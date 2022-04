N on c'è niente da fare. Ormai l'hai capito anche tu. Siamo innamorate pazze della moda vintage e non ti lasceremo in pace! Se sei una di noi, benvenuta. Se invece sei scettica, preparati… Perché tra poco sarai anche tu una fedelissima fan.

Ne sei affascinata ma non sai bene di cosa si tratti? Ci pensiamo noi a presentarti la moda vintage da amare tutta la vita! Prima di tutto devi sapere che vintage e rétro non sono sinonimi e che spesso vengono confusi.

Il termine Retrò indica un oggetto nuovo ma che ricorda il passato. Si riferisce ad un'epoca precisa ma con fattura attuale: un oggetto di arredo, un abito, un accessorio prodotto oggi ma che rimanda ad un certo periodo cult della storia.

Vintage, invece deriva dal francese vendenge (vendemmia), che indica i vini d'annata di pregio.

Si riferisce ad oggetti vecchi almeno di 20 anni, che nel tempo sono diventati di culto perché prodotti con materiali di alta qualità o perché hanno segnato a tal punto il costume e la storia da essere considerati, dopo decenni, preziosi e inimitabili. Possono essere vintage capi, accessori, mobili, dischi, strumenti musicali, videogiochi; ma anche biciclette, macchine, moto prodotti tra il 1920 ed il 2000.

Noi ormai siamo esperte di accessori e capi vintage, i nostri armadi sono pieni di capi selezionatissimi e molto amati. E tu sei sicura di avere i pezzi vintage must-have di questa Primavera Estate?

Condividiamo con te la nostra passione e ti presentiamo la nostra proposta di outfit vintage e i negozi vintage italiani e stranieri da svaligiare all'istante!

Cara fashion addict, allacciati la cintura perché questo viaggio nel mondo vintage sarà davvero spaziale.

Felpe funny & cool

Felpe con stampa stile anni '90 da abbinare con lo stile elegante o casual. Sempre di moda!

Ispiratevi alla guru del vintage Reese Blutstein che sa abbinare capi di tutte le epoche in modo moderno e futuristico.

Je t'aime, foulard!

Se sei una fashion lover, è davvero obbligatorio avere una collezione di foulard!

L'accessorio più stylish da utilizzare tutti i giorni in tutte le stagioni. Intorno al collo, nei capelli, come cintura o come accessorio sulla borsa. Inventa anche tu un utilizzo nuovo del tuo foulard prefe e tagga #thewom nel tuo prossimo post da vera influencer.

Una ineccepibile Foulard Muse non potrebbe essere nessun altro se non Blanca Mirò. L’ icona spagnola dello stile.

Giacca denim

Se vuoi seguire le tendenze dello street style allora corri subito nei mercatini o nei negozi vintage a trovare la tua inimitabile giacca in denim!Non sarebbe un vero articolo sul vintage se non ti mettessimo in guardia dal faux vintage. Anche a noi piace che i fast fashion e i designers tornino alle radici dello stile, ma siamo sostenibili e vogliamo indossare un capo con la sua storia. E tu? Dove andrai a sbirciare?

Occhiali vintage a goccia

Lo hai capito bene, la nostra lista degli accessori e capi vintage MUST HAVE contiene solamente pezzi importantissimi. E come la modella Bella Hadid, vera amante del vintage, anche tu dovresti avere almeno un paio di occhiali da sole! Ora, il modello di tendenza è quello ovale o anche chiamato “a goccia”. Non lasciartelo sfuggire!

Maxi trenchcoat

Se ancora non hai capito quale forma di cappotto sia il top, te lo diciamo noi. Perché per la Primavera Estate non c’è un outerwear perfetto come il classico trenchcoat! Ne trovi davvero molti in tutti i negozi, però chissa perché, è impossibile ritrovare la vestibilità e il materiale dei trench di una volta. Quindi prendi la tua netbag da ragazza ecologica e vai alla ricerca del trench prefe di tutta la vita!

Levi's 500 series

Davvero pensavi, cara vintage girl, che potevamo non includere il vero denim di Levi’s Strauss?

