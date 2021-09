I n occasione del compleanno di Monica Bellucci - Dea di bellezza ed eleganza senza tempo - ripercorriamo i suoi look iconici, prendendo spunto dal suo magnifico gusto.

Il 30 settembre Monica Bellucci compie 57 anni: una diva divina, un simbolo della bellezza italiana nel mondo, ma non solo. I suoi look più belli ci hanno sempre ispirato, anche perché ci ha insegnato una preziosa lezione: essere noi stesse in ogni occasione sfruttando l'enorme potenza della moda.

Dai Festival di Cannes al Festival di Venezia, dallo storico Tiepolo Ball - in cui ha sfoggiato un Dior a dir poco incantevole - ripercorriamo tutti gli outfit più iconici della Bellucci, archetipo della sensualità mediterranea.

Stile in nero, senza tempo

In occasione dell'annuale cena per l'associazione Children of the World for Rwanda, tenuta a Parigi, la Bellucci ha scelto di sfoggiare l'eleganza intramontabile del nero.

C'è da dire che questo colore è uno dei suoi preferiti, e non potrebbe essere altrimenti, dal momento in cui lo porta con una grazia innata. Il dress a cappotto è poi super elegante per le occasioni più importanti. Decisamente un look da imitare!

L'outfit della Milano Fashion Week 2019

Impossibile dimenticare l'outfit proposto da Monica Bellucci alla Milano Fashion Week 2019. Durante la sfilata di Dolce & Gabbana, ha dettato a dir poco le tendenze.

Un tailleur bianco, da abbinare a un top nero con trasparenze, l'occhiale nero - irrinunciabile, che dà quel tocco chic - e Monica è stata al centro dell'attenzione per tutto l'evento.

Quel look sporty da copiare assolutamente

I look di Monica spaziano dallo chic allo sporty, e questo è decisamente uno dei nostri preferiti. Una tuta in jeans scuro, da abbinare in modo rigoroso alle scarpe con la zeppa.

La cintura in vita è un'altra tendenza che non svanirà mai, e che è molto apprezzata da Monica, talvolta riproposta nei suoi migliori look.

Venezia 76: la fantasia più chic che mai

Ci sono delle fantasie davvero intramontabili, che ci fanno innamorare tutt'oggi: quella proposta da Monica in occasione del Festival di Venezia 76 è entrata di diritto nella storia.

Incantevole con l'abito a balze, ha catturato l'attenzione di tutti. Tra l'altro, sempre in occasione del Festival, aveva proposto un abito rosso a coda lunga: 57 anni di look davvero azzeccati.

Cannes 72: musa indiscussa

L'icona italiana ha sempre amato le tute lunghe, non solo in versione sporty, ma anche con quella raffinatezza tipica che è imbattibile. L'eterna musa di abiti alla moda è l'emblema dell'eleganza.

Tra vestiti super eleganti e chic, Monica ci ha abituate a una moda variegata, mai troppo fissa. Si è sempre notato il suo desiderio di osare, ma anche di cambiare, optando per degli abiti comodi, ma senza rinunciare alle formalità.

Moderna Jessica Rabbit ai Lumières Award

Ai premi Lumières 2018, Monica Bellucci ha scelto un abito Alexandre Vauthier. Con questo colore, ha letteralmente acceso il red carpet dei premi del cinema francese.

Rosso, scintillante, con uno spacco deciso: immancabili, poi, le scarpe nere e la pochette del medesimo colore. Infine, come non notare il bob? Forse è uno dei suoi tagli più rappresentativi, e dobbiamo dire che sembra essere stato pensato per lei.

Tiepolo Ball: l'oufit Dior a Venezia

In occasione del 20° anniversario della fondazione Venetian Heritage - con l'annuale Tiepolo Ball - Monica ha sfoggiato un abito esclusivo Dior Couture. Principesco a dir poco.

Un design assolutamente esclusivo, che vorremmo davvero tutte nell'armadio, per vivere un giorno come in una favola. Deliziosa anche la mantella, che impreziosisce l'effetto finale.

Il look a Cannes 70: l'oro è sempre una buona idea

Iconica e senza tempo, non possiamo dimenticare l'outfit proposto a Cannes 70 di Monica: un abito in oro, brillando come la diva eterna che è. Un look davvero incantevole, in grado di far girare la testa.

In realtà, l'oro è una tonalità che ritroviamo spesso nel suo guardaroba per gli eventi importanti. In molteplici occasioni lo ha sfoggiato: un capolavoro quasi anni '20, che ci riporta indietro nel tempo, tra fiaba e proibito.

Quell'abito in velluto che fa sognare

Non è affatto facile sfoggiare un abito in velluto, eppure Monica lo ha fatto con una grazia irraggiungibile. Mai fuori posto e con un portamento regale, rappresenta pienamente la bellezza mediterranea.

Il suo stile si è sempre rinnovato negli anni, proponendo anche delle metamorfosi particolari. Non solo eleganza, dunque, ma anche scelte notevoli, per un percorso stilistico che tutt'oggi lascia senza fiato e che è ideale da prendere come esempio.

Frangia spettinata e outfit da regina di stile

In occasione della presentazione di Spectre, Monica non solo ha sfoggiato un pantalone lungo a vita alta giocando sui contrasti, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare il curtain bang, che è di gran tendenza su TikTok.

La nostra diva divina ci ha dato mille ispirazioni per vestire l'elegante sensualità italiana attraverso delle scelte sempre trendy. Come non amare, infine, la deliziosa frangia aperta e spettinata? Riproponiamola, ma soprattutto regaliamoci un giorno da Monica: il suo stile senza tempo ci farà sentire speciali.