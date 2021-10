L e temperature si abbassano? Evviva: è il momento di tirare fuori cappelli, sciarpe e guanti per affrontare l’inverno con stile! Ecco i best-of di stagione da non lasciarsi scappare

Brrrr… che freddo! Le colonnine dei termometri iniziano a scendere, è ora di pensare seriamente a come affrontare i mesi più gelidi… con stile!

Dì la verità: non vedi l’ora (come noi del resto) di mettere mano agli accessori invernali - aka gli alleati perfetti per tenerti al calduccio e aggiungere accenti di coolness in un colpo solo - vero?

Morbide sciarpe, guanti tattici, berretti e cappellini di ogni genere e sorta saranno davvero degli assi nella manica strategici - “cozy e stilosi” al punto giusto - da sfoderare con criterio a seconda della situazione.

La buona notizia è che quest’anno ci sarà davvero solo l’imbarazzo della scelta: i modelli di accessori caldi fall-winter 2021/22 praticamente non si contano e si preparano a completare ogni genere di look, dai più sporty ai più raffinati.

Ebbene, se temi di perderti nella foresta di sciarpe & co. (quest’anno particolarmente fitta negli showrooms) non preoccuparti: siamo qui apposta per aiutarti a scegliere gli accessori più hot (è davvero il caso di dirlo!) tra i best-of delle collezioni in circolazione. Pronta a scoprire quali fanno davvero al caso tuo?

Cappelli

Che piova, che tiri vento o che faccia semplicemente un gran freddo, un cappello è sempre un’ottima idea per ripararsi come si deve. Non solo: un copricapo ben scelto è anche un grandissimo alleato di stile nella costruzione di un look, ovvero uno di quei twist perfetti per dare personalità a qualsiasi mix&match. Quando si dice “prendere due piccioni con una fava”!

Ebbene, la stagione fredda 2021/22 ci mette a disposizione una quantità di declinazioni sul tema davvero incredibile. Si va dalla classicissima cuffietta in cashmere a costine (quest’anno presente davvero in tutti i colori!) a una varietà di cap con visiera o di cappelli a secchiello impossibile da ignorare.

Tessuti antipioggia per le giornate “con un tempo da lupi”, versioni ladylike con morsettti super chic e materiali come velluto e pied de poule oppure interpretazioni in caldissima ecopelliccia sapranno come tentarci, fidati di noi!



Concludiamo infine con una tip impossibile da non amare: la vera novità di stagione è l’imbottitura morbidissima ed è stata avvistata anche sui cappelli of course! Se cerchi qualcosa di assolutamente on trend quindi, punta dritto su un bucket hat soffice e caldissimo, magari in una delle tante chiavi double-face in circolazione. Non ne farai più a meno!

Sciarpe

Le sciarpe: altro grandissimo must-have stagionale. D’altra parte come sopravvivere senza alle giornate più gelide? Ebbene, quest’anno la moda si fa anche comoda e funzionale, accogliendo a braccia aperte la nostra esigenza di “calore extra” con sciarponi irresistibili!

Le classicissime sciarpe in lana sono infatti declinate in tutti i colori, anche in comodissime versioni double-face e in stilosissimi modelli check. La scelta sarà davvero una questione di gusti insomma, ma ecco due dettagli a cui prestare attenzione se si cerca una modello davvero cool per l’inverno 2021/22: la vestibilità over e le frange, ovvero ciò che farà la differenza tra una sciarpa qualunque e una very cute!

Per chi cerca alternative pratiche e irresistibili ritroviamo gli anelli in lana, quest'anno a costine come le cuffiette in cashmere citate sopra. Tra le primizie (un po’ come per i cappellini) troviamo invece i modelli trapuntati – caldissimi e tra i best-of assoluti del momento – perfetti per look casual, in cui però nulla viene lasciato al caso!

Guanti

Chiudiamo il cerchio degli accessori caldissimi per l’inverno 2021/22 con i guanti, ovvero quel dettaglio a cui – diciamocelo - non si presta mai abbastanza attenzione.

Dopo diverse stagioni in ombra, quest’anno tornano alla ribalta per la gioia di tutte le più freddolose. Ma anche di tutte coloro che aspettavano da tempo riedizioni dal sapore un po’ “diva” che ci mancavano davvero tanto!

Ecco quindi rifare capolino modelli lunghi, anzi lunghissimi, da scegliere a seconda delle esigenze in caldissimo cashmere o in morbida nappa.

Restando in tema molto ladylike tornano anche le mezze misure, sempre in nappa (anche colorata) decorati con dettagli molto cool come fiocchi, arricciature o borchiette.

Infine la nostra fashion tip sull’argomento, a cui non potrai dire “no” se sei a caccia di guanti “per tutti i giorni” belli e pratici: le versioni touchscreen sono ormai disponibili per tutti i gusti e ti salveranno dai geloni senza rinunciare a rispondere a messaggi importanti o a mail on-the-road. Ci ringrazierai!

