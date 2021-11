Mini dress & camicia, la combo del momento che ci fa impazzire

P rendi un mini abito, mettici sotto una camicia e sarai da wow assicurato, provare per credere. E per farti provare davvero, ecco tanti esempi di chi ha scelto questa accoppiata vincente. Sei pronta a diventare reginetta di stile? Ecco come, quando e perché

Vuoi un asso nella manica? Allora indossa un mini abito e mettici sotto una camicia: l’asso nella manica sarà proprio la manica (e il colletto) che fuoriescono dal mini dress, così bon ton e al contempo sexy che ciao!

La combo più amata del momento è proprio “lei”, quella che associa l'abitino alla camicia. C'è anche chi a quest'ultima preferisce una maglia a collo alto, ma diciamocelo: la versione con il dolcevita si adatta alle più freddolose ma non certo alle più stilose...

Il duetto vincente che vede il mini dress fare coppia fissa con la camicia non teme rivali. Teme solo un pochino il freddo ma basta un bel cappotto sopra e via.

Non sei ancora una fan sfegatata di questo ibrido fashion? Allora sei capitata nel posto giusto per diventare un'adepta del culto del miniabito + camicia in pochi step.

Scopri assieme a noi perché la camicia da portare sotto al mini abito è un sì diametralmente opposto all’abito: un maxi yes, altro che mini!

Quando il galateo si fa sexy

L’abito corto abbinato alla camicia conferisce un tocco collegiale da un lato e ultra sensuale dall'altro. Senza tradire il bon ton ma senza farti sembrare la tua prozia, questo accostamento darà un twist di stile da brava ragazza in cui germoglia però anche un po' di retrogusto spicy…

Non manca infatti quel quid di rock attitude che rende il tutto una fashion hit.

Una variante molto originale è quella della camicia maxi, che fuoriesce dall'estremità della gonna del vestito. In questo modo potrai anche optare per un mini mini (mini) abito senza scivoloni hard, dato che c’è la camicia a offrirti ulteriore stoffa.

Il bello della combinazione abitino-camicia è anche giocare con gli opposti, scegliendo come accessori quelli iconici di guardaroba che solitamente sono molto lontani dall’abitino con camicetta. Un paio di combat boots di pelle e una catena dorata dal retrogusto un po’ metal 'n' punk saranno le ciliegine sull’outfit.

Collegiale in salsa rock

Giocare di contrasti, ecco qual è la cosa più divertente che si possa fare quando si indossa un abitino con camicia sotto.

Se già una bella dose di classe è garantita (e con classe intendiamo sia buon gusto sia proprio banchi di scuola, dato che questo look riecheggia le divise collegiali), sbizzarrisciti con un po’ di irriverenza fashion!

Come calzature che - letteralmente - calzano a pennello ci sono gli anfibi e gli stivaloni in gomma modello rainy boots, quelli in pelle versione motorcycle o anche gli ormai intramontabili texani.

Vuoi risultare ancora più originale? Un paio di sneakers chunky potrebbero essere l’oliva nel Martini. Per non esagerare con lo shocking style, punta però sulle assonanze cromatiche: scarpe da ginnastica bianche con camicia in popeline di cotone bianco equivale a un 10 e lode (o a un ottimo +, sempre rimanendo in tema banchi di scuola).

Un retro style che guarda al futuro

Retrogusto futuristico ti suona abbastanza come un ossimoro? Ebbene, contrastante come questo accostamento di parole è l'accostamento di due materiali come pelle e cotone, nel caso della combo messa a titolo.

Punta su un mini tubino in pelle o in ecopelle, con quella texture liscia e lucida che riecheggia quasi il vinile. Per il sotto, vai di camicia in lino, cotone o seta, prediligendo fibre tessili e lavorazioni alquanto signorili. L’effetto straniante sarà in realtà un effetto bomba: impossibile non innamorarsi di questa declinazione insolita del mini dress feat. camicia!

Il fashion trick dei cycle pants sotto

Se il mini abito in questione è davvero mignon come non mai e vuoi combattere da un lato il freddo e dall'altro le critiche della mamma del tuo lui, allora la parola d’ordine è: cycle pants!

I pantaloncini da ciclista - comodi come dei bermuda e caldi come dei leggings - saranno a prova di spacco troppo ardito (anzi: hard-ito). Sceglili nel colore del top e dell'abito se non vuoi che diano nell'occhio.

Ricorda che il troppo stroppia, quindi cerca di seguire sempre le regole dell’aura mediocritas, che non c’entra nulla con la mediocrità (in latino quanto avevi, scusa?) ma semmai è la lodevolissima moderazione, quella via di mezzo da preferire sempre per evitare gli eccessi kitsch e poco chic. Orazio docet. Ma più Coco Chanel docet, se Orazio ce lo consente.

L’abito accompagna la camicia o viceversa?

In questa combinazione non si sa quale sia il vero fulcro della mise. È un po' come la storia del dubbio amletico per cui ci si chiede se è nato prima l'uovo o la gallina. In questo caso la domanda è: puntiamo sulla camicia oppure puntiamo sul mini dress?

Una risposta univoca non esiste ma ci sono tante interpretazioni del tema, tutte ugualmente valide. Se sei più da abitino, fai risaltare quello. Uno slip dress corto in satin nero non ha certo bisogno di valorizzazioni di sorta dato che la dice già tutta "lui" da solo… In quel caso, la camicetta che può fargli compagnia dovrà essere sobria, per non drammatizzare ancor più il look.

Se invece hai voglia di far parlare per te la camicia, allora rendi "lei" la tua best friend forever, togliendo un po' di palcoscenico all’abito. Un escamotage che funziona sempre? La trasparenza: un vestito dalla trama che inneggia al vedo-non vedo renderà co-protagonista il sotto, quindi ben venga.

Tripudio di trend: mini blazer dress con camicia!

Vuoi esagerare? Non nel senso del troppo che stroppia che Coco Chanel e Orazio sconsigliano. Intendiamo dire se vuoi esagerare con il livello di tendenze. Concediti un tuffo carpiato nei trend più attuali con un remix di mini dress feat. camicia trasformato in mini blazer dress feat. camicia. Il successo è assicurato!

Il blazer dress è uno dei modelli più gettonati di questa stagione, perfetto come passepartout che salva ogni occasione. L'eleganza del blazer viene edulcorata dalla versione “abitino” easy chic.

E dato che sotto un blazer dress smanicato ci va per forza una camicia raffinata, cogli l’occasione al balzo e sfoggia tutte queste tendenze in una volta sola. Guai però ad aggiungerne altre, altrimenti sembrerai troppo finta e costruita.

Ti abbiamo convinta? Adesso sei anche tu un'amante della combo minidress & camicia? Lo sapevamo. Evviva, benvenuta nel fan club!

