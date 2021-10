Festa del Cinema di Roma: tutti i look mozzafiato che hanno sfilato sul red carpet

I look della Festa del Cinema di Roma 2021 ci mostrano abiti iconici, di vari stili: dalla semplice (e meravigliosa) Madame fino all'incantevole Angelina Jolie, scopriamo i migliori

La Festa del Cinema di Roma 2021 ha visto in passerella dei look a dir poco iconici, che si sono contraddistinti per l'incredibile varietà degli stili e bellezze senza tempo.

Da una Jessica Chastain più frizzante che mai fino ad Angelina Jolie, che in argento ha lasciato tutti senza fiato, abbiamo assistito ad abiti d'alta moda, ma anche a un red carpet più fluido, grazie alla presenza di Madame, che ha scelto di rompere tutti gli schemi e i tabù.

Jessica Chastain, frizzante in Gucci

Alla Festa del Cinema di Roma 2021, Jessica Chastain è stata a dir poco splendida: la star ha dato inizio all'evento con il film Gli occhi di Tammy Faye. Attrice amatissima dal pubblico, ma anche dalla critica, il suo abito ci è piaciuto particolarmente.

Jessica Chastain alla Festa del Cinema di Roma

Incantevole e sbarazzina, ha sfilato sul red carpet con un abito a dir poco mozzafiato: tra l'altro, il contrasto di colori è davvero splendido e dobbiamo dire che le rende particolarmente giustizia.

Angelina Jolie, una visione metallica

Per la Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie ha scelto un abito Versace su cui, davvero, non possiamo dire nulla se non "eccezionale". Per l'attrice, il red carpet di chiusura dell'evento è stato un incanto.

Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma

Un outfit in argento che ha illuminato la scena. Al suo fianco erano presenti anche le figlie Zahara e Shiloh. A chiusura della festa, era presente il film della Marvel "Eternals".

Rocio Munoz Morales, floreale e splendida

Rocio Munoz Morales è stata iconina sul red carpet della Festa del Cinema di Roma proponendo un look epico, ma anche un'acconciatura in pieno stile Brigitte Bardot che non è passata affatto inosservata.

Rocio Munoz Morales alla Festa del Cinema di Roma

Frangia a tendina, qualche ciocca laterale lasciata in modo sbarazzino. Che dire poi dell'abito e delle scarpe che creano un contrasto impeccabile? Da prendere come spunto.

Bella Thorne, iconica in nero

Tra i migliori look della Festa del Cinema di Roma troviamo certamente quello proposto dall'attrice Bella Thorne, che ha sfilato insieme al suo fidanzato (e futuro sposo) Benjamin Mascolo.

Bella Thorne alla Festa del Cinema di Roma

Per la prima di "Time is Up", film in cui recita insieme al fidanzato, la Thorne ha sfoggiato un abito con spacco laterale, che fa tanto Jessica Rabbit, ma puntando sull'eleganza del nero.

Madame, un red carpet fluid (e azzeccato)

Tra i look più iconici della Festa del Cinema di Roma, decisamente rientra quello di Madame, che, in coppia con il cantante Sangiovanni, ha abbattuto molti dei classici schemi che si ripropongono sui red carpet.

Madame alla Festa del Cinema di Roma

L'outfit proposto da Madame è assolutamente unico nel suo genere. Dopotutto, l'artista è un'icona della moda gender fluid: maglione a collo alto, pantalone nero e stivaletto, per una semplicità studiata ma eccellente nel complesso. Una vera e propria fashion influencer da seguire.

Sangiovanni rompe tutti gli schemi: più di una semplice icona

In coppia con Madame, abbiamo assistito a un look rivoluzionario: il giovanissimo artista Sangiovanni, che da sempre si batte per la personalizzazione nel mondo della moda, ha sfoggiato una gonna sul red carpet.

Sangiovanni alla Festa del Cinema di Roma

Del suo look si è parlato in lungo e in largo, e non possiamo non inserirlo tra i più belli e significativi di sempre. Perché il coraggio non gli manca, e neppure lo stile: "Sangio" per noi è promosso a pieni voti.

Sabrina Ghio, trasparenze indimenticabili

L'abito firmato Laura Biagiotti di Sabrina Ghio ci ha davvero lasciato senza fiato. In linea con la sua carnagione e bellezza, è un outfit da cui prendere sicuramente spunto.

Sabrina Ghio alla Festa del Cinema di Roma

Trasparenze e glitter sono sempre un'accoppiata vincente, perché rendono ogni look molto alla moda, adatto a serate importanti, come del resto è un red carpet.

Adriana Volpe, il rosso che conquista sempre

Il rosso firmato Ferdinand di Adriana Volpe ha letteralmente acceso il red carpet. L'abito rosso lungo con spacco laterale è stata una scelta super azzeccata.

Adriana Volpe alla Festa del Cinema di Roma

Nel complesso, non si può non notare la grande cura nei dettagli: l'acconciatura morbida, perfetta per l'occasione, e le scarpe glitterate, in linea con l'abito importante.

Daniella Pick, un outfit composto e di grande effetto

Una delle regine assolute del red carpet della Festa del Cinema di Roma è stata indubbiamente Daniella Pick, al fianco di Quentin Tarantino: il suo abito è stato incredibilmente apprezzato da tutte le fashioniste.

Daniella Pick e Quentin Tarantino alla Festa del Cinema di Roma

Oltre all'abito, non si può fare a meno di notare la scelta di una parure super brillane, con collana, orecchini e bracciale a illuminare la sua delicata bellezza naturale. Una star.

Anna Safroncik, look di classe con scollatura all'ultimo grido

Ci sono delle icone di bellezza senza tempo, che oltretutto sanno sempre sfoggiare il look giusto in ogni occasione: Anna Safroncik è stata una dea di semplicità e trasgressione al contempo.

Anna Safroncik alla Festa del Cinema di Roma

L'outfit è stato vincente, ma anche il beauty look l'ha resa ancor più magica: lo smokey eyes e il mascara dark, con la chioma liscia color miele, un effetto molto strong.

Claudia Gerini, fantasia di tendenza

L'attrice Claudia Gerini non poteva indubbiamente essere da meno: tra i vari outfit che ha sfoggiato in occasione della Festa del Cinema di Roma, l'abito con fantasia a doppio colore è stato a dir poco perfetto.

Claudia Gerini alla Festa del Cinema di Roma

Un abito leggiadro, ben accostato alle scarpe, del medesimo colore di una delle fantasie. Sicuramente è una scelta di look che le rende grazia: prendiamo appunti!

Caterina Balivo, l'abito che tutte vorremmo

Il look di Caterina Balivo alla Festa del Cinema di Roma è stato vincente sotto ogni punto di vista. Una bellezza mediterranea che ha incantato il red carpet, ma non solo: una musa di stile.

Caterina Balivo alla Festa del Cinema di Roma

Iconica e meravigliosa, la Balivo è a parere nostro tra i migliori look mai visti alla Festa del Cinema di Roma. Super promossa (anche e soprattutto per le scarpe all'ultimo grido).