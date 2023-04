Denim, sì grazie: quanto è Nineties il look di Levante?

I l denim conquista le passerelle ancora una volta e Levante ci svela come indossarlo per creare un look favoloso!

Denim? Sì, grazie! Il tessuto jeans si conferma, ancora una volta, una fra le tendenze maggiori con l’arrivo della nuova stagione con tantissime declinazioni tutte da scoprire. Versatile, fresco e perfetto per creare tanti look diversi, il denim è una garanzia per tantissime fashion addicted.

Ce lo dimostra Levante che ci regala un outfit che rende omaggio a questo tessuto. La cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui indossa un paio di jeans boyfriend, abbinati a una giacca di jeans con colletto in pelo. Per completare il look l’artista ha scelto un cappello beige, perfetto per valorizzare l’allure gipsy.

Il denim d’altronde è da sempre un passepartout per affrontare qualsiasi situazione, ancora di più nella primavera-estate 2023 dove si conferma un grande protagonista della moda. D’altronde le proposte dei brand per arricchire l’armadio con il denim non mancano, dai crop top ai vestiti, passando per jeans baggy e jumpsuit.

E il denim all over, come quello di Levante, si conferma come una scelta vincente. Sia per i look oversize, con pantaloni a gamba larga e halter top, che per quelli grunge, con gonne midi o pantaloni strappati e bucati. Per strada e in passerella tornano anche gli shorts e i vestiti over ovviamente in total denim. Largo spazio pure a midi skirt, minigonne, completi e cappotti.

Due le tendenze più cool legate al denim: il gipsy e il dirty denim. La prima trae ispirazione da un mondo fatto di motivi folk, ruches, borchie e perline, abbinate a camicie e stivali di cuoio. Un trend che dà il benvenuto a cardigan in cotone patchwork, shorts sfrangiati e camicie di flanella. Senza dimenticare le bluse traforate e i gilet ricamati.

Sporcato ad arte e inzaccherato, il dirty denim ci regala le vibes di un capo vissuto. Un jeans confortevole e caldo, con un mood accogliente. Una tendenza da provare partendo dalle basi: un paio di jeans da abbinare a una t-shirt semplice oppure a tank top. Voglia di provare qualcosa di diverso? Il dirty denim si abbina in contrasto con paillettes, per una serata diversa dal solito.

Infine non resta che testare i modelli di jeans più in voga. Si parte dai cargo, pantaloni icona degli anni Duemila, da indossare con crop top e sneakers. Per passare ai jeans oversize che consentono di giocare con i volumi, puntando su giacche, trench e camicie da abbinare grazie a un fit super baggy. Sino ai western con inserti in pelle e una ispirazione urban.