La gamba a sigaretta e la vita alta sono le due famose caratteristiche di questo pantalone che ormai è una legenda. Sembra quasi che Levi’s abbia inventato una ricetta magica che tiene segreta perché altrimenti non si spiega come mai nessuno sia riuscito a ricostruire questa vestibilità!

Altro piccolo tip & trick - quando a casa hai un paio di jeans vintage che ti stanno un po' annoiando, prendi un paio di forbici e falli diventare shorts! Sempre di moda e pronti per il caldo che sta per arrivare.

Flower dress per la flower mania!

Che tu ti senta un'anima romantica o no, il vestito a fiori è un must per tutte. Vuoi dirci che non ti sei mai sentita una flower girl?

Allora aspetta, è probabile che non sia ancora arrivato il tuo momento, però siamo certe che anche per te sarà impossibile resistere al fascino primaverile di questo stile. Non aver paura di indossare i flower dresses più bizzarri! Prendine uno maxi, un altro con manica puffy e, last but not least, uno mini da sfruttare durante tutta l'Estate 2022!

Dove acquistare gli accessori e capi vintage MUST HAVE da amare tutta la vita

Ecco siamo quasi arrivate alla fine della nostra guida del vintage MUST HAVE. La lista potrebbe essere davvero infinita, quindi con le prossime stagioni torniamo e ti proponiamo altri pezzi cult, che ne pensi?

Ora però, devi acquistare alla velocità della luce, ti presentiamo i nostri TOP 5 shop dove trovare il vero vintage.

Humana Vintage

È un franchising e lo troverai ormai in quasi tutte le città. Se non ne trovi uno vicino a te, non ti preoccupare, hanno anche un e-shop online! Il primo step da fare è seguirlo su Instagram perché spesso ci sono sconti e promozioni e noi, innamorate pazze del vintage, cancelliamo immediatamente tutti i piani per andare nel primo negozio che c'è nelle vicinanze!

Vinted

Siamo sicure che non esista più nessuno che non conosca ancora l'app di Vinted. Ormai è con il mondo del fashion swapping che limitiamo lo spreco di vestiti e diamo una nuova vita a tutti quei capi che magari non vengono sfruttati abbastanza dai loro proprietari. Spesso trovi anche prodotti di marca, noi però siamo quelle che ogni volta inseriscono il capo in ricerca e che aggiungono la parola chiave più importante… #VINTAGE!

Ricordati che Vinted è gratuito e disponibile a tutti. Ora preparati per la pulizia dell'armadio, carica qualsiasi pezzo che non utilizzi più, guadagna e compra capi nuovi. La vita è così facile e bella grazie a Vinted!

Vestiaire Collective

Per le amanti degli accessori e capi vintage MUST HAVE di un livello davvero alto. Ecco una piattaforma che funziona sulla stessa base di Vinted, però un po' più chic e glam. Qual'è la differenza? Vestiaire offre i prodotti delle boutique più preziose del mondo. Trovi di tutto dalle borse di Hermès fino al vero vintage di brand ormai scomparsi. In più, appena il valore del prodotto è più alto, prima di riceverlo passa nelle mani di professionisti che riconoscono l'originalità del prodotto e quindi puoi essere sicura di ricevere un prodotto certificato.

Na Nin Vintage

NaNin Vintage è uno dei profili più seguiti grazie allo stile chic di abbinamento dei pezzi che offre in vendita. Quindi se ti piace dedicare del tempo ai social e sfogliare tra le ispirazioni, segui immediatamente questo profilo. Appena ti interessa un prodotto ti consigliamo di andare direttamente sul sito e acquistare, qualsiasi cosa offrano va letteralmente a ruba!

Pifebo

Uno dei vintage stores più popolari a Roma dove trovi tutti gli accessori e capi vintage MUST HAVE è ora disponibile anche online. Se sei di Roma lo conosci sicuramente, se non lo sei progetta immediatamente una fuga nella capitale. Appena arrivata alla stazione non perderti in altro e vai diretta a Monti, nel centro di Roma. Nella loro selezione troverai i pezzi più cool e trendy del momento. Pifebo offre molti capi ma anche accessori come scarpe, borse, occhiali da sole e tanto altro! Pronta per lo shopping vintage?