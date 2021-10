5 fashion influencer che stanno rivoluzionando la moda tradizionale

S tai cercando delle fashion influencer che ti facciano guardare la moda sotto una prospettiva differente, più artistica e inclusiva?

La fashion influencer non è solo un veicolo per la pubblicità dei brand. Attraverso i suoi post, il suo tono di voce e il suo modo di fare, ognuna di esse riesce a trasmettere un’interpretazione unica e originale della vita.

Abbiamo messo a punto per te una lista di 5 influencer un po’ diversa dal solito. Per farti capire che la rivoluzione sociale, dei diritti e della bellezza, a volte parte anche dall’alto. Soprattutto però, essa non ha etichette né confini. Sei pronta ad aggiungere qualche follow al tuo Instagram?

Laura Brioschi

Non possiamo iniziare l’elenco delle 5 fashion influencer senza menzionare un’eccellenza italiana. Laura Brioschi insegna al pubblico che rappresentare la moda non significa immolarsi sull’altare dei canoni estetici da passerella. Modella curvy e imprenditrice, Laura Brioschi è la nostra ambasciatrice del cuore per la body positivity e la lotta contro la bellezza stereotipata e rigorosamente etichettata.

Nel 2018, ha fondato insieme al compagno l’associazione no-profit Body Positive Catwalk, portando in piazza centinaia di uomini e donne per combattere l’insicurezza. Quale insicurezza, ti starai chiedendo? Quella che lo stesso settore delle trendsetter a volte, in maniera inconsapevole, trasmette in chi lo segue. Standard di magrezza impossibili, filtri truffaldini e pelle d’alabastro. Tutto vero? Naturalmente no, ma a volte si fa davvero fatica a discernere il vero dal falso. Laura Brioschi porta la luce dell’identità in un mondo complicato, e ti insegna la lezione più importante: amati così come sei. Volersi migliorare non è un male, a patto che non diventi un’ossessione. I suoi social sono un omaggio alla sua storia, alle sue cicatrici e a ciò che vogliamo vedere più spesso nel mondo del fashion: la bellezza di chi non ha paura.

Miss Fame

All’anagrafe è Kurtis Dam-Mikkelsen, ma tutti la conosciamo come Miss Fame. Il suo incontro con la fama internazionale è arrivato dopo la sua partecipazione alla settima stagione della RuPual’s Drag Race. Da giovane ragazzo di campagna con il tatuaggio della sua gallina da competizione preferita a drag queen più fotografata del red carpet, il passo non è così breve. Eppure Miss Fame ce l’ha fatta, e dimostra ancora una volta che la bellezza non ha etichette né legami. Dal 2016 è una modella affermata per la IMG di Parigi.

Basta scorrere il suo profilo Instagram per rendersi conto che la sua è un’arte che, con fluida armonia, trascende il drag e raggiunge qualcosa di nuovo, forse inesplorato prima di questo momento. Il taglio editoriale dei suoi scatti e la sua costante presenza sulle passerelle delle Fashion Week la rendono una delle icone da tenere d’occhio. Non solo una modella, ma anche una fonte di ispirazione per tutti coloro che non si sentono parte del classico binomio male-female.

(Non solo) Fashion influencer: Rihanna

D’accordo, cosa c’entra adesso Rihanna con le fashion influencer? Ebbene, la sua carriera nella musica è tutt’altro che tramontata, ma la star originaria delle Barbados ha tanti assi nella manica. Oltre a possedere uno dei primi brand di make-up ad aver esplorato la vera inclusività – con una miriade di nuance adatte ad ogni colore della pelle -, non possiamo non menzionare Savage x Fenty.

Si tratta del marchio di lingerie fondato dalla stessa RiRi con una nota d’accento su due particolari elementi che, molto spesso, si escludono a vicenda: sensualità e inclusività. Non importa quale sia tua taglia: troverai sempre qualcosa di davvero sexy (e comodo!) nel suo catalogo. Il suo profilo Instagram è un omaggio alla donna forte, imprenditrice feroce con un pizzico di umorismo che capitalizza sulla sua capacità di prendersi in giro con stile.

Petra Collins

Non strettamente una fashion influencer in stile Chiara Ferragni. Petra Collins è una fotografa che immortala il mondo nelle sue sfumature pastello e, al tempo stesso, reali. Artista, modella, fotografa e regista Canadese, Petra vede il mondo attraverso i suoi scatti eteri e intensamente femminili.

Oltre ad essere stata scelta come volto per Gucci nel 2017, Petra fotografa le donne – ogni donna, così com’è, nella sua piena essenza – con un talento che ti lascerà senza parole. Ogni scatto è una dichiarazione di intimità e bellezza, follia, che strizza l’occhio alle immagini preraffaellite. Se la “solita” moda ti annoia, è giunto il momento di guardarla attraverso il filtro di Petra.

Fashion influencer: Negin Mirsalehi

Negin Mirsalehi è una fashion influencer dolce come il miele. Il suo nome in persiano significa pietra preziosa, e il suo profilo Instagram conta milioni di seguaci. Questa ragazza sorprendente, laureata in marketing e bella come il suo nome lascia intendere, emerge da un passato di artigianato e passione per il suo retaggio culturale.

Negin è una apicoltrice, infatti, proprio come lo erano i suoi genitori e prima di loro i suoi nonni. Così per ben sei generazioni. Nonostante la sua carriera l’abbia portata a calcare importanti passerelle, ogni domenica lei la trascorre puntualmente insieme alle sue piccole amiche. Attraverso i suoi social, Negin trasmette ai follower non solo la sua passione per la moda, ma anche un messaggio suggestivo sull’importanza di preservare e amare la natura che ci circonda.