L a Mostra del cinema di Venezia è un appuntamento imperdibile non solo per i cinefili ma anche per i fashion lovers: ecco il recap dei migliori outfit apparsi sul red carpet.

È il primo, grande evento della nuova stagione; segna il passaggio dall’estate all’autunno e chiama a raccolta non solo i cinefili ma anche i fashion lovers: sì, ci riferiamo alla Mostra del cinema di Venezia, quest’anno giunta all’ottantesima edizione. Undici giorni – dal 30 agosto al 9 settembre – in cui la Settima Arte la fa da padrona, ma trova il complemento ideale nella moda. Dunque eccoci qui, riflettori puntati sui look di Venezia 2023. Sulle star e sugli outfit scelti per percorrere il prestigioso red carpet.

Questa è un’ottima occasione anche per fare un recap delle tendenza moda che stanno riscuotendo maggiore successo. Perché se celebs e influencer dicono “sì”, allora il trend è davvero vincente. Procediamo, dunque!

100% Black

L’abbondanza di abiti neri e, più in generale, di look total black era prevedibile; si tratta di un must per gli eventi speciali e vale per tutti, divi e “comuni mortali”. Dal Festival di Venezia 2023, però, arriva un messaggio forte e chiaro: la semplicità, unita allo stile classico, ha ritrovato tutto il suo fascino. Pochi colpi di testa, predominano i design minimalisti. Gli unici twist di audacia coincidono con scolli e spacchi. Ma senza eccessi. Lungo è ancora meglio. Preso nota?

Ilary Blasi

Rose Bertram

Slip dress con scollo arricchito da decorazioni 3D - stola di piume (PINKO)

Ludovica Frasca

Long dress in velluto con corpetto vedo-non-vedo (ZIMMERMANN)

Matilde Gioli

Abito trasparente con decorazioni in perline ton sur ton (ARMANI PRIVÉ)

Nina Rima

Abito con corsetto e profondo spacco laterale (FLAVIA MARDI)

Micaela Ramazzotti

Slip dress con profondo scollo sulla schiena (GIORGIO ARMANI)

Midi dress con corpetto e gonna ampia (DIOR)

È ancora cut-out

No, gli abiti cut out non sono affatto tramontati. Anzi, vanno più forte che mai. Quei tagli strategici si aprono sui corpetti, sulle gambe, sulle spalle. E si confermano un magnifico escamotage per valorizzare i punti di forza individuali. Bisogna solo scegliere. Anche in questo caso, l’abito lungo è l’opzione più gettonata.

Getty Images 1/4 Carla Bruni

Nima Benati

Abito in raso con dettaglio cut out e scollo incrociato (ZUHAIR MURAD) - cappa piumata (NICOLE + FELICIA)

Cecilia Rodriguez

Abito canotta con dettaglio cut out asimmetrico e spacco laterale (DUNDAS)

Beatrice Valli

Long dress con corpetto in ecopelle e dettaglio cut out (PINKO)

Long dress con corpetto in ecopelle e dettaglio cut out (PINKO) PREV NEXT

Oro e argento

Se è vero che l’oro e l’argento sono un caposaldo dei red carpet, è anche vero che i bagliori metallici ambiscono a illuminare l’autunno nelle più svariate declinazioni. Dunque, non potevano mancare a proposito dei look più belli Venezia 2023. E questo è l’unico caso in cui si alza il tiro in termini di impatto visivo: visto che si tratta comunque di abiti eyecatching, tanto vale sottolineare ulteriormente il concetto.

Getty Images 1/5 Isabelle Huppert

Leonie Hanne

Abito oro con corpetto scultoreo (BOLANDY)

Giulia Salemi

Slip dress decorato con perline e micro specchi - cappa bianca drappeggiata (ATELIER EMÉ)

Long dress argento senza spalline effetto armatura (ALBERTA FERRETTI)
Adriana Lima

Abito oro con scollo a cascata (PINKO)

Abito oro con scollo a cascata (PINKO) PREV NEXT

La potenza del bianco

Ma se c’è il nero, c’è anche il bianco. E i candidi abiti apparsi sul red carpet di Venezia 2023 ribadiscono la potenza di questo non colore, che però prende sempre forma con classe. Il bianco illumina, incanta, mette tutti d’accordo. Mette in risalto eventuali e presunte imperfezioni? Sì e no, dipende tutto dal design. Però resta una scelta impeccabile. E inattaccabile.

Getty Images 1/4 Paola Turani

Virginia Varinelli

Abito peplo con decorazione sul corpetto

Madison Rian

Abito a sirena con corpetto drappeggiato in piccole pietre trasparenti ((ARMANI PRIVÉ)

Cecilia Bertozzi

Slip dress con ricami vedo-non-vedo (FENDI)

Slip dress con ricami vedo-non-vedo (FENDI) PREV NEXT

Asimmetrie

Gli abiti asimmetrici hanno fatto furore quest’estate e sono stati ufficialmente promossi anche tra le tendenza moda autunno 2023. Seducono e convincono anche chi, lì per lì, nutre titubanze. Perché hanno quella sorta di ironia innata che rompe gli schemi e trasmette sicurezza. Ma anche perché rendono possibili infinite interpretazioni creative. E le celebs che hanno scelto questo mood per il red carpet lagunare ce lo confermano.

Getty Images 1/3 Caterina Murino

Greta Ferro

Abito monospalla impreziosito da paillettes ton sur ton (GIORGIO ARMANI)

Caterina Balivo

Abito monospalla con fiocco e gonna asimmetrica (MIMÌ ET MAMÀ)

Abito monospalla con fiocco e gonna asimmetrica (MIMÌ ET MAMÀ) PREV NEXT

Il tailleur nero

Uno, due, tre e poi altri ancora: i tailleur con pantaloni neri si susseguono in quel di Venezia. Perfetto mix tra mannish style e look da ufficio, sono stati definitivamente sdoganati per le occasioni speciali (e gli outfit da sera). A patto che la giacca sia doppiopetto e che le scarpe siano alte. O altissime. Sotto la giacca? Gilet o corsetto, non si discute. Ma anche indossata a pelle è ultra glam.

Getty Images 1/4 Micaela Ramazzotti

Donatella Finocchiaro

Tailleur con pantaloni slim alla caviglia e giacca doppiopetto

Tailleur con pantaloni slim alla caviglia e giacca doppiopetto Getty Images 3/4 Caterina Murino

Completo con giacca doppiopetto avvitata e pantaloni flared Getty Images 4/4 Giacca doppiopetto e pantaloni in rete con frange sul fondo (ALBERTA FERRETTI) PREV NEXT

Outsider

I look di Venezia 2023, dicevamo, nel complesso percorrono strade sicure. La maggior parte dei protagonisti di quest’edizione ha scelto un’eleganza senza grandi sorprese. Il che non vuol dire che siano mise monotone, tutt’altro. Il vero charme, spesso, sta nei dettagli e non necessita di effetti particolari. D’altra parte, gli outsider ci sono sempre ed è un bene. Perché portano un po’ di pepe in più, mettiamola così. Abbiamo dunque ammirato una versione rockettara di Cappuccetto rosso, le piogge di frange che scendono da cieli imprevedibili, le trasparenze che escono dai canoni e i volumi che si dilatano verso l’infinito. I singoli outfit possono piacere o meno, ma hanno comunque un ruolo determinante.

Getty Images 1/3 Maricarla Boscono

Sofia Resing

Pantaloni bianchi trasparenti e maxi top in tulle con strascico (ACT N.1)

Pantaloni bianchi trasparenti e maxi top in tulle con strascico (ACT N.1)

Getty Images 3/3 Malika Ayane

Blazer con maniche cut out e frange - gonna con lunghe frange (MICHAEL KORS) PREV NEXT