D al giorno alla sera la combo jeans+jeans è super hot. Il total denim seduce ancora il fashion system con le sue mille sfumature di blu...

«Buongiorno Upper East Side, qui è Gossip Girl e devo darvi una notizia sensazionale: il total denim brilla anche di sera!». Questo potrebbe essere un incipit perfetto per la serie targata 2007 e, anche se questa frase non l'ha mai detta nessuna voce narrante, sarebbe sicuramente stata approvata da Serena & Co. (e noi la sottoscriviamo). Perché siamo certe che la fashion news sarebbe piaciuta alla crew più popolare dell'Upper East Side? Semplice: Serena Vander Wood... ops, volevamo dire Blake Lively, è stata avvistata tra le vie di New York con un perfetto look bling bling di jeans. From head to toe.

Blake Lively in look total denim

Alla faccia di chi pensa che indossare un look total denim sia una scelta out, l’attrice ha dimostrato di risolvere l’equazione jeans con nonchalance elevandone il sense of style all’ennesima potenza. Per la sua cena fuori con la collega Isabela Ferrer e il comico Hasan Minhaj, Blake Lively ha infatti deciso di sfoggiare un mini dress con cristalli di Self-Portrait sotto a un trench extra long in denim e completando il tutto con una piccola borsa a tracolla Chanel più un paio di luminosi sandali Gucci. Dell’ensemble che dire se non... wow?

L’ultima uscita glamour di Blake d'altronde conferma una verità che già era chiara da tempo, ovvero che il total denim è e sempre sarà un must. Un trend peraltro ribadito anche dalle passerelle primavera-estate di quest'anno e dallo street style delle cool girls. O persino da cantanti stellari come Annalisa e Beyoncé (è stata lei a rilanciare il cowboycore e il double jeans... Ricordi?).

Katie Holmes in gilet e pants di jeans

L’outfit con la famosa tela blu non ha oggettivamente limiti e ti permette di giocare con la fantasia. Puoi scegliere di mixare i lavaggi chiari e scuri, oppure optare per il denim ricamato o quello decorato con stampe fantasia. Insomma le possibilità sono molte e che tu scelga un touch sartoriale, urban o country, l’effetto glamour è sempre il medesimo. Non ci credi? Guarda il canadian tuxedo indossato da Katie Holmes: l’accoppiata jeans + gilet vincente che ti farà apparire hot all day & all night!

Qui sotto puoi trovare alcuni capi per ricreare la tendenza double denim, intanto noi continuiamo a monitorare i social per te. Non si sa mai! xoxo

