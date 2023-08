C i hanno sedotto quest'estate e resteranno in scena anche per l'autunno 2023. Merito delle tante declinazioni che regalano originalità e carattere agli outfit.

La tendenza cut out fa ancora furore nell’universo fashion, questo è chiaro a tutti. Ma c’è una sua evoluzione che sta scalando le classifiche di gradimento, ha trovato nella bella stagione un significativo input e – ormai è ufficiale – andrà oltre. Regalandoci soddisfazioni anche a proposito di outfit autunnali e invernali. Le nuove collezioni, del resto, sono una conferma. Hai indovinato? Ci riferiamo agli abiti asimmetrici.

Sì, i “tagli” si fanno spesso complici di questi intriganti design. Ma non sono la condizione necessaria. Perché i vestiti asimmetrici possono essere tali anche per mezzo di altri twist creativi: scolli, spacchi, o semplicemente la voluta irregolarità della silhouette. Perché piacciono? Perché regalano originalità e carattere agli outfit. Perché ci permettono di valorizzare i nostri punti di forza, qualsiasi essi siano. E perché – diciamolo – sono una scelta strategica per occultare piccole imperfezioni (o presunte tali).

Abito corto davanti e più lungo dietro

Corto davanti e più lungo dietro: quando si tratta di abiti asimmetrici eleganti, è questa la declinazione più glam. La gonna più avere un taglio basic o essere valorizzata da volant e rouches. In tutti i casi, l’effetto vedo non vedo è decisamente chic. Preferibile indossare tacchi alti, perché vestiti del genere accorciano un po’ la silhouette.

Long dress asimmetrico

Vestito monospalla

Il vestito asimmetrico monospalla è il trend nel trend. Ha dominato le passerelle ed è poi approdato nello street style, seducendo in primavera come in estate. E la bella notizia è che lo ritroviamo protagonista anche delle collezioni autunnali. La manica lunga accentua il design, soprattutto se a sbuffo o dai volumi morbidi. Ci stiamo follemente innamorando di questi abiti, lo ammettiamo.

Mini abito mono spalla

Spacchi obliqui

L’abito asimmetrico – casual o elegante – con spacco obliquo: ecco un’altra potentissima arma di seduzione. Puoi scegliere un modello dal taglio più audace o discreto; se ti va, osa. E quando si tratta di un abito asimmetrico corto con queste caratteristiche, beh… non ce n’è per nessuno. Anche in questi casi, meglio il tacco.

Abito con spacco obliquo

L'asimmetria è nello scollo

Lo scollo degli abiti è diventato prolifica fonte d’ispirazione per i designer, che grazie a questo trend escono dai canoni tradizionali per dilettarsi con forme imprevedibili. Non sono soltanto tagli irregolari, ma anche giochi di intrecci e geometrie, sovrapposizioni di tessuti, traiettorie a sorpresa. Wow.

Vestito con scollo asimmetrico

Abiti asimmetrici cut out

Chiudiamo il cerchio tornando al punto di partenza. Ovvero al felice incontro tra tagli e linee irregolari. Che trova la perfetta rappresentazione negli abiti asimmetrici lunghi. Una sola raccomandazione: lascia che il vestito resti in primo piano, punta sulla semplicità per quanto riguarda scarpe e borse. E tieni a mente che eventuali jewels potrebbero ubare la scena, o comunque far passare la complessità del taglio in secondo piano.

Abito asimmetrico cut out

Ormai è una sorta di dovere morale: ecco la nostra gallery a tema!

1/10 Abito in chiffon corto davanti e lungo dietro (PATRIZIA PEPE) 2/10 Abito asimmetrico corto con balze (ZARA) 3/10 Abito a maniche lunghe con stampa paisley (GUESS) 4/10 Vestito asimmetrico con con punte a fazzoletto sulla schiena e sul lato (FERRAGAMO) 5/10 Abito con pannello lungo sul lato destro (BALENCIAGA) 6/10 Abito asimmetrico goffrato (MASSIMO DUTTI) 7/10 Vestito asimmetrico plissettato (MANGO) 8/10 Abito asimmetrico drappeggiato (ROBERTO CAVALLI) 9/10 Slip dress in viscosa (H&M) 10/10 Vestito in jersey crêpe di viscosa stretch (PINKO) PREV NEXT