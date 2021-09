Q uali sono le prossime tendenze? Lo rivelano i grandi couturier in ben 9 giorni di sfilate, in presenza e digital. E se sei una vera fashion victim dovrai segnare tutti i must have per la bella stagione!

La tradizione sposa l'innovazione, le linee classiche si alternano a quelle più audaci. Lo stile spazia dal casual al più elegante e viceversa. I completi manlike agli abiti più femminili e seducenti. Ecco la Parigi Fashion Week 2022 ed è proprio l'occasione giusta per prendere appunti per le prossime tendenze della bella stagione.

Che cosa indosserai, dunque? Lo svelano i grandi couturier in 9 giorni, dal 27 settembre al 5 ottobre. Sono ben 97 gli appuntamenti da tenere d'occhio, le maison si alternano in pedana per mostrarti i must have della primavera estate 2022. Alcuni hanno scelto le sfilate in presenza, altri invece preferiscono ancora una volta gli show in via digitale e sui social.

Da Christian Dior a Saint Laurent, da Rochas a Balmain, e poi Chloé, Chanel, Miu Miu - solo per citarne alcuni - sono tutti pronti per mostrarti le loro collezioni. E non potrai fare a meno di segnare tutto nella tua wishlist! E noi la recensiamo per te, sfilata dopo sfilata!

Christian Dior

A tutto colore! Maria Grazia Chiuri porta in passerella alla Parigi Fashion Week 2022 un vero e proprio gioco: da un lato ci sono gli abiti monocromatici, dall'altro invece il color block. Non mancano le stampe come quelle astratte. La collezione è un trionfo di nuance che spaziano dal rosso all'arancione, dal blu al verde, ma finanche il fucsia e poi i classici, bianco e nero. L'ispirazione arriva tutta dallo "Slim Look" nato da Marc Bohan. Le linee delle gonne, infatti, diventano più strette, i vestiti evidenziano meglio le silhouette. Quella stessa idea oggi viene rivisitata in chiave contemporanea, con un'allure più giovanile. Via libera, quindi, alle minigonne, ai pantaloncini o agli abiti mini dall'effetto see-through, vedo e non vedo. E finanche alle combinazioni più audaci con crop top e lingerie a vista, o grintose come i completi in pelle e in denim.

Saint Laurent

La Tour Eiffel fa da sfondo alla nuova collezione primavera estate 2022 di Saint Laurent. È un gioco, volumi, tessuti e colori: da un lato infatti ci sono le spalline maxi e importanti delle giacche, dall'altro invece le tute diventano una seconda pelle. Ai look monocromatici - dal total black ai colori pastello - si alternano le stampe fiorate. I maxi blazer sono indossati come mini dress, spiccano anche i tagli cut-out e le scollature profonde a V. Ma c'è anche tanto denim, non solo jeans ma anche completi giacca e pantalone che hanno un'allure grintoso e contemporaneo. Gli accessori danno quel tocco in più come gli occhiali da sole (a mascherina, cat-eye ad esempio), le maxi cinture sulle tute jumpsuit o i gioielli che rendono tutto più prezioso.

Rochas

Parola d'ordine: fantasia. La donna evade dalla realtà e si veste d'incanto e magia ed è proprio questo il fil rouge della collezione primavera estate 2022. Avanti dunque agli abiti lunghi con le gonne a fantasia, le modelle sembrano le regine delle carte da gioco. Le stampe, infatti, sono i punti di forza che si alternano fra quelle astratte e i motivi check a quadretti. E poi ancora effetti vedo non vedo sugli abiti dalla stoffa leggera, frange che decorano i long dress, rouches e volant. Fra gli accessori spiccano gli stivali cuissardes in pelle decorati da fiamme.

Balmain

Uno show quello portato in pedana da Balmain che per la primavera estate 2022 invita le supermodelle che hanno fatto la storia della moda. Da Naomi Campbell a Carla Bruni, da Milla Jovovic - solo per citarne alcune. Gli abiti che indossano sono preziosi come l'oro, uno dei colori predominanti di questa nuova collezione. I long dress sono decorati da ricami o a rete (come nel caso di Naomi Campbell, ad esempio). Le maxi spalline degli abiti e delle giacche si alternano alle linee slim come le tute che evidenziano il fisico. Ci sono anche abiti da grande soirée, ma finanche completi gonna o pantalone e persino qualche costume da bagno per la stagione più calda. Non solo monocolore, ma anche le stampe come le righe.

Chloé

Voglia di leggerezza e di libertà. È questo il fil rouge (anzi, fil bleu) di Chloé. Per la primavera estate 2022, infatti, ambienta la sua collezione sul lungo Senna. I vestiti sono fluidi, leggeri appunto, i maxi dress hanno una linea comoda e sono perfetti anche per indossarli come beachwear. Lo stesso per i completi con giacche e pantaloni comodi per indossarli da mattina a sera. I dettagli come le frange applicate sugli abiti danno un tocco in più. La tavolozza di nuance spazia dal bianco all'écru, dal nero dei long dress con fili di frange coloratissime al giallo, rosso ma anche qualche fantasia.

