I l crop top con strascico di Chiara Ferragni è un sogno ed è da copiare subito per un look originale

Chiara Ferragni conquista Parigi e lo fa con un crop top con strascico che è un vero e proprio sogno a occhi aperti. L’influencer e imprenditrice digitale ha una predilezione per i capi surrealisti e particolari. Per questo durante la trasferta francese ha deciso di indossare un look decisamente particolare. Un inno alla bellezza femminile e al corpo delle donne, con la volontà, sempre presente, di rivendicare il diritto di scelta nella sua gestione.

Dopo il successo del top scultura caratterizzato da un seno d’oro, Chiara ha sfoggiato un top pink con delle rose arricciate sul seno e due code laterali lunghe. Una sorta di strascico particolarissimo e originale, perfetto per esaltare la femminilità della star di Instagram.

Per completare l’outfit, la Ferragni ha indossato dei pantaloni neri con un taglio sartoriale e delle scarpe semplici con il tacco. Semplice, ma d’effetto pure il beauty look. Chiara ha puntato l’attenzione sulle labbra, disegnate alla perfezione con la matita, e sugli occhi, grazie all’eyeliner. Esaltando il make up con uno chignon alto dall’effetto wet.

La voglia di essere audaci è nel DNA delle Ferragni a quanto pare, visto che anche Valentina, sorella di Chiara, ha scelto un look molto particolare. L’influencer ha sfoggiato una camicia trasparente e con arricciature, abbinandola a pantaloni neri con una cintura gioiello. A rendere unico l’outfit un dettaglio: il seno nudo sotto la stoffa della camicetta, coperto dai copricapezzoli con una forma a cuore. Per arricchire il look, Valentina ha optato per un paio di mule e orecchini-scultura color oro.

Il crop top di Chiara Ferragni è d’ispirazione per creare degli outfit originali. Questo capo così versatile d’altronde è il re dell’estate. Si abbina alla perfezione a shorts, gonne e pantaloni purché siano a vita alta. La regola aurea? Lasciare almeno dieci centimetri di lunghezza fra i due capi. Per il resto c’è piena libertà di scelta e puoi dare sfogo alla fantasia, provando anche accostamenti più audaci, seguendo la scia di Chiara Ferragni. I completi en pendant, popolari negli anni Cinquanta, restano un must, ma sono imperdibili pure i top cropped romatici con le maniche a palloncino, quelli con le ruches e i volants, per mostrare al meglio l’ombelico. La sera largo spazio ai crop top iconici con paillettes oppure pizzi, nella versione black & white, e a quelli trasparenti, per liberare femminilità e voglia di osare.