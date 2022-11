L e tonalità più glam del momento sono quelle fluo e vitaminiche, ma su un altro fronte avanzano i pastelli con la loro delicatezza innata. In tutti i casi, sono da avere a portata di mano. Anzi, di gamba!

Premessa fondamentale: anche in questa stagione il colore sarà protagonista. Tonalità accese e intense che avranno il compito di vivacizzare i nostri outfit e trasmetterci buonumore. Confermato pure il trend delle gonne corte, anche cortissime, e delle gambe in primo piano. Che poi, pensandoci bene, entrambe le tendenze arrivano dritte dagli anni ’60 e ’70. Una delle conseguenze naturali? I collant colorati tornano a tentarci anche per l'Autunno Inverno 2022-2023. Con la loro allegria e quella giusta dose di audacia.

Concepiti per farsi notare, questo è evidente. Però bisogna ammettere che il rischio di qualche scivolone di stile c’è. D’altra parte, evitarlo non è un’impresa affatto difficile. Basta memorizzare qualche semplice dritta.

Il monocolore

Il monocolore è, a sua volta, un trend che si sta costantemente rafforzando. Ma è anche un ottimo escamotage. Perché può sembrare un paradosso, ma proprio quel continuum cromatico finisce per rendere i collant colorati meno vistosi. Nel nome dello stile, appunto. Un ottimo spunto per portare i collant colorati per l'Autunno Inverno 2022-2023

Ciò vale anche infatti - anzi, soprattutto! - per i collant fluo. Che sono i prediletti sia dagli stilisti che dalle influencer. In cima alla classifica, il pink!

Credits: Getty Images

Pastelli

… Ma attenzione: stanno “avanzando” anche i pastelli, non più identificati principalmente come colori primaverili ma ormai protagonisti tutto l’anno. Con la loro delicatezza e grazia innate, meritano una piena promozione anche in fatto di collant.

E a quel punto puoi decidere se puntare, anche in questo caso, sul monocolore o creare abbinamenti che soddisfino i tuoi gusti e ti rappresentino al meglio.

Credits: Getty Images

Studiati contrasti

A proposito di stilisti: come apparso chiaro da molte sfilate, un'altra scelta vincente è la creazione di un contrasto cromatico netto tra i collant e il resto dell’outfit.

Le fashioniste incallite percorrono la strada del color block, che però richiede un minimo di preparazione in materia. Ma ecco il trucco: basta “spezzare” in modo deciso. Non superare le 2-3 nuance in tutto e lasciarsi guidare anche dallo… specchio. Il gioco è fatto.

Credits: Getty Images

Nota d'accento

Se non ti senti ancora sufficientemente ferrata per il contrasto deciso, o se tendenzialmente prediligi una certa sobrietà, puoi fare dei tuoi collant colorati una semplice nota d’accento.

Abbinarli, cioè, a capi dalle tonalità neutre e/o chiare. E magari caratterizzati da fantasie che richiamino i collant stessi in una quota di minoranza. Sobria, sì, ma anche très chic.

Credits: Getty Images

Total black

Vabbè, questa è facile: i collanti colorati vanno a nozze con il total black. Non ci serviranno molte spiegazioni per portare avanti questa causa!

E in tal caso puoi davvero scatenarti, senza timore di sfociare nel kitsch. Via libera ai colori bold, vitaminici, fluo, tutti quelli che vuoi!

Credits: Getty Images

Velati

Bisogna sottolinearlo: i collant colorati più glam del momento sono quelli coprenti, in microfibra o persino in lana. Se desideri qualcosa di più soft, però, puoi sceglierli velati (ma non troppo). Non è mica obbligatorio essere sempre perfettamente in linea con le tendenze moda!

Possiamo vederla come una sorta di manovra di avvicinamento, in attesa del “gran salto”. E comunque può risultare una scelta carica di personalità!

Credits: Getty Images

Pizzo

C’è chi non resiste ai collant colorati in pizzo: sensuali ma non privi di una certa ironia, proprio in virtù delle tonalità eyecatching. Puoi scegliere di sottolinearne quest’ultimo aspetto, abbinandoli a capi urban o rock-chic, oppure svelarne il lato più romantico con un outfit piuttosto classico.

E poi certo, c’è la terza possibilità: un look da femme fatale, concepito per sedurre!

Credits: Getty Images