Il vestito tropical di Valentina Ferragni è il top per l’estate 2022

I l vestito tropical di Valentina Ferragni è il top per l'estate 2022, da copiare subito!

Il vestito tropical di Valentina Ferragni è il top per affrontare l’estate 2022. Un concentrato di stile e glamour da copiare subito. La sorella di Chiara Ferragni è volata alle Hawaii per una vacanza da sogno con il fidanzato Luca Vezil. Fra tramonti mozzafiato, bikini e natura incontaminata, l’influencer ha deciso di sfoggiare un nuovo look su Instagram: un abito rosa con stelle marine, in tema con l’atmosfera delle Hawaii.

“Tropical night”, ha scritto Valentina, pubblicando su Instagram uno scatto in cui sfoggia un vestito rosa midi con uno spacco profondo laterale, spalline sottili e scollatura. Un capo decorato con la stampa iconica Trésor De La Mer, fra le fantasie più famose di Versace. Le stelle marine di tanti colori sono l’ideale per celebrare l’estate e dare un tocco di glamour all’outfit.

Per completare al meglio il suo look tropicale, la Ferragni ha puntato su sandali nude by Amina Muaddi con tacco irregolare ed eleganti laccetti sulla caviglia. Valentina ha completato il suo outfit con make up e hairstyle naturali. L’influencer ha scelto un hairlook con onde morbidissime ed effetto sauvage per esaltare al meglio la sua bellezza.

Non solo stelle marine, lo stile tropical è un must dell’estate 2022. Le stampe con frutta, foglie e palme presto saranno ovunque, su vestiti, accessori e non solo. Un omaggio alla bella stagione e il modo perfetto per aggiungere un tocco di originalità al proprio outfit. Come abbinare questo stile? Un bel tocco retrò, ad esempio, è perfetto per creare un look vintage e d’effetto, magari con una gonna a ruota a tinta unita che riprenda la nuance della stampa della maglia.

Le maglie tropical sono l’ideale pure con gli shorts per un look da spiaggia, l’ideale per partecipare ad aperitivi e barbecue in giardino. Il must però restano i dress, sia in versione mini che midi, fra stelle marine, ananas maxi, ciliegie, palme o fette di cocomero.

E gli accessori? La stampa tropical si può indossare con sandali alti con cinturino oppure flat, in versione black e bassa. Strepitosi pure i sandali, nude o con strass, come quelli indossati da Valentina Ferragni. Un concentrato di eleganza e stile per esaltare il vestito tropical. Le borse rappresentano l’elemento giusto per dare un tono al look. La clutch, ad esempio, è il top per esaltare la stampa tropical, nei colori pastello oppure in nero.