Le 10 serie tv con i migliori outfit di sempre

D a Sex And The City alla più recente Emily In Paris passando per la dinastia Carrington, sono queste le serie TV con gli outfit più migliori

Ci fanno sognare con outfit stravaganti e abiti di haute couture che vorremmo avere nel guardaroba come Serena Van Der Woodsen e Blair Waldorf. Vorremmo essere coraggiose come Fallon Carrington nell'osare con determinazione indossando magnifici abiti eccentrici. Sono queste le serie TV con i migliori outfit di sempre.

Dettano tendenze o le rispecchiano, ci portano indietro nel tempo per farci riscoprire la moda dei primi decenni del '900 tra lustrini e piume. Ci tolgono il fiato e ci fanno fantasticare, per una manciata di episodi.

Emily In Paris

Kenzo, Vivienne Westwood e non solo. L'armadio di Emily In Paris è una fucina di sorprese continue in fatto di moda. Abbinamenti azzardati e colori a non finire, abiti eleganti e casual chic accompagnano le vicende (e le avventure) di Emily nella sua amata Parigi. Diversi sono gli outfit "must have" e tantissimi quelli da cui prendere spunto per cercarne una versione low cost da sfoggiare a lavoro.

Gossip Girl

Serena Van Der Woodsen e Blair Waldorf hanno fatto scuola. I loro outfit, curati a puntino, sono stati invidiati dalle adolescenti di tutto il mondo nel momento in cui Gossip Girl è stato lanciato.

Gli stilisti più celebri trovano spazio tra le tendenze dell'Upper East Side, dove vivono le ricchissime famiglie protagoniste delle vicende.

Tra Vera Wong, Elie Saab e i gioielli Tiffany, nell’Upper East Side la moda occupa un posto di rilievo non solo nelle sfarzose e lussuose cene di gala ma persino a colazione.

Outfit chic, tra il bon ton delle nostre protagoniste, donne determinate ed eleganti che non hanno paura di osare e rischiare, talvolta con qualche abbinamento azzardato.

Pretty Little Liars

Le protagoniste sono Aria, Hanna, Spencer, Emily e Alison e ognuna di loro in modo diverso ha dettato i canoni della moda del 2010. Hanna è in assoluto quella più attenta alle nuove tendenze in fatto di stile mentre Emily è la più la sportiva e Aria colei che si diletta nei look dark chic.

Nel gruppo non manca la prima della classe, come ogni serie TV del genere che si rispetti. Qui il ruolo è di Alison, che ovviamente è anche a capo delle cheerleader e in fatto di moda si impone superba.

Per Spencer è invece stato scelto uno stile cool e hipster. La stylist della serie TV aveva raccontato di divertirsi molto a vestirla, con un tocco di originalità.

Sex And The City

Era il 1998 e dal momento del lancio di Sex And The City sono trascorsi più di 20 anni ma le sue protagoniste sono ancora oggi indimenticabili icone di stile. Nel rivedere adesso tutti gli episodi, potreste non esserne così convinte ma vi assicuriamo che merita un posto di rilievo tra le serie TV con i migliori outfit di sempre.

Una serie TV in cui la moda è grande protagonista, che ha delineato nuove tendenze in fatto di stile. Le invidiabili gonne di Carrie Bradshaw, gli abiti mozzafiato di Samantha Jones e i top 90’s di Charlotte York: Sex And The City può contare su 4 protagoniste in grado di dettare legge in fatto di moda e tendenze.

The Crown

Gli outfit di The Crown non passano di certo inosservati. I protagonisti sfoggiano abiti che hanno fatto la storia, nel vero senso della parola.

La regina Elisabetta II si mostra nel suo iconico abito da sposa ma spiccano anche i tailleur di Jackie Kennedy. Nella serie viene riprodotto anche quello rosa, che la donna indossava nel giorno dell’omicidio di suo marito.

Gli abiti creati appositamente per la serie sono in tutto e per tutto simili agli originali, quasi identici, tanto che nel momento del suo lancio, The Crown ha fatto chiacchierare positivamente proprio per i costumi, fedelissime riproduzioni degli abiti originali indossati dai personaggi protagonisti.

Dynasty

Dynasty, locandina quarta stagione

Tra le serie tv con i migliori outfit di sempre, Dynasty merita un posto per gli stupendi outfit scelti giorno dopo giorno dai suoi protagonisti. Non solo gli abiti eccentrici e stravaganti di Fallon Carrington, anche la mamma Alexis ha un guardaroba di tutto rispetto.

Tra conferenze stampa e cene di gala da milioni di dollari, i Carrington accolgono Cristal, l'ultima (delle tante) mogli di Blake, anche lei con un gusto spiccato per gli abiti di haute couture.

Downton Abbey

Downton Abbey ci regala una finestra sul mondo della moda dei primi del '900 spaziando dagli sfarzosi e lussureggianti abiti classici ai lustrini che hanno caratterizzato gli abiti negli anni '20. La serie TV storica ripercorre fedelmente l'evoluzione della moda dei primi decenni del '900 fino a mostrare l'avvento delle piume, grandi protagoniste degli anni '30.

Élite

Ricchezza e lusso tengono banco in Élite tra gli scandali del college privato Las Encinas. I protagonisti si sporcano le mani di sangue tra delitti e misteri ponendo grande cura ed attenzione alla scelta dell'abito giusto. Il gruppo è variegato in termini di estrazione sociale, ed ognuna fornisce un'impronta precisa negli outfit che descrivono il mondo attuale.

Chilling Adventures of Sabrina

Outfit bellissimi sono quelli che ci vengono mostrati nella serie TV Chilling Adventures of Sabrina. Il ritorno delle avventure della giovane strega porta con sé anche numerosi nuovi outfit e abiti.

Gonne a vita alta per la protagonista della serie che tra magie ed incantesimi dà sfoggio di perfetti vestiti da collegiale, per un ritorno alla moda vintage. Tantissimi sono i cambi d'abito previsti episodio dopo episodi, che coincidono con l'evolversi della trama. Sabrina ha un gusto sofisticato, ma non sempre, e regala outfit cuciti su misura.

Scream Queens

Perfide e viziate, le protagoniste di Scream Queens sono le ragazze della Kappa Kappa Tau, cresciute a pane e Chanel. Il brand di moda è anche il nome della protagonista, Chanel Oberlin, che neanche a dirlo veste solo capi Chanel. Una gioia per gli occhi delle telespettatrici, che scoprono nuance pastello su eccentriche pellicce, rigorosamente eco.