fendi presenta una collezione che valorizza la donna e la rende la vera protagonista. Le modelle sfilano con grazia ed eleganza mostrandoci i nuovi capi e accessori, in un ritmo incessante da disco. La palette di colori è variopinta e spazia dai chiari alle nuance della terra per concludere poi con le tonalità più scure. Ma non solo. Infatti ci sono anche i colori sorbetto che sono decisamente primaverili, dal rosa al verde acqua al giallino. Una ritrovata eleganza e un look che vuole essere moderno al tempo stesso. I long dress si alternano ai mini dress a collo alto (più glam!), e non solo. Avanti anche ai completi pantaloni a vita alta abbinati ai blazer, spunta anche qualche bralette per un effetto seducente. Non mancano gli accessori come le mini bag, i maxi orecchini o gli stivali cuissardes in stile anni Sessanta.

Elegante e casual da Alberta Ferretti

Da Alberta Ferretti si vivono le atmosfere sognanti della primavera! Le modelle che ci mostrano la nuova collezione primavera estate 2022 al ritmo incessante della musica techno. Allo show si fa subito notare Gigi Hadid che apre la sfilata. E c'è davvero di tutto: dai look casual e formali ai più eleganti. Dai completi con pantaloni con pince e blusa ma finanche maxi blazer, ai long dress dal tessuto leggero che dona un'immagine eterea alle silhouette. È una tavolozza variopinta che spazia dai colori neutri come il beige ai pastello ai colori della terra e i due opposti, bianco e nero. Si gioca infatti sulla dualità, non solo nello stile ma anche delle forme e lunghezze come gli abiti lunghissimi che si alternano ai mini. Le linee fluide alle scultoree, le frange alle paillettes agli effetti cut-out e see-throught, vedo e non vedo.

Mix and match da N°21

Dall'haute couture allo stile casual il passo non è poi così breve. Alessandro Dell'Acqua ha comunque pensato a una collezione che per la primavera estate 2022 mescola e abbina lo stile più raffinato a look contemporanei, casual appunto. Le minigonne prevalgono su tutto, alcune con le piume altre invece le paillettes con felpe crop, top lavorati all'uncinetto. Avanti anche ai pantaloni a vita alta abbinati ai top decorati da mille piume che con le paillettes sono gli elementi predominanti. Il punto di forza di questa collezione è la maglieria dai mini abiti agli shorts ai pantaloni. Fra tutti i colori trionfa il bordò, con punte di rosa pastello e di bianco, ma anche le nuance della terra come il marrone, il beige.

Le fantasie di Jil Sander

Un'atmosfera dolce, delicata, una musica soave...sfilano le modelle di Jil Sander indossando la collezione primavera estate 2022. E subito spiccano le stampe, è un tripudio di righe, fiori, ma finanche fantasie animalier sui lunghi cappotti. È una donna al passo coi tempi, sfoggia la comodità e gli abiti che sono una liaison perfetta fra l'eleganza contemporanea e lo stile casual. Con un accenno al manlike, ai completi blazer e pantaloni che scendono fluidi e si alternano alla femminilità dei long dress. Le camicie, nonostante siano strutturate, hanno una nota elegante perché riportano il collo foulard. È una dicotomia tra il maschile e il femminile, fra le stampe e il monocolore, dai colori chiari con qualche accenno al rosa, al beige o panna a quelli scuri e poi il total black.

Il tocco romantico di Max Mara

Eleganza, sensualità con un tocco di romanticismo segnato dalla musica sulla quale sfilano le modelle. Ecco la collezione primavera estate 2022 di Max Mara che conduce in un viaggio in cui la donna è la vera protagonista. Con il suo stile unico, sobrio ed elegante al tempo stesso. Via libera ai completi gonna, che arriva poco sopra le ginocchia, e blazer indossato con un micro top sinonimo di seduzione. Avanti anche ai mini dress e i pantaloni decorati da mille piume. Gli abiti a tubino si portano con i maxi blazer che scendono lungo i fianchi e ne sottolineano la femminilità. Si alterna a capi più grintosi come le giacche e le minigonne in pelle total black (ma finanche arancione!), o i giubbotti di jeans che ricordano gli anni Ottanta. La tavolozza è ricca anche se prevale il moncolore: dal beige al marrone, all'arancione al giallo al nero opulento. Qualche fantasia come le righe. Dulcis in fundo, eccole là che sfilano insieme alle altre: Gigi Hadid e Irina Shayk.

Il potere dei fiori da Luisa Beccaria

Mythical Path è questo il titolo della sfilata show di Luisa Beccaria che presenta la sua collezione primavera estate 2022 in via digitale e con un corto e ci porta subito nelle magiche (e mitiche!) atmosfere di Capri. Fiori e petali e un giardino, Luisa Beccaria ci conduce per mano nella primavera. Ce la fa respirare. Flower power, appunto, il potere dei fiori che vincono su tutto. Petali, piccole foglioline si posano in tutta la loro leggerezza sugli abiti midi dallo stile romantico, sono questi infatti i punti di forza della nuova collezione che si alterna poi anche agli abiti più eterei e si tingono di blu proprio come il mare. I tessuti sono leggeri, svolazzanti, non mancano i dettagli in pizzo. Anzi, è il protagonista di alcune creazioni. Così come gli accessori, ben vengano quindi i cappelli a tesa larga che danno quel tocco in più di femminilità.

Fantasie e suoni tribali da Etro

Suoni, colori, tessuti che si alternano fra i più leggeri e il denim. Per la primavera estate 2022 ha scelto il tema della spiritualità e della "rinascita" dopo il periodo del lockdown. E proprio come la primavera, le donne si vestono con grinta e ottimismo affrontando così la giungla urbana. D'altronde le sonorità sono quelle, ci siamo dunque. Via libera alle fantasie che sono un classico della casa di moda, in particolare quelle paisley che vengono mescolate e abbinate al denim appunto ma finanche decori scintillanti grazie alle paillettes che rendono più preziose le nuove creazioni. C'è voglia di riprendere in mano la propria vita, di ottimismo...Avanti anche alle stampe floreali (con maxi fiori stampati sul tessuto!) e vengono declinate sugli abiti abiti midi e le magliette a maniche lunghe e collo alto. Dalle minigonne abbinate a bluse a fantasia agli abiti lunghi e dalla scollatura incrociata e non solo, anche pantaloni a vita alta che scendono fluidi. C'è tutto. Benvenuti nello show di Etro.

Senza tempo...da Emporio Armani

Là dove si incontrano il maschile e il femminile, la dualità un po' come il bianco e il nero, lo yin e lo yang...ma più colorato! Emporio Armani presenta la sua nuova collezione primavera estate 2022 con uno sguardo al suo passato e pensando anche al futuro. Il risultato è senza tempo come lo stile eterno della maison. D'altronde è l'occasione giusta per ricordare i 40 anni dalla sua nascita, ma finanche quella di consolidare il suo stile. Se da un lato c'è il manlike con completi blazer e pantaloni fluidi sulle gambe, dall'altro però c'è quello iper femminile e più raffinato dei mini dress dai tessuti impalpabili, eterei. Le giacche, sia per lei che per lui, sono comode e scendono fluide sulla silhouette. Lo stile comfy si alterna a quello più maschile con i completi che si potrebbero tranquillamente indossare in ufficio. I mini e long dress danno quella nota seducente in più. E non ci sono confini, neanche per le fantasie e i tessuti che si alternano in un gioco di linee, forme e colori. Dal denim alla seta, la lana, la maglia e il più fresco lino.

