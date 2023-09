L a 27enne protagonista di "The crown" è sbarcata al Lido con un coordinato Miu Miu che ha catalizzato l'attenzione e mandato in visibilio i fashion lovers

Aspettavamo il via definitivo. E a distanza di un anno, è finalmente arrivato. Era infatti lo scorso autunno quando, in occasione delle sfilate primavera estate 2023, in passerella sono apparse modelle senza gonne né pantaloni. Ovvero: solo slip e culotte... sopra niente. A febbraio Chiara Ferragni ha sfoggiato un outfit Gucci con culotte in vista, altre influencer come Leonie Hanne si sono fatte testimonial di questo mood, però le titubanze sono rimaste. Poi a Venezia 2023 è apparsa lei: Emma Corrin in slip Miu Miu. Ed è scattato il click. Nel vero senso della parola. Il web parla chiaro, il look pantless è ufficialmente diventato protagonista indiscusso dello street style (e delle ricerche online).

Emma Corrin in slip Miu Miu: un outfit ardito ma vincente

Sì, ma andiamo oltre e analizziamo dettagliatamente il look di Emma Corrin in slip Miu Miu a Venezia 2023, messo a punto insieme al fashion stylist Harry Lambert, perché è davvero degno di nota.

La giovane protagonista della serie Netflitx The crown ha indossato un coordinato della collezione Miu Miu ready to wear FW 2023: cardigan girocollo verde oliva e slip – appunto – con bordo bianco a contrasto. Questi ultimi indossati su collant velati neri a vita alta, con lo “stacco” a sua volta bene in vista. A completare la mise, francesine marroni flat e una handbag nera.

Tutti pazzi per Emma Corrin in slip Miu Miu

L’attrice britannica Emma Louise Corrin considera la moda una performance, ne ama la componente spettacolare: l’ha detto più volte e adesso l’ha dimostrato una volta in più, portando a Venezia il trend pantless. E facendo bingo.

La conseguenza è stata immediata: la piattaforma di shopping online Lyst fa sapere che, in poco meno di 24 ore, le ricerche relative alle Miu Miu panties (cioè gli slip Miu Miu) sono aumentate addirittura del 170%. Sta per nascere un nuovo capo iconico. E soprattutto, quanto a moda, quest’inverno si preannuncia davvero interessante.