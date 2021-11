A nche tu al mattino apri l'armadio e resti a fissarlo perché non riesci a decidere cosa indossare per andare al lavoro? Lo stile business casual è LA risposta (e te ne innamorerai)

Hai presente quelle donne in carriera che si vedono nei film, che non riesci proprio a capire come facciano a essere sempre perfette mentre tu a volte esci da casa prendendo dall'armadio quel che capita un po' a casaccio? Beh, la bella notizia è che queste scene non sono soltanto una roba da film e anche tu, mixando sapientemente i giusti capi e accessori, puoi creare degli outfit perfetti per l'ufficio che uniscano comfort (immancabile) ed eleganza. Si chiama stile business casual e siamo sicure che te ne innamorerai!

L'abito non fa il monaco (ma a volte sì)

È vero che l'abito non fa il monaco, che un libro non si giudica dalla copertina e metti-altra-frase-sull-argomento. Però il luogo di lavoro richiede una certa "presenza" e sì, devi imparare a vestirti in modo appropriato, ovviamente in base al tipo di ambiente in cui ti trovi a operare ogni giorno. Gli outfit in stile business casual non sono tutti uguali, ma variano a seconda delle esigenze specifiche della persona. Ed è proprio questo il bello: per essere professionale al lavoro non devi essere "formale" in senso stretto e puoi personalizzare il tuo look con capi e accessori più casual.

Parola d'ordine: versatilità

Lo stile business casual unisce funzionalità ed eleganza, dandoti la possibilità di creare ogni giorno abbinamenti sempre diversi e con cui farai sicuramente centro. Per raggiungere questo scopo non devi far altro che puntare su capi e accessori versatili, indumenti "polivalenti" che cambiano completamente aspetto in base all'insieme in cui li inserisci.

Come creare un guardaroba simile? Lascia perdere i completi super-formali, piuttosto mescola i classici elementi "da lavoro" - come un blazer, una gonna o pantaloni in colori neutri - con pezzi più casual come un top lavorato a maglia o delle ballerine con stampa leopardata. Un piccolo "trucco" è iniziare con elementi dai colori neutri - nero, grigio, blu scuro, marrone, beige, bianco - per poi arricchirli con dei piccoli tocchi di colore (nei punti giusti).

I particolari che fanno la differenza

L'idea di creare un guardaroba in stile business casual ti sta già stuzzicando, vero? Ne eravamo sicure perché, del resto, nessuno ha mai detto che essere professionali voglia dire essere noiose! Ciascun abito o elemento ti dà la possibilità di esprimere te stessa, portando un tocco di colore anche laddove (spesso) si è circondati dal grigiore.

Ciò che rende questo stile perfetto è il tipo di approccio verso l'outifit e gli elementi che lo compongono. Devi partire dal presupposto che occorre una mise pratica e formale quanto basta, in base alle esigenze dell'azienda in cui lavori e del tipo di ambiente. Ma poi puoi sbizzarrirti puntando su accessori, anche piccoli dettagli che alla fine sono quel che davvero fa la differenza.

Pensa ad esempio al classico pantalone sartoriale dal taglio maschile, un must dell'abbigliamento da ufficio. Anziché abbinare la solita camicia bianca piuttosto anonima, prova con una blusa di un bel colore che si intoni al tuo incarnato o ai tuoi occhi, ad esempio un bel blu petrolio o un rosa cipria. Già fa tutt'altro effetto, vero? E pensa al tocco di classe in più che darebbero un colletto alla coreana chiuso da un bel fiocco o delle spalline preziose con qualche strass.

Blazer, il "re" dello stile business casual

La giacca da sempre è sinonimo di formalità e professionalità ma, come abbiamo detto, ormai praticamente quasi nessun luogo di lavoro ti chiederà mai di indossarne una. Eppure la giacca, o meglio ancora il blazer - che è un ibrido tra giacca e cardigan -, può letteralmente trasformare il tuo look e sì, possiamo dire che sia proprio il "re" dello stile business casual.

Perché? Innanzitutto il blazer è perfetto per le giornate più fredde, anche per "proteggerti" dall'aria condizionata, che negli uffici spesso è fortissima. Poi perché ne puoi acquistare di tutti i colori e i modelli, da quelli più morbidi e lunghi fino a quelli a doppiopetto e con tasche, e ogni volta starà bene su tutto rendendo il tuo outfit - anche quello più casual e sportivo - elegante e stiloso!

Se vuoi sfruttare al massimo le potenzialità del blazer, attieniti a colori neutri come nero, antracite, marrone e blu navy (che stanno bene su tutto), ma non precluderti la possibilità di azzardare con qualcosa di un po' diverso, come un blazer in tono gioiello, oppure gessato o con un motivo a spina di pesce, classico ma comunque bellissimo.

Gonna o pantaloni, questo è il dilemma

I pantaloni sono probabilmente la scelta più ovvia quando si parla di stile business casual perché fanno rima con "comodità". Puoi scegliere una miriade di modelli perfetti per l'ufficio, sia a vita media che alta, col risvolto oppure no, a gamba larga o anche i pantaloni a sigaretta che sono il trend autunno/inverno 2022. In ogni caso assicurati che ti stiano bene, che non abbiano pieghe e orli sfilacciati o cuciture strappate e che ti facciano sentire a tuo agio!

E poi puoi sbizzarrirti con motivi e tessuti di ogni genere, da variare a seconda della stagione. Durante l'autunno e l'inverno puoi optare per tessuti più pesanti in colori scuri e fantasie a tema, mentre in primavera ed estate sono ideali tessuti leggeri e colori più tenui. Ricorda soltanto di scegliere tessuti che non sgualciscano, specialmente se trascorri molto tempo seduta alla scrivania, e per evitare che stringano troppo fa' in modo da optare per dei modelli morbidi o elasticizzati, evitando gli stretch.

Se sei del partito-gonna, anche qui le possibilità sono tantissime, devi solo seguire qualche semplice regola. Evita le gonne o gli abiti troppo corti e no, non te lo diciamo perché potresti "dar fastidio" ai colleghi...Semplicemente devi pensare da una parte allo stile e alla "forma", ma dall'altra puntare sempre alla comodità! Poi quest'anno le tendenze autunno/inverno 2022 ci offrono delle opzione che sono proprio niente male per l'ufficio, come la gonna midi in pelle morbida o la longuette a portafoglio (che non passa mai di moda).

Mille scarpe, mille stili

Ricordi quando abbiamo parlato dell'importanza dei dettagli? Beh, le scarpe sono l'apostrofo di stile tra l'armadio e il tuo ufficio. Svolgono un ruolo talmente importante da avere in sé il potere di stravolgere completamente un look. Pensa agli stessi pantaloni a sigaretta neri indossati con delle sneakers o con un paio di décolleté: sono due mondi paralleli!

Ecco, nello stile business casual le scarpe hanno un enorme peso perché grazie a esse dài al tuo outfit da ufficio la giusta direzione. Per sceglierle ovviamente devi sempre pensare al tipo di ambiente in cui ti trovi perché - e lo abbiamo ben imparato - ci sono uffici che richiedono un po' di formalità ed eleganza in più rispetto ad altri (vedi start-up e ambienti creativi in generale) che sono molo più flessibili. Quel che ti consigliamo è mixare gli opposti, come ad esempio abbinare a un abito con blazer delle sneakers sportive